В Индии, во время учений разбился сверхзвуковой истребитель Tejas

Его разрабатывали более 30 лет, а на вооружение поставили в 2015 году.
В создание истребителя Tejas вложили уйму времени, денег и усилий. Постоянно улучшали, переделывали, и в конце концов разродились. Но ушло на это больше 30 лет и $1,3 млрд.
Самолёт разгоняется до 1,9 тысячи км/час, дальность полёта - около двух тысяч километров. Истребитель оснащён 23-миллиметровой пушкой, а также имеет восемь точек подвески для ракет «воздух-воздух», «воздух-земля», управляемых и свободнопадающих бомб.
С 2015 году он стоит на вооружении индийских ВВС. Тогда его оценивали в $26,3 млн и считали самой дешёвой машиной такого уровня. Сейчас цена выросла, но остаётся в пределах 30-40 миллионов долларов (есть и дороже, это зависит от модификации).
Сегодня истребитель участвовал в масштабных военных учениях и что-то пошло не так. Пилот катапультировался, а машина рухнула на землю и взорвалась.
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Причины аварии пока неизвестны, идёт расследование. Это первое крушение данной модели истребителей.
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