Мечта удалёнщика: турецкая компания предлагает трёхлетнюю кругосветку для "цифровых кочевников"

Компания извещает, что пассажиры должны регистрироваться на все три года круиза, хотя возможен вариант, когда две пары выкупают одну каюту на всю поездку, а затем делят круиз между собой пополам.

Все каюты рассчитаны на двоих, и даже если путешественник едет в круиз один, он должен выкупить два места. Правда, таким гостям предоставляется 15%-я скидка. В качестве компенсации компания разрешает приглашать одиноким туристам родственника, друга или знакомого на протяжении всей поездки (за него же уже оплачено).