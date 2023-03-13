В Нидерландах историк обнаружил уникальный 1000-летний клад

Государственный музей древностей Рейксмюзеум в Нидерландах объявил об уникальной находке - кладе из золотых украшений и серебряных монет 1000-летней давности. Местный историк ещё в 2021 году обнаружил этот клад в северном городке Хогвауд с помощью металлоискателя. В частности, ему удалось найти четыре золотых серьги в форме полумесяца, две полоски сусального золота, и 39 серебряных монет. Последние относятся к средневековью и датируются периодом с 1200 по 1248 год - по оценкам экспертов, это указывает на то, что клад закопали в середине 13 века. На тот момент драгоценностям было уже более 200 лет - они являлись семейной реликвией.