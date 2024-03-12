В Индии, во время учений разбился сверхзвуковой истребитель Tejas

Самолёт разгоняется до 1,9 тысячи км/час, дальность полёта - около двух тысяч километров. Истребитель оснащён 23-миллиметровой пушкой, а также имеет восемь точек подвески для ракет «воздух-воздух», «воздух-земля», управляемых и свободнопадающих бомб.

С 2015 году он стоит на вооружении индийских ВВС. Тогда его оценивали в $26,3 млн и считали самой дешёвой машиной такого уровня. Сейчас цена выросла, но остаётся в пределах 30-40 миллионов долларов (есть и дороже, это зависит от модификации).