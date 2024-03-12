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В Индии, во время учений разбился сверхзвуковой истребитель Tejas

В Индии, во время учений разбился сверхзвуковой истребитель Tejas

Автор:
12 марта 2024 14:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Tejas   Видео   Индия   авария   военные учения   истребитель   
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Его разрабатывали более 30 лет, а на вооружение поставили в 2015 году.

В создание истребителя Tejas вложили уйму времени, денег и усилий. Постоянно улучшали, переделывали, и в конце концов разродились. Но ушло на это больше 30 лет и $1,3 млрд.

Самолёт разгоняется до 1,9 тысячи км/час, дальность полёта - около двух тысяч километров. Истребитель оснащён 23-миллиметровой пушкой, а также имеет восемь точек подвески для ракет «воздух-воздух», «воздух-земля», управляемых и свободнопадающих бомб.

С 2015 году он стоит на вооружении индийских ВВС. Тогда его оценивали в $26,3 млн и считали самой дешёвой машиной такого уровня. Сейчас цена выросла, но остаётся в пределах 30-40 миллионов долларов (есть и дороже, это зависит от модификации).

Сегодня истребитель участвовал в масштабных военных учениях и что-то пошло не так. Пилот катапультировался, а машина рухнула на землю и взорвалась.

Причины аварии пока неизвестны, идёт расследование. Это первое крушение данной модели истребителей.

Источник:

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Метки: Tejas   Видео   Индия   авария   военные учения   истребитель   
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7  комментариев
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2k
Damvrot Hohlam Час назад
а где танцы ?
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6k
sergonly 36 минут назад
Давайте станцуем об этом. Кстати, а почему их удивляет рост цены? Доллар сегодня и доллар 10 лет назад это не одно и то же
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Damvrot Hohlam 38 минут назад
и очки даже не слетели как апземлю с парашютом ипанулся
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Kostick Час назад
подумал - а чего он так на мираж похож, гугль сказал, что в разработке принимали участие спецы дассо..
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August

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