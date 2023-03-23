В Иркутске закрыли продажу билетов на тренинг Ирины Хакамады, выступление которой жены мобилизованных требовали отменить

ИРКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Иркутский сервис по продаже билетов "Городские зрелищные кассы" остановил реализацию билетов на мастер-класс экс-политика Ирины Хакамады, выступление которой ранее потребовали запретить родственницы участников специальной военной операции. Женщины сочли оскорбительными высказывания Хакамады о мобилизованных.
"Продажа приостановлена", - сообщается на сайте "Городских зрелищных касс"
Мастер-класс Хакамады о том, как научиться управлять энергией своей жизни, должен был состояться 28 марта в выставочном комплексе "Сибэкспоцентр" в Иркутске. Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский в своем Telegram-канале сообщил, что на этой площадке выступления не будет.
"Люди выступили категорически против него в связи с ее хамскими высказываниями. Их возмущение совершенно справедливо, поэтому решил разобраться и связался с собственниками "Сибэкспоцентра", где планировалось проведение мероприятия. Коротко о главном - на данной площадке мероприятие проводиться не будет. Надеюсь у других арендодателей в Иркутске также хватит гражданской позиции для того, чтобы отказать организаторам этого мероприятия", - написал депутат.
Ранее матери, жены, дочери мобилизованных из Иркутской области записали видеообращение, в котором потребовали отменить в регионе все мероприятия с участием Хакамады. Оно было опубликовано в социальных сетях заместителя руководителя областного отделения комитета семей воинов Отечества Юлии Домашевской. В видеообращении женщины отмечают, что на территории специальной военной операции находится около 6 тыс. мобилизованных из Приангарья. Они заявили, что позиция Хакамады хамская, а ее высказывания о мобилизованных - оскорбительны и недопустимы. В одном из эфиров экс-политик сказала, что среди ее знакомых нет мобилизованных, потому что "они не идиоты".
Вопрос об отмене выступления Хакамады ранее также подняла общественность Приморья. Экс-депутат Госдумы должна была стать спикером бизнес-конференции для женщин во Владивостоке 30 марта. По информации некоторых СМИ, сейчас в списке выступающих Хакамады нет.
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как и петух немцов
но того хоть отовнили)
я о хакамаде знаю с матерного стишка со времен когда ещё в начальной школе учился, (многие наверняка его слышали начинается так "почему у человека грустное ****ло")