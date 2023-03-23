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"Твои котлеты - гов**": реальные причины, по котором распались любовные союзы

"Твои котлеты - гов**": реальные причины, по котором распались любовные союзы

Автор:
23 марта 2023 11:03
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   бывший   истории из жизни   про бывших   расставание   расстались   
8042
15

Не все отношения длятся вечно. Порой люди разбегаются из-за того, что не нравятся котлеты или размер груди. Причины могут быть абсолютно разные, но чаще всего бредовые, судя по историям наших героев.

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Пользователи Фишек в Дзене поделились в комментариях своими историями о расставании.



А по какой причине вы расставались с последним партнёром?

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Метки: Прикол   бывший   истории из жизни   про бывших   расставание   расстались   
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42  комментария
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14
Анатолий 3 часа назад
Маленький Х1, это БМВ штоле ?
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13k
? ? ? 16 минут назад
мне регулярно устраивали концерты по заявкам из-за открытой дверцы сушильного посудного шкафчика над мойкой. дверка упиралась в стенку - те не мешала. чисто эстетическое восприятие.. началось на второй неделе проживания с легкого "бубубубу", с последующим нарастанием.
аргументы "посуда не будет сохнуть", "шкаф сгниёт", "плесень-грибок" итд - не роялили. гром грянул, когда уже на повышенных тонах мне обьявили "яжетебесказалазакрывать!".. в ответ провёл по комнате и собрал разбросаные на диванах-креслах-тумбочках труселя-носки-майки.. ну и добавил - "можешь сразу и всё остальное собрать..."
чутку до 3 месяцев не дотянули..
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805
Николай Полчаса назад
А меня чуть менее года назад бросили на следующий день после того как я подарил кольцо и сделал предложение. Бросили с формулировкой: ты меня хочешь бросить!
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29k
Григорий 46 минут назад
Был у нас парень в школе - беден, труслив и глуп. Но достоинство в 27 см смогло ему помочь - девка нашлась путевая, а она ему мозг вправила. Дети красивые, вроде умнее отца.
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557
ruslan d 57 минут назад
Любой анекдот, это реальный случай из жизни
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2k
Lexx 59 минут назад
Корабль любви разбился о быт, еще при спуске на воду.
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31k
Slonyash Час назад
Ну это самый веский аргумент, однако!
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43k
turyst Час назад
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46k
Мойша Час назад
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13k
Мистер Фикс Час назад
Стпудово, нытье вчерашних школьников.

Сам развелся с первой женой в 25, прожили три года. Последний год постоянно собачились.

А сейчас, с высоты прожитых лет, изредка вспоминаю и думаю, какой-же детский сад был... никакой мудрости.

П.с. На второй женат 16 лет.
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11k
Евгений Час назад
Ссылка www.youtube.com
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5
Евгений 2 часа назад
Про тюбик поёт Тимур Шаов, прикольно.
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39k
Example 6.2.6 2 часа назад
Всё верно, в посте практически все перечисленные надуманные поводы расставаний. Если человеку вы не нравиться, то повод найдётся любой. Не надо думать, что если вы обратно поменяете причёску, или перестанете сёрбать за столом, или получать больше денег - то к вам вернуться и полюбят. Это так не работает. Если с вами расстались - сконцентрируйтесь на поисках другого человека, которому вы будете симпатичны, а не пытайтесь себя шлифовать под надуманные стандарты и требования.
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6k
perekrestok 2 часа назад
Если хотят бросить то бросят не взирая на плюсы и минусы. Идеальных людей не бывает так что будет к чему придраться - прическа не та, котлеты не той формы ну и прочее. Немного раньше пост был про тренершу с советами как выбрать мужика - что и как оценивать, что ожидать. Хорошо тут вспомнить старую шутку про армянское радио - БРАК ПО РАСЧЕТУ МОЖЕТ БЫТЬ УДАЧНЫМ ЕСЛИ РАСЧЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ.
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4k
Олег Белов 2 часа назад
Я так понимаю: мама знала, что советовать и поддерживать.
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28k
Levyathan 3 часа назад
У меня лучший друг бросил отличную деваху, потому что она "шкрябала вилкой по тефлоновой сковороде". Кроме шуток. Дело было в 90-е.
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5k
V2.Smirnov 3 часа назад
Куча сообщений, когда парни правы:

1) Волосы - Женщина кардинально меняет прическу, только если у неё что-то кардинально меняется в жизни. И если её парень об этом не в курсе... может он не основной её парень?
2) Сумки - А откуда ему знать? И если она ему устроила скандал, что он телепатически не догадался, что она уже идёт, да с сумками - может и правильно сделал, что свалил. Без навыка телепатии-то.
3) Новостройка - парню повезло. Иначе ему бы постоянно выносили мозг про "а вот соседи купили машину, стенку, отдых на Бали ", а потом бросили бы ради более "перспективного".
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14k
Кот Скрипалей 3 часа назад
Раз помнят, значит были чувства, просто партнерш и партнеров по сексу не запоминаешь...
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−4
Валера 3 часа назад
Вспомнил историю кстати, причина расставания одного сейчас большого человека - тогда просто друга. "У неё влагалище неудобное", я вот до сих пор сижу и думаю что может быть неудобного во влагалище)
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−4
Валера 3 часа назад
У меня товарищ в школьные годы кидал мамзелей аккурат перед 14 ым февраля, мирился с ними если - то после 8 ого марта.
Вот это продуман)
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21k
BiZ 3 часа назад
я бы тоже сразу свалил после фразы "тащила 5 кг и никто не встретил в коридоре"
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