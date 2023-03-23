В Индии аттракцион с людьми рухнул на землю

К сожалению, такие аварии время от времени происходят по всему миру.

В ноябре прошлого года в Лондоне три человека упали с аттракциона Winter Wonderland, и один был госпитализирован с обширными травмами.

Примерно в то же время на Филиппинах 13-летний подросток серьёзно пострадал в результате того, что его выбросило из вращающейся карусели.