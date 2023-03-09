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"Последний оплот кино" обнаружен в Египте

"Последний оплот кино" обнаружен в Египте

Автор:
09 марта 2023 14:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Синай   египет   кино в пустыне   кинотеатр   нежданная находка   пустыня   путешествие   удивительное рядом   
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В глубине Синайской пустыни, под открытым небом, раскинулся кинотеатр, в который так и не пришли зрители.

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Этот заброшенный кинотеатр ждет зрителей, которые никогда не придут. Он похож на мираж, и вы легко можете не поверить своим глазам, обнаружив это сюрреалистическое зрелище в жаркой египетской пустыне.


Кинотеатр находится на Синайском полуострове, вы можете увидеть его на гугл-картах.


Знающие о существовании кинотеатра в пустыне называют его «Конец мирового кино». Сегодня он представляет собой 150 изношенных сидений, сломанное основание экрана и полуразрушенное помещение, в котором когда-то размещались проектор и генератор.


Этот проект был идеей одного француза. В конце 1990-х годов он купил оборудование для кинотеатра в Каире. Однако в ночь, когда в пустынном кинотеатре должна была состояться премьера, его отключили от электричества.


Никто до сих пор не знает, почему предприимчивому французу отключили электричество. Известно, однако, что местные власти не были в восторге от идеи кинотеатра посреди пустыни, и знающие эту историю люди считают, что именно они были виноваты в неисправности генератора.


Один из фотографов, снимавших удивительную кинозаброшку, заявил, что это отличный сценарий о том, как в один солнечный день в самом начале тысячелетия сумасшедший француз оказался в Синайской пустыне.


«Он посмотрел вокруг и задумался – почему посреди пустыни нет кинотеатра? - рассказывает фотограф. - Он улетел обратно в Париж и договорился о деньгах. После этого он отправился в Каир, чтобы купить кресла и проекционное оборудование из старого кинотеатра. Затем вернулся на Синай, устроил генератор для электричества и нанял мощную машину, чтобы поднять экран, похожий на гигантский парус. И вот - все уже было готово к премьере».


К сожалению, кинотеатр под открытым небом не понравился местным чиновникам, потому что он был построен без разрешения на государственной земле. В итоге в ночь премьеры случилась авария с генератором, которая сорвала открытие. Ни в ту ночь, ни в любую другую ночь тут не показали ни одного фильма. Безумные мечты француза о кино в пустыне не оправдались, и с тех пор кинотеатр остался там, как памятник строителям из другого измерения. А может, еще найдутся смельчаки, которые восстановят кинотеатр и все-таки включат здесь проектор?..

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Синай   египет   кино в пустыне   кинотеатр   нежданная находка   пустыня   путешествие   удивительное рядом   
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4  комментария
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1k
Шапкин 2 часа назад
Это Моисей привал хотел устроить.
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241
blazuka 20 минут назад
хех.. .Мы туда на квадриках ездили. Очень удивило это место, когда нас гид туда привез.
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16k
Сергей 53 минуты назад
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633
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Полгода прошло - можно вновь выкладывать пост.
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