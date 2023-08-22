Экспедиция за вечной молодостью конкистадора Понсе де Леона

Естественно, быть молодым и здоровым лучше, чем старым и больным. Поэтому поиски источника вечной молодости будоражили горячие головы на протяжении всего периода существования цивилизации. И отдельные персонажи подходили к делу очень и очень серьёзно.
Испанский конкистадор Хуан Понсе де Леон всю жизнь носился по морям в поисках источника вечной молодости. Это был то ли фонтан, то ли родник. За давностью лет (а погиб мужчина 500 лет тому назад) об этом уже не узнать. Омолаживающую воду не нашёл, зато между делом открыл Флориду. На свет он появился в деревеньке Сантервас-де-Кампос в 1474 году. Достигнув нужного возраста, начал военную карьеру, участвовал в сражениях Реконкисты – отвоевания христианами земель на Пиренейском полуострове, захваченных в ходе арабского завоевания.
Хуан был совсем ещё молодым парнем, когда экспедиция Колумба открыла Америку. Это было равносильно чуду, и юный солдат загорелся идеей первооткрывательства и присоединился к команде, приняв участие во второй и четвёртой экспедициях.
Вопреки надеждам, туземцы не выходили к завоевателям с радостью и готовностью служить, поклоняться и повиноваться, а бились за свою свободу как звери. Приходилось строить оборонительные укрепления. В 1504 году Понсе де Леон принял участие в подавлении мятежа туземцев на острове Эспаньола. И за заслуги получил звание губернатора. Из рядового нищего солдата одномоментно превратился в статусного чиновника, женился, построил дом. Впрочем, вверенной территорией управлял грамотно. И остров процветал.
Впрочем, на суше он засиделся не особенно долго: мятежный дух требовал продолжения странствий. И в 1513 году Понсе де Леон уже с титулом аделантадо – первопроходца отправился на север. Искать таинственный остров Бимини. Где, как гласила народная молва, золото лежит под ногами, а из-под земли бьёт волшебный ключ, дарящий испившему вечную молодость.
Сложно сказать, впечатлился ли аделантадо историями об источнике. Но золото и новые земли его точно заинтересовали. И результатом экспедиции стало обнаружение новой земли – Флориды.
Довольный своим слугой король посвятил Понсе де Леона в рыцари и по сложившейся традиции назначил его губернатором этого якобы острова и всех территорий, которые он откроет.
Следующая экспедиция состоялась только через несколько лет, в 1521 году. И, что странно, помимо молодых и крепких конкистадоров в её составе было подозрительно много стариков, больных и увечных. Пошли слухи, что Хуан обнаружил источник вечной молодости. И согласился взять этих людей с собой, чтобы отблагодарить за службу возможностью снова стать молодыми и здоровыми.
Но, возможно, такой выбор во многом поспособствовал наступлению конца. Испанцы высадились на острове Флорида, приступили к созданию колонии. Но мирные изначально отношения с индейцами племени калуса накалялись. Стычки стали постоянными. И в ходе одной Хуан был ранен в ногу. Рана оказалась поверхностной, но яд, которым была пропитана стрела, попал в организм и медленно убивал конкистадора. Завоевателя доставили на корабль. И он даже смог дотянуть до Кубы, где скончался в возрасте 47 лет. Источник вечной жизни и молодости не пожелал быть найденным.
Хотя история периодически находила продолжение. И в разное время по острову мотались и испанцы, и французы, пытаясь найти волшебную воду. А в начале прошлого века женщина, владевшая участком в окрестностях Сент-Огастина – города на месте одной из высадок испанца, заявила, что на её земле действительно есть волшебный ручей. И люди поверили. Ведь в чудо хочется верить даже без доказательств.
История неоднократно находила отражение уже в современной культуре. Отсылки к источнику вечной молодости есть в «Пиратах Карибского моря», «Секретных материалах» и даже «Утиных историях». А более глубокое философское осмысление истории представлено в фильме Даррена Аронофски «Фонтан».
Впрочем, может Понсе де Леон и нашёл тогда источник – как знать? Просто не рассказал о нём, понимая, чем может быть чревато появление в этом жестоком и циничном мире подобного чуда.
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