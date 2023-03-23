В Индии аттракцион с людьми рухнул на землю

Парки развлечений с обычными каруселями и экстремальными «башнями свободного падения» — это место, где дети визжат от восторга, а взрослые тоже вспоминают о своём внутреннем ребёнке и на время забывают о проблемах. Но аттракционы, движущиеся на большой высоте и с большой скоростью, таят в себе немалую опасность. Ведь это машины, а машины иногда ломаются...
20 марта в Аджмере (штат Раджастан) в парке развлечений неожиданно с высоты нескольких этажей рухнул вниз аттракцион.
Платформа с людьми поднялась наверх, повращалась, а затем должна была резко упасть вниз, но у земли плавно замедлиться, чтобы все успели и прилив адреналина поймать, и потом немного успокоиться. На платформе находилось 25 человек, в том числе дети.
Но движения платформы не замедлилось и она рухнула на землю за 2 секунды. Момент падения случайно попал на видео одного из посетителей парка.
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Уже известно, что произошла авария — оборвался трос, которым платформа крепилась к центральной колонне. 11 человек получили серьёзные травмы, их отвезли в больницу.
К сожалению, такие аварии время от времени происходят по всему миру.
В ноябре прошлого года в Лондоне три человека упали с аттракциона Winter Wonderland, и один был госпитализирован с обширными травмами.
Примерно в то же время на Филиппинах 13-летний подросток серьёзно пострадал в результате того, что его выбросило из вращающейся карусели.
Также в прошлом году был случай, когда на ярмарочном аттракционе сломался предохранитель, и в результате погибла девушка.
И в той же Индии не так давно был практически идентичный случай, который произошёл в парке развлечений в Мохали. Такая же вращающаяся платформа рухнула с большой высоты вниз. Тогда пострадали 50 человек.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Причина - звериный оскал капитализма. Владельцы таких парков - частные лица. Их задача - максимальное извлечение прибыли при минимизации расходов, среди которых - своевременная замена износившихся элементов. Представьте. к примеру, сколько стоит трос на такой аттракцион. Фигня, еще походит...
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Вот интересно, кто тут ходит и всем подряд минусит?
Опять "весна вылезла"?