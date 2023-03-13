В Нидерландах историк обнаружил уникальный 1000-летний клад

Голландский историк с помощью металлоискателя обнаружил уникальный клад 1000-летней давности. Свою находку он сделал в городке Хогвауд на севере Нидерландов. Среди находок - четыре золотых серьги, две полоски сусального золота, и 39 серебряных монет.
Государственный музей древностей Рейксмюзеум в Нидерландах объявил об уникальной находке - кладе из золотых украшений и серебряных монет 1000-летней давности. Местный историк ещё в 2021 году обнаружил этот клад в северном городке Хогвауд с помощью металлоискателя. В частности, ему удалось найти четыре золотых серьги в форме полумесяца, две полоски сусального золота, и 39 серебряных монет. Последние относятся к средневековью и датируются периодом с 1200 по 1248 год - по оценкам экспертов, это указывает на то, что клад закопали в середине 13 века. На тот момент драгоценностям было уже более 200 лет - они являлись семейной реликвией.
Историк Лоренцо Рюйтер, который обнаружил клад, сразу сообщил о находке региональным властям. Мужчине пришлось в течение двух лет молчать о своём открытии, пока эксперты музея изучали и очищали драгоценности. Только недавно украшения впервые представили публике и отправили на выставку. Самые интересные из всех найденных украшений - серьги-подвески. Четыре крупные серьги в форме полумесяца относятся к 11 веку. Историков привлекли любопытные узоры и фигуры, выгравированные на них (фото ниже). Эксперты установили, что эти серьги носили не на ушах - а скорее прикрепляли к капюшону или повязке на голову.
39 серебряных монет тоже привлекли внимание специалистов музея. Это - старенькие голландские пенни. Вместе с монетами обнаружили кусочки ткани - это говорит о том, что первоначально их закопали в мешке. Самую позднюю из монет отчеканили в 1247-8 годах при Вильгельме II Голландском. Весь клад, как заключили историки, имеет огромное археологическое значение в истории Голландии. Их представят на выставке в Государственном музее древностей до середины июня, а затем и на других экспозициях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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