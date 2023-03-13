Как Норвегия хранит хлеб Судного дня

Давайте заглянем в норвежское зернохранилище "Свальбард" на острове Шпицберген, - самый защищенный амбар в мире! Здесь, во всемирном семенохранилище, бережно хранятся запасы семян, которые должны помочь человечеству выжить в случае глобальной катастрофы..
Новый виртуальный тур, который можно купить в сети, предлагает любопытным доступ к Глобальному хранилищу семян Шпицбергена, в котором хранятся резервные копии семян культурных растений на случай потери оригиналов. Хранилище расположено на склоне горы на Шпицбергене, острове из отдаленного норвежского архипелага в Северном Ледовитом океане. Там хранится более 1,1 миллиона сортов семян.
Вечная мерзлота на Шпицбергене помогает семенам остаться в замороженном состоянии, даже если охлаждающая установка объекта, которая поддерживает температуру -18 ° C, отключится. Онлайн-тур открывает публике металлические двери хранилища, похожего на место хранения золотого запаса страны. Это знаковый момент: доступ к семенохранилищу был запрещен с момента его открытия в 2008 году.
Хранилище содержит 642 миллиона семян почти из всех стран мира, при этом его вместимость позволяет разместить 2,5 миллиарда. Большинство семян - это разные виды продовольственных культур, 69% из которых составляют зерновые, 9% - бобовые, а остальные - фрукты, овощи, травы и т.д.
На Шпицбергене также хранится 100 000 семян галлюциногенных растений, таких как каннабис и опиум, однако там нет генетически модифицированных семян, поскольку норвежские законы их запрещают.
Рис занимает первое место по объему в хранилище: 85 миллионов семян, 82 миллиона из которых являются азиатскими сортами. А конкретный вид с наибольшим количеством семян на Шпицбергене — это просо, питательное зерно, произрастающее в засушливых регионах, с 84 миллионами семян.
Семенохранилище "Свальбард" предназначено для резервного копирования коллекций других банков семян по всему миру, в которых хранятся ценные виды растений. Региональные хранилища помогают поддерживать разнообразие различных сортов растений и предоставляют семена, когда это необходимо для поддержки сельского хозяйства. Например, в Замбии Центр генетических ресурсов растений Сообщества по вопросам развития стран юга Африки предоставляет фермерам траву под названием сорго, которая используется для производства муки и может быстро расти в засушливых условиях. К банкам семян также все чаще обращаются, чтобы помочь фермерам адаптироваться к глобальному потеплению. Те же семена, которые хранятся на Шпицбергене, должны использоваться только в случае утраты оригинальных сортов в результате региональных или глобальных кризисов - к примеру, в случаях, когда в 2012 году национальный банк семян на Филиппинах был поврежден в результате наводнения и впоследствии уничтожен пожаром, а семенохранилища в Афганистане и Ираке были уничтожены в ходе конфликта.
Хотя окружающая хранилище вечная мерзлота защищает хранилище от сильного потепления, оно в последнее время испытывает проблемы, поскольку местность, где оно расположено, нагревается быстрее, чем любое другое еще на Земле. Так, в 2017 году из-за необычно высоких зимних температур во входной туннель попао значительный объем талой воды, что вызвало наводнение. Однако и неповрежденный семена заменяются каждые несколько десятилетий. Три раза в год хранилище также открывается для приема новых образцов от глобальных организаций.
Тур по хрванилищу Шпицбергена, который проведет посетите по арктическим пейзажам и самому хранилищу, был разработан компанией The Virtual Tour Experts, из Девоне, Великобритания.
Он был разработан в сотрудничестве с Crop Trust, чтобы отпраздновать 15-летие "Свальбарда".
Нил Хендерсон, владелец The Virtual Tour Experts, отправился на Шпицберген, чтобы лично снять внутреннюю часть хранилища.
'
"Съемка Глобального хранилища семян на Шпицбергене была шансом, который выпадает раз в жизни, - говорит Хендерсон. - Но не обошлась и без проблем, как всегда бывает на съемках в вечной мерзлоте Арктики. Вокруг все время ходили слухи слухи о том, что поблизости прячутся белые медведи. Мы снимали при отрицательных температурах около -20°C в костюмах для работы с опасными материалами, обеспечивая при этом, чтобы наше оборудование работало должным образом, чтобы обеспечить максимально возможное качество изображения с воздуха и земли".
"Этот опыт был похож на съемки в фильме о Джеймсе Бонде, но самая большая награда — это знания, которые наш мир получит об этой важной работе, особенно на фоне растущих проблем с климатом», - говорит Хендерсон.
Виртуальная экскурсия предлагает полюбоваться на дневные и ночные пейзажи вокруг семенохранилища Шпицбергена, а также заглянуть за его двери. Пройдя по длинному туннелю к трем семенным камерам, пользователи могут пройтись по коридорам и нажать на отдельные контейнеры, чтобы узнать, что находится внутри. Говорящий видеогид доступен на нескольких языках.
По словам Хендерсона, уровень детализации в туре позволяет пользователям понять, какую важную работу Глобальное хранилище семян Шпицбергена выполняет для нашей планеты и человечества.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Необычные лифты, которые могут вызвать панику при выборе кнопки
- Упаковка с дизайном, который непременно привлечет все взгляды
- В Антарктиде есть река, огромные водопады и цветут цветы
- 12 самых крутых офисов на планете
- Случайные шедевры природы
Ну, для справки:
Хранилище это, конгечно, хорошеи поолезное, как ни крути. Но дадеко не единственное. И в РОссии подобное есть. Позозреваю, что и не только в России и в Норвегии. А про именно это хналилище уже столько писано даже на "фишках", то может надо взять паузу, ну хоття бы года на 2-3?
http://www.vir.nw.ru/kubanskij-geneticheskij-bank-semyan/http://www.vir.nw.ru/kubanskij-geneticheskij-bank-semyan/
https://www.kuban.kp.ru/daily/27377/4558755/https://www.kuban.kp.ru/daily/27377/4558755/
https://www.apk-news.ru/geneticheskij-bank-rastenij-rf-skoro-popolnyat-redaktirovannye-obrazczy/https://www.apk-news.ru/geneticheskij-bank-rastenij-rf-skoro-popolnyat-redaktirovannye-obrazczy/
Хранлилища даже кубанского гентетического банка могут быть совсем не на Кубани. Многие подобные места просто зачекречены. Ну, так уж у нас принято :)