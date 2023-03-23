"Твои котлеты - гов**": реальные причины, по котором распались любовные союзы

8042
15
Не все отношения длятся вечно. Порой люди разбегаются из-за того, что не нравятся котлеты или размер груди. Причины могут быть абсолютно разные, но чаще всего бредовые, судя по историям наших героев.
×
×
А по какой причине вы расставались с последним партнёром?
Источник:
Ссылки по теме:
- Ситуации из жизни, о которых мужчины предпочли бы забыть
- Юморная старушка превратила собственные похороны в спиритический сеанс
- Нелепые ситуации, которые могли произойти только с девушками
- "А помните, как у нас в школе...": пользователи поделились своими воспоминаниями об ушедшей юности
- Эпичные собеседования: хитрости, мемы и реальные истории
Новости партнёров
аргументы "посуда не будет сохнуть", "шкаф сгниёт", "плесень-грибок" итд - не роялили. гром грянул, когда уже на повышенных тонах мне обьявили "яжетебесказалазакрывать!".. в ответ провёл по комнате и собрал разбросаные на диванах-креслах-тумбочках труселя-носки-майки.. ну и добавил - "можешь сразу и всё остальное собрать..."
чутку до 3 месяцев не дотянули..
Сам развелся с первой женой в 25, прожили три года. Последний год постоянно собачились.
А сейчас, с высоты прожитых лет, изредка вспоминаю и думаю, какой-же детский сад был... никакой мудрости.
П.с. На второй женат 16 лет.
1) Волосы - Женщина кардинально меняет прическу, только если у неё что-то кардинально меняется в жизни. И если её парень об этом не в курсе... может он не основной её парень?
2) Сумки - А откуда ему знать? И если она ему устроила скандал, что он телепатически не догадался, что она уже идёт, да с сумками - может и правильно сделал, что свалил. Без навыка телепатии-то.
3) Новостройка - парню повезло. Иначе ему бы постоянно выносили мозг про "а вот соседи купили машину, стенку, отдых на Бали ", а потом бросили бы ради более "перспективного".
- Когда ты говорила, что у соседа новая мебель, мне пришлось поменять мебель, ког ты говорила, что у соседа новая машина мне пришлось поменять машину. И что мне теперь делать?
Жена:
- И что теперь у соседа новое?
Муж:
- А теперь у него новая жена...
(страый анекдот)
Не работал, ссссобака, а в игрушки целыми днями играл, а она "на свои кровные", его кормила.
Ну и ... достал, тунеядец! Даже встретить не мог в знак благодарности за содержание ))
Вот это продуман)