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В Нидерландах историк обнаружил уникальный 1000-летний клад

В Нидерландах историк обнаружил уникальный 1000-летний клад

Автор:
13 марта 2023 22:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нидерланды   Открытия   интересное   металлоискатель   музей   находки   новости   реликвии   старые вещи   фото   
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Голландский историк с помощью металлоискателя обнаружил уникальный клад 1000-летней давности. Свою находку он сделал в городке Хогвауд на севере Нидерландов. Среди находок - четыре золотых серьги, две полоски сусального золота, и 39 серебряных монет.

Государственный музей древностей Рейксмюзеум в Нидерландах объявил об уникальной находке - кладе из золотых украшений и серебряных монет 1000-летней давности. Местный историк ещё в 2021 году обнаружил этот клад в северном городке Хогвауд с помощью металлоискателя. В частности, ему удалось найти четыре золотых серьги в форме полумесяца, две полоски сусального золота, и 39 серебряных монет. Последние относятся к средневековью и датируются периодом с 1200 по 1248 год - по оценкам экспертов, это указывает на то, что клад закопали в середине 13 века. На тот момент драгоценностям было уже более 200 лет - они являлись семейной реликвией.

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Историк Лоренцо Рюйтер, который обнаружил клад, сразу сообщил о находке региональным властям. Мужчине пришлось в течение двух лет молчать о своём открытии, пока эксперты музея изучали и очищали драгоценности. Только недавно украшения впервые представили публике и отправили на выставку. Самые интересные из всех найденных украшений - серьги-подвески. Четыре крупные серьги в форме полумесяца относятся к 11 веку. Историков привлекли любопытные узоры и фигуры, выгравированные на них (фото ниже). Эксперты установили, что эти серьги носили не на ушах - а скорее прикрепляли к капюшону или повязке на голову.

39 серебряных монет тоже привлекли внимание специалистов музея. Это - старенькие голландские пенни. Вместе с монетами обнаружили кусочки ткани - это говорит о том, что первоначально их закопали в мешке. Самую позднюю из монет отчеканили в 1247-8 годах при Вильгельме II Голландском. Весь клад, как заключили историки, имеет огромное археологическое значение в истории Голландии. Их представят на выставке в Государственном музее древностей до середины июня, а затем и на других экспозициях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нидерланды   Открытия   интересное   металлоискатель   музей   находки   новости   реликвии   старые вещи   фото   
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Владимир Час назад
Раз оскар не дали....
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Шурман 44 минуты назад
Мндя , вот так вот ходим с мд и ходим то в Бельгии то в Голландии и единственное что то ценное нашел это 2 монеты в серебре 1876 года ну и старые эти с дыркой франки , типа раньше модно было носить их на веревочке и снимать сколько нужно . Кент один раз поднял что то типа иконы , но особой сильной ценности не представляет . Вот в Португалии он нормально поднимает но там если с мд поймают то капец тебе , прошлым летом вышел на пляж , чистота , людей нет , вышел в 7 утра а через минут 20 менты появились , меня простили как туриста и сказали что больше нельзя , в Бельгии и Голландии есть места где копать нельзя , Бельгия это кладбище самолетов на границе с Люксембургом , это Остенде , это Ипр ( там где Иприт использовали ) , на побережье тоже не везде можно , в Голландии тоже самое это Сандзал и еще пару мест . В Бельгии в Бостоне мне тоже пару раз сказали не бегай там где сражения были а так копай где хочешь. . В Латвии в Курземе пошел по грибы , иду смотрю дедок с МД , я ему ну как хабар есть ? он не ответил ни фига и как побежал :)
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5k
Евгений Д Час назад
В голландии рано обрадовались, сейчас хохля заявят свои права на это-так как это ведь древне укровское
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