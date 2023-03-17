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В Китае представили новую виртуальную ведущую новостей, работающую на основе ИИ

В Китае представили новую виртуальную ведущую новостей, работающую на основе ИИ

Автор:
17 марта 2023 20:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Искусственный интеллект   Китай   ведущая новостей   нейросети   новости   технологии   
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Государственное СМИ Китая представило новую журналистку, которая работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). Виртуальная девушка, названная «Жэнь Сяорун», утверждает, что может отвечать на сложные вопросы и передавать новости 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Но есть загвоздка — оказывается, аватар может отвечать только на заранее заготовленные вопросы, а ответы, которые она дает, продвигают риторику Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). Вопросы касаются завершившейся в понедельник политической конференции «Две сессии», на которой делегаты страны обсудили и одобрили законопроекты.

Жэнь была разработана официальным новостным агентством КПК, «Жэньминь жибао» (Народная ежедневная газета) и представлена на Weibo, популярной китайской соцсети, в видео, где она стоит в элегантном черном блейзере на фоне городского пейзажа. По словам аватара, она владеет навыками «тысяч ведущих новостей».

«Здравствуйте, меня зовут Жэнь Сяорун, — говорит аватар. — Я цифровая ИИ-ведущая, только что присоединившаяся к «Жэньминь жибао». Тысячи ведущих новостей передали мне свои профессиональные навыки. 365 дней, 24 часа в сутки я буду рассказывать новости целый год, круглосуточно, без отдыха. Будь то на новостных сайтах или в студии, вы всегда сможете меня увидеть. Каждый разговор со мной, каждый ваш отзыв делают меня только умнее».

Несмотря на эти утверждения, когда пользователь открывает приложение для взаимодействия с Жэнь, он может попросить ее рассказать только о заранее заданных темах. К ним относятся «передовые технологии», «снижение налогов и сборов», «занятость» и инициатива «Пояс и путь». Все ее ответы соответствуют идеологии КПК, и пользователь не может заставить ее отклониться от сценария, задав ей собственный вопрос.

Отзывы о ней на Weibo были в основном положительными с такими комментариями, как «вау!», «потрясающе», «такая настоящая» и «настоящий сай-фай». Однако популярный сайт находится под жестким наблюдением в соответствии со строгим режимом цензуры в Китае. Платформы в стране быстро и регулярно удаляют различные неугодные материалы — от жалоб на ковидные ограничения до критики политики.

В Twitter, который недоступен в Китае, реакция менее положительная. Один пользователь сказал: «Выглядит ужасно. Тем временем мы разработали дипфейки, диалоги с ИИ и ИИ-голоса».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   Китай   ведущая новостей   нейросети   новости   технологии   
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11  комментариев
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28k
Юрьевич Час назад
"Но есть загвоздка оказывается, аватар может отвечать только на заранее заготовленные вопросы,"

Ну ясный день, это же программа!

Меня всегда поражают люди, которые говорят про реальное существование Искусственного Интеллекта! Вот у них точно своего интеллекта практически нет! Им говоришь, что не существует ИИ, а они тыкают в подобные хрени и говорят - ну вот же он. Мля, журналисты называют ИИ обычные компьютерные программы! Что там запрограммировано, то эта программа и выдаст. А подключите её к сети интернет, так эта программа вам и википедию будет читать! Но сама эта программа НИЧЕГО придумать не может! Она, в отличие от человека, не может изобрести то чего нет!
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552
Борис Колесниченко 12 минут назад
А как же теперь Екатерина Андреева 20 лет новости что ведет? На улицу теперь песни петь?)
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43k
turyst 15 минут назад
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5k
мемфрид 20 минут назад
А почему у нее рот нормально не открывается?
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11k
Shtoppi 47 минут назад
Нужно как в Албании новости преподносить, тогда будет норм

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4k
Трям Час назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Бритва Час назад
а зачем человеку разумному наблюдать ведущую новостей?
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8k
Copycat Час назад
На вид вроде пальцев и зубов нормальное количество, но я бы на всякий случай пересчитал
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50k
Хельги 2 часа назад
Я думал что то интересное, а это галимое ЦИПСО.
Автор в вечный минус.
НАВСЕГДА.
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Porky Pig

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