Экспедиция за вечной молодостью конкистадора Понсе де Леона

Хуан был совсем ещё молодым парнем, когда экспедиция Колумба открыла Америку. Это было равносильно чуду, и юный солдат загорелся идеей первооткрывательства и присоединился к команде, приняв участие во второй и четвёртой экспедициях.

Вопреки надеждам, туземцы не выходили к завоевателям с радостью и готовностью служить, поклоняться и повиноваться, а бились за свою свободу как звери. Приходилось строить оборонительные укрепления. В 1504 году Понсе де Леон принял участие в подавлении мятежа туземцев на острове Эспаньола. И за заслуги получил звание губернатора. Из рядового нищего солдата одномоментно превратился в статусного чиновника, женился, построил дом. Впрочем, вверенной территорией управлял грамотно. И остров процветал.