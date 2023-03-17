В Китае представили новую виртуальную ведущую новостей, работающую на основе ИИ

Отзывы о ней на Weibo были в основном положительными с такими комментариями, как «вау!», «потрясающе», «такая настоящая» и «настоящий сай-фай». Однако популярный сайт находится под жестким наблюдением в соответствии со строгим режимом цензуры в Китае. Платформы в стране быстро и регулярно удаляют различные неугодные материалы — от жалоб на ковидные ограничения до критики политики.

В Twitter, который недоступен в Китае, реакция менее положительная. Один пользователь сказал: «Выглядит ужасно. Тем временем мы разработали дипфейки, диалоги с ИИ и ИИ-голоса».