Мечта удалёнщика: турецкая компания предлагает трёхлетнюю кругосветку для "цифровых кочевников"

1 ноября 2023 года из Стамбула отправляется в трёхлетнее кругосветное путешествие лайнер MV Gemin. Устроители этого круиза называют его "мечтой для удалёнщиков", и объясняют, почему.
Пандемия внесла определенные коррективы в жизнь многих людей, которые сменили офис на удалёнку. Они могут работать из любой точки мира - был бы устойчивый интернет. На них (и не только на них) рассчитано интересное предложение от компании Life at Sea Cruises.
Круиз рассчитан на "цифровых кочевников", для которых на комфортабельном лайнере MV Gemin предусмотрено абсолютно всё. На борту корабля есть полноценный бизнес-центр с конференц-залами и отдельными 14 офисами, деловая библиотека, комнаты для отдыха и кофе-брейков. За связь с миром отвечает скоростной спутниковый интернет от компании Илона Маска Starlink. Доступ ко всему этому уже заложен в стоимость путёвки, и отдельно платить за пользование конференц-залом или, скажем, библиотекой, путешественнику не придётся.
В стоимость круиза помимо проживания в каюте включены медицинское осмотры, портовые сборы, плата за обслуживание, еда и некоторые напитки.
Сколько стоит круиз?
А теперь о стоимости круиза. Цены на проживание в каюте начинаются от $30 тыс. в год, т.е. один месяц жизни на борту судна обойдется путешественнику в $2,5 тыс. Самое роскошное предложение — люксы с балконами: максимальная цена которых составит 109 999 долларов на человека в год.
Компания извещает, что пассажиры должны регистрироваться на все три года круиза, хотя возможен вариант, когда две пары выкупают одну каюту на всю поездку, а затем делят круиз между собой пополам.
Все каюты рассчитаны на двоих, и даже если путешественник едет в круиз один, он должен выкупить два места. Правда, таким гостям предоставляется 15%-я скидка. В качестве компенсации компания разрешает приглашать одиноким туристам родственника, друга или знакомого на протяжении всей поездки (за него же уже оплачено).
Лайнер MV Gemini был спущен на воду в 1992 году в Валенсии. Судно длиной почти 165 м выполнено в стиле роскошных частных яхт. Корабль имеет восемь палуб и около 400 кают.
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За 30-летнюю жизнь судно несколько раз переименовывалось и участвовало в самых разных событиях. В 1992 году Crown Jewel (так тогда назывался лайнер) был плавучим отелем для посетителей летних Олимпийских игр в Барселоне. В 2017-м его использовали в качестве мобильной базы для бригад спасателей с последствиями разрушительных ураганов «Ирма» и «Мария», а после разрушительного землетрясения в феврале 2023 года корабль стал временным домом для жителей Турции, потерявших кров.
С 2020 года судном владеет Miray International, эта компания специально для запуска трёхлетнего круиза создала дочерний туристический бренд Life at Sea Cruises. Круизная компания сообщшает, что корабль вместимостью 1074 пассажира будет отремонтирован к моменту начала круиза.
375 портов за три года
Основная группа туристов сядет на борт в Стамбуле 1 ноября , однако по желанию это можно будет сделать также 5 ноября в Барселоне и 16 ноября — в Майами. Католическое Рождество участники круиза отметят в Бразилии, Новый год — в Аргентине. После этого лайнер проследует в сторону Антарктиды, затем полностью обойдет Южную Америку и через Панамский канал попадет в Карибское море.
После обхода островов лайнер снова окажется в Тихом океане и возьмет курс на Гавайи, после чего отправится в Восточную Азию, где судно посетит Японию (12 остановок), Южную Корею (включая остров Чеджу) и Китай. Разумеется, путешественники исследуют большинство классических направлений Юго-Восточной Азии: Бали, Дананг во Вьетнаме и побережье Камбоджи, посетят Бангкок, Сингапур и Куала-Лумпур. Гости круиза также увидят Австралию, Новую Зеландию, посетят Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы, а затем отправятся в сторону Африки. После путешественников ждет Средиземное море и Северная Европа.
В течение 36-месячного перехода судно пройдёт 209 000 км и посетит 375 портов, в 208 из которых путешественники задержатся на несколько дней. За это время гости круиза побывают в 135 странах, включая остановки на Южных Шетландских островах Антарктиды. Т.к. лайнер сравнительно небольшой, он сможет дойти до маленьких, но очень живописных тропических островов: в программе путешествий их аж 103.
В каждом значимом месте гостям предложат экскурсии к самым известным мировым достопримечательностям от статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро до индийского Тадж-Махала, пирамид Гизы, Мачу-Пикчу и Великой Китайской стены.
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