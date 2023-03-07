Смерть по инструкции: расследование дела о свинцовых масках

Патологоанатом доктор Астор Перейра ди Мелу в заключении написал, что в ходе вскрытия не было обнаружено ни травм, приведших к смерти, ни признаков агрессивного воздействия извне типа ядов или радиации. Вполне здоровые мужчины умерли просто без причины.

В ходе расследования выяснилось, что за 4 дня до обнаружения тел Мануэл сказал жене, что съездит с напарником за запчастями в Сан-Паулу. Днём 17 августа техники прибыли на автобусе на автовокзал в Нитерой. Где приобрели непромокаемые плащи и купили в баре бутылку минералки. Бармену они сообщили, что скоро сдадут тару обратно. Из чего можно сделать вывод, что о суициде речи не шло (либо это была уловка).

Охранник одного из заведений подтвердил, что видел похожих по описанию парней в окрестностях холма Винтен вечером того же дня. Они приехали ещё с двумя мужчинами на машине, вышли и поднимались, пока не пропали из виду.