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В Индии аттракцион с людьми рухнул на землю

В Индии аттракцион с людьми рухнул на землю

Автор:
23 марта 2023 15:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   авария   аттракционы   видео   парк развлечений   шокирующее видео   экстремальные аттракционы   
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Парки развлечений с обычными каруселями и экстремальными «башнями свободного падения» — это место, где дети визжат от восторга, а взрослые тоже вспоминают о своём внутреннем ребёнке и на время забывают о проблемах. Но аттракционы, движущиеся на большой высоте и с большой скоростью, таят в себе немалую опасность. Ведь это машины, а машины иногда ломаются...

20 марта в Аджмере (штат Раджастан) в парке развлечений неожиданно с высоты нескольких этажей рухнул вниз аттракцион.


Платформа с людьми поднялась наверх, повращалась, а затем должна была резко упасть вниз, но у земли плавно замедлиться, чтобы все успели и прилив адреналина поймать, и потом немного успокоиться. На платформе находилось 25 человек, в том числе дети.

Но движения платформы не замедлилось и она рухнула на землю за 2 секунды. Момент падения случайно попал на видео одного из посетителей парка.

Уже известно, что произошла авария — оборвался трос, которым платформа крепилась к центральной колонне. 11 человек получили серьёзные травмы, их отвезли в больницу.

К сожалению, такие аварии время от времени происходят по всему миру.


В ноябре прошлого года в Лондоне три человека упали с аттракциона Winter Wonderland, и один был госпитализирован с обширными травмами.


Примерно в то же время на Филиппинах 13-летний подросток серьёзно пострадал в результате того, что его выбросило из вращающейся карусели.

Также в прошлом году был случай, когда на ярмарочном аттракционе сломался предохранитель, и в результате погибла девушка.


И в той же Индии не так давно был практически идентичный случай, который произошёл в парке развлечений в Мохали. Такая же вращающаяся платформа рухнула с большой высоты вниз. Тогда пострадали 50 человек.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   авария   аттракционы   видео   парк развлечений   шокирующее видео   экстремальные аттракционы   
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26k
Serg2001 4 часа назад
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34k
Барклай 20 минут назад
Усе, декомпрессионые переломы позвоночников
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7k
Maximvs 2 часа назад
К сожалению, такие аварии время от времени происходят по всему миру.

Причина - звериный оскал капитализма. Владельцы таких парков - частные лица. Их задача - максимальное извлечение прибыли при минимизации расходов, среди которых - своевременная замена износившихся элементов. Представьте. к примеру, сколько стоит трос на такой аттракцион. Фигня, еще походит...
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Юлия 3 часа назад
Блин, да у них каждый день такие аттракционы, что на поезде, что на машине.
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2k
RaiJu 4 часа назад
Пакистан, Индия, Китай это самые страшные страны, чтобы вообще, что то там делать. У них стальные запчасти заменяются алюминиевыми, чаще свинцовыми. Еда делается [мат] знает чего, жарится на масле из канализаций. В Индии не знают, что кал бывает твердый.
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