В Австралии питон терроризирует туристов на популярном пешеходном маршруте

Херрингтон прогуливался по тропе с друзьями, когда заметил на дереве крупного питона. Он направил камеру телефона на 2,5-метровую змею, пока она скользила по ветке ему навстречу.

«Красивая змея прямо над тропой в Бехане», — говорит Херрингтон на видео сквозь рев водопада, не подозревая, что коварная рептилия выжидает наилучшего момента нанести удар. Когда Херрингтон наклонился, чтобы поднять оброненные им пластиковые бутылки, питон воспользовался шансом.

«Я наклонился, чтобы поднять их, и, пока я выпрямлялся, он ударил меня по лицу. Ощущение было, что кто-то влепил мне пощечину, и я свалился со скалы», — рассказал он Courier Mail.