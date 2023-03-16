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В Австралии питон терроризирует туристов на популярном пешеходном маршруте

В Австралии питон терроризирует туристов на популярном пешеходном маршруте

Автор:
16 марта 2023 19:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   дикая природа австралии   змеи   нападение змеи   новости   питон   
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Один любитель пеших прогулок едва не лишился глаза, став уже третьей по счету жертвой озлобленного питона, рьяно защищающего свою территорию.

Джоэл Херрингтон наслаждался прогулкой по популярной тропе в ущелье Бехана на севере австралийского штата Квинсленд, когда заметил питона на дереве и попытался его сфотографировать. Однако рептилия тут же набросилась на него и укусила. Херрингтон позже сравнил сбивший его с ног удар с резкой пощечиной.

Он опубликовал фотографии своего залитого кровью лица со следами клыков на лбу и над левым ухом — на снимках отчетливо видно, что между местами, где вонзились нижние и верхние клыки змеи, не меньше 15 сантиметров. А вцепись питон на пару сантиметров вправо, мужчина точно бы остался без глаза.

Херрингтон стал уже третьей по счету жертвой нападения этого аметистового питона, в связи с чем Департамент окружающей среды Квинсленда обратился к туристам с предупреждением и призывом не фотографировать рептилию.

Херрингтон прогуливался по тропе с друзьями, когда заметил на дереве крупного питона. Он направил камеру телефона на 2,5-метровую змею, пока она скользила по ветке ему навстречу.

«Красивая змея прямо над тропой в Бехане», — говорит Херрингтон на видео сквозь рев водопада, не подозревая, что коварная рептилия выжидает наилучшего момента нанести удар. Когда Херрингтон наклонился, чтобы поднять оброненные им пластиковые бутылки, питон воспользовался шансом.

«Я наклонился, чтобы поднять их, и, пока я выпрямлялся, он ударил меня по лицу. Ощущение было, что кто-то влепил мне пощечину, и я свалился со скалы», — рассказал он Courier Mail.

Тут же из того места над левым глазом, куда вонзились клыки змеи, хлынуло «пугающее количество крови». «Кровь в итоге брызнула из моей головы под углом 90 градусов», — написал Херрингтон в посте на странице, посвященной походам в Кэрнсе, в Facebook*.

Херрингтон, который сам держит дома питона, описал змею как необычайно «территориальную». Он разместил фотографии и видео на странице, после чего другая местная жительница сообщила: «Моего друга две недели назад тоже укусили в голову в том же месте». Позже стало известно о еще одном случае с участием этого питона — он напугал пожилую женщину, из-за чего она упала с откоса.

Херрингтон написал в том же сообществе, что змея, видимо, приняла его за птицу: «Думаю, что он ждал птицу и растерялся, когда я проходил мимо».

Представитель Департамента окружающей среды и науки заявил, что его рейнджеры встречали туристов, «вторгающихся в личное пространство змей, чтобы сфотографировать их». Он предупредил, что при встрече со змеей необходимо держать дистанцию. Змеи обычно нападают только тогда, когда чувствуют себя уязвимыми или в опасности.

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   дикая природа австралии   змеи   нападение змеи   новости   питон   
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25k
Егор Час назад
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Pill Полчаса назад
Идиоты
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OLDer 38 минут назад
Просветите меня неуча. Змеи это рептилии или пресмыкающиеся?
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9k
Garpia121 59 минут назад
Сказочный идиот. Сам держит дома питона, описывает змею как необычайно «территориальную», и лезет фотографировать. Змей в своём праве, он дома.
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11k
GROMOZEKA Час назад
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31k
АнтонПолднев Час назад
Департамент окружающей среды Квинсленда обратился к туристам с предупреждением и призывом не фотографировать(с)
И к этому месту тут же хлынул поток инстаграм-дебилоидов.
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