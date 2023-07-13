Пассажирский самолёт потерпел крушение из-за отказа шасси в международном аэропорту Могадишо (Сомали). Он не смог вовремя затормозить, вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в стену.
Момент аварии, произошедшей 11 июля в аэропорту Аден-Адде, попал на видео.
К счастью, все находившиеся на борту — 30 пассажиров и 4 члена экипажа — остались живы. Лишь два человека получили небольшие травмы.
Самолёт авиакомпании Halla Airlines получил серьёзные повреждения фюзеляжа и кабины. Сразу после аварии на место прибыли пожарная машина и сотрудники экстренных служб.
Предполагается, что самолёт выполнял внутренний рейс из Пунтленда на севере Сомали. Условия для полёта были хорошими, с нормальной видимостью, но встречный ветер был достаточно сильным.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Воздушное судно практически развалилось на части, зато пассажиры живы и почти здоровы.