Как Норвегия хранит хлеб Судного дня

Рис занимает первое место по объему в хранилище: 85 миллионов семян, 82 миллиона из которых являются азиатскими сортами. А конкретный вид с наибольшим количеством семян на Шпицбергене — это просо, питательное зерно, произрастающее в засушливых регионах, с 84 миллионами семян.





Семенохранилище "Свальбард" предназначено для резервного копирования коллекций других банков семян по всему миру, в которых хранятся ценные виды растений. Региональные хранилища помогают поддерживать разнообразие различных сортов растений и предоставляют семена, когда это необходимо для поддержки сельского хозяйства. Например, в Замбии Центр генетических ресурсов растений Сообщества по вопросам развития стран юга Африки предоставляет фермерам траву под названием сорго, которая используется для производства муки и может быстро расти в засушливых условиях. К банкам семян также все чаще обращаются, чтобы помочь фермерам адаптироваться к глобальному потеплению. Те же семена, которые хранятся на Шпицбергене, должны использоваться только в случае утраты оригинальных сортов в результате региональных или глобальных кризисов - к примеру, в случаях, когда в 2012 году национальный банк семян на Филиппинах был поврежден в результате наводнения и впоследствии уничтожен пожаром, а семенохранилища в Афганистане и Ираке были уничтожены в ходе конфликта.



