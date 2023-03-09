"Последний оплот кино" обнаружен в Египте

К сожалению, кинотеатр под открытым небом не понравился местным чиновникам, потому что он был построен без разрешения на государственной земле. В итоге в ночь премьеры случилась авария с генератором, которая сорвала открытие. Ни в ту ночь, ни в любую другую ночь тут не показали ни одного фильма. Безумные мечты француза о кино в пустыне не оправдались, и с тех пор кинотеатр остался там, как памятник строителям из другого измерения. А может, еще найдутся смельчаки, которые восстановят кинотеатр и все-таки включат здесь проектор?..