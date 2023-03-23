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В Иркутске закрыли продажу билетов на тренинг Ирины Хакамады, выступление которой жены мобилизованных требовали отменить

В Иркутске закрыли продажу билетов на тренинг Ирины Хакамады, выступление которой жены мобилизованных требовали отменить

Автор:
23 марта 2023 17:38
Метки: Ирина Хакамада   Иркутск   новости   
274
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ИРКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Иркутский сервис по продаже билетов "Городские зрелищные кассы" остановил реализацию билетов на мастер-класс экс-политика Ирины Хакамады, выступление которой ранее потребовали запретить родственницы участников специальной военной операции. Женщины сочли оскорбительными высказывания Хакамады о мобилизованных.


"Продажа приостановлена", - сообщается на сайте "Городских зрелищных касс"


Мастер-класс Хакамады о том, как научиться управлять энергией своей жизни, должен был состояться 28 марта в выставочном комплексе "Сибэкспоцентр" в Иркутске. Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский в своем Telegram-канале сообщил, что на этой площадке выступления не будет.


"Люди выступили категорически против него в связи с ее хамскими высказываниями. Их возмущение совершенно справедливо, поэтому решил разобраться и связался с собственниками "Сибэкспоцентра", где планировалось проведение мероприятия. Коротко о главном - на данной площадке мероприятие проводиться не будет. Надеюсь у других арендодателей в Иркутске также хватит гражданской позиции для того, чтобы отказать организаторам этого мероприятия", - написал депутат.

Ранее матери, жены, дочери мобилизованных из Иркутской области записали видеообращение, в котором потребовали отменить в регионе все мероприятия с участием Хакамады. Оно было опубликовано в социальных сетях заместителя руководителя областного отделения комитета семей воинов Отечества Юлии Домашевской. В видеообращении женщины отмечают, что на территории специальной военной операции находится около 6 тыс. мобилизованных из Приангарья. Они заявили, что позиция Хакамады хамская, а ее высказывания о мобилизованных - оскорбительны и недопустимы. В одном из эфиров экс-политик сказала, что среди ее знакомых нет мобилизованных, потому что "они не идиоты".

Вопрос об отмене выступления Хакамады ранее также подняла общественность Приморья. Экс-депутат Госдумы должна была стать спикером бизнес-конференции для женщин во Владивостоке 30 марта. По информации некоторых СМИ, сейчас в списке выступающих Хакамады нет.

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Метки: Ирина Хакамада   Иркутск   новости   
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12  комментариев
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10k
Владимир 2 часа назад
Плохо управляла энергией, не прочуяла поток. Теперь без выступлений останется.
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6k
Бу Полчаса назад
мразь
как и петух немцов
но того хоть отовнили)
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24k
Влад 38 минут назад
Вроде есть статья об оскорблении и дискредитации, почему она вообще на свободе?
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5k
BenderRodriguez 44 минуты назад
Все правильно сказала Хакамада. Что на правду то обижаться!
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11k
GROMOZEKA 2 часа назад
А кто то реально платит, чтобы послушать эту Факам@нду?
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24k
Андрей 2 часа назад
Ей пора уже давать уроки - как подготовить место на кладбище! А она энергией какой-то там управляет... Клоунада да и только!
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5k
Tuskub 2 часа назад
Останавливать дураков в достижении их, дурацких, целях "научиться управлять энергией своей жизни" за их же, дураков, деньги?? ... хм... наверное - это правильно... убогих нужно обрегать от них самих-же...
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564
ruslan d 2 часа назад
Кто вообще ходи на подобные мероприятия , да еще за деньги ? Если есть проблемы , то надо решать их с психологом 1 на 1 ... если сам не можешь конечно .
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2k
ChePaev 2 часа назад
"не прокатило, вычеркиваем"
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