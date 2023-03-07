Смерть по инструкции: расследование дела о свинцовых масках

Под таким названием вошло в историю криминалистики это дело, многие обстоятельства которого так и остаются загадочными.
В плане политической активности 1966 год и в без того знойной Бразилии выдался особенно жарким. По стране то тут, то там вспыхивали очаги протестов. Недовольные диктаторским режимом граждане организовывали протестные акции. С недовольными расправлялись эскадроны смерти. Смерть стала таким обычным явлением, что на ещё двух покойников поначалу никто не обратил особого внимания.
Жертвами преступления стали молодые мужчины – 32-летний Мануэл Перейра да Крус и 34-летний Мигел Жозе Виана. Тела на холме Винтен обнаружил 20 августа 1966 года подросток, забравшийся повыше в поисках улетевшего воздушного змея.
Стражи закона отнеслись к сообщению без энтузиазма. И лениво отправились на место происшествия только следующим утром. После чего события понеслись со скоростью взбесившейся лошади.
Всё дело в виде мертвецов. Лица мужчин были закрыты свинцовыми масками. Судя по всему, для защиты от радиации. Видимых повреждений на телах не было. Трупы аккуратно уложили на заранее подготовленную подстилку из свежесрезанных листьев. Парни, которые работали радиотехниками в городе Кампус-дус-Гойтаказис, оказались одеты не без шика: строгие костюмы, новые плащи. В отдалении лежал пакет с полотенцами, носовой платок, полупустая бутылка с водой. И загадочная записка, которая навела интригу не меньше самих масок.
Фактически она выглядела как инструкция, в которой значилось следующее:
16:30 – быть в условленном месте.
18:30 – проглотить капсулу. После наступления эффекта… Далее следовала малопонятная абракадабра, из которой прочесть удалось только отдельные слова – защита металлов/ждать сигнала/маска.
Патологоанатом доктор Астор Перейра ди Мелу в заключении написал, что в ходе вскрытия не было обнаружено ни травм, приведших к смерти, ни признаков агрессивного воздействия извне типа ядов или радиации. Вполне здоровые мужчины умерли просто без причины.
В ходе расследования выяснилось, что за 4 дня до обнаружения тел Мануэл сказал жене, что съездит с напарником за запчастями в Сан-Паулу. Днём 17 августа техники прибыли на автобусе на автовокзал в Нитерой. Где приобрели непромокаемые плащи и купили в баре бутылку минералки. Бармену они сообщили, что скоро сдадут тару обратно. Из чего можно сделать вывод, что о суициде речи не шло (либо это была уловка).
Охранник одного из заведений подтвердил, что видел похожих по описанию парней в окрестностях холма Винтен вечером того же дня. Они приехали ещё с двумя мужчинами на машине, вышли и поднимались, пока не пропали из виду.
В начале расследования рассматривалась версия с убийством молнией, поскольку как раз вечером прошла сильная гроза. Возвышенность, металлические изделия на теле – всё это повышало шансы погибнуть. Но эксперт категорически отверг эту версию.
Выяснилось, что приятели увлекались мистикой и уфологией и даже состояли в тайном обществе. Возможно, что наставники сообщили им координаты места, где в определённое время можно будет выйти на контакт с представителями внеземных цивилизаций. В силу склонности к авантюрам парни могли согласиться на участие в сомнительном эксперименте, который разработал кто-то из верхушки общества.
Показания охранника подтвердил и местный охотник, видевший, как из машины у подножия вышли четверо. Кстати, солидная сумма денег, которая была у мужчин при себе, исчезла. С высокой долей вероятности их забрал преступник (или преступники).
Свинцовые маски, внешне напоминающие маски для сна, могли стать элементом перфоманса. А смерть с высокой долей вероятности наступила от редкого яда, который быстро распадался и не обнаруживался в организме.
Не исключена и связь полицейских с убийцами: их могли просто подкупить, чтобы затянуть расследование. Да и сами стражи закона не рвались расследовать дело. Даже элементарно не выяснили круг лиц, с которыми покойные контактировали за несколько дней до гибели.
Никого из очевидцев уже не осталось в живых. И узнать правду о загадочном деле, где фигурировали свинцовые маски, вряд ли получится.
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