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Ситуации из жизни, о которых мужчины предпочли бы забыть

Ситуации из жизни, о которых мужчины предпочли бы забыть

Автор:
24 января 2023 17:13
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   из жизни   истории из жизни   истории от мужчин   подслушано   у мужчин   фото   
5142
15

Жизнь мужчин полна сюрпризов. И у одиноких, и у женатых, и у разведенных полно ситуаций, которые хочется забыть или наоборот пересказывать друзьям. Сегодня предлагаем окунуться в коллекцию мужских секретов, которыми они поделились в соцсетях.

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Метки: Прикол   из жизни   истории из жизни   истории от мужчин   подслушано   у мужчин   фото   
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11  комментариев
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25k
Сергей Алексеевич 2 часа назад
Вторая половина 90-х, студенчество, гуляли в ночном клубе с другом, познакомились с двумя девушками, одна очень быстро куда-то свалила, вторая осталась с нами, разговор шёл очень легко, но мы с другом никак не могли её поделить, а она сама не отдавала никому из нас предпочтения, хотя сразу согласилась пойти к моему другу домой всем вместе для продолжения банкета, друг жил с бабушкой в двухкомнатной квартире и у него была своя комната, но там стояла всего одна кровать, мы ещё выпили, стараясь не шуметь и не разбудить бабушку в соседней комнате, и пора было уже ложиться спать, но как нам с другом показалось - девушка не собиралась заниматься ни с кем из нас сексом, начали решать как уляжемся спать на одной кровати, девушка сама предложила лечь всем троим, она будет посередине, а мы по краям, легли, были бы постарше и поопытней, то скорее всего расписали бы её на двоих, но мы были тогда ещё молодыми и застенчивыми, в общем типа спим, прошёл где-то час и я решился начать приставать к девушке, тронул её за коленку и начал аккуратно вести руку вверх по ноге, негативной реакции не последовало, наоборот - дыхание замерло, я продолжил и добрался до предполагаемой цели, начал ощупывать и... ПЛЯТЬ, ЧЛЕН!!! Я отдёрнул руку и притворился спящим, ответной реакции тоже не последовало. Теперь то что рассказал мне на утро друг - он сказал что я слегка задремал и начал храпеть, а сам он ждал момента когда я усну и он сможет начать приставать к девушке, она проснулась и попросила его поменяться с ней местами чтобы меньше слышать мой храп, от шевелений я храпеть перестал, друг мой начал ждать момента когда я опять засну, вдруг он начал чувствовать что чья-то рука ползёт от его коленки к причиндалам, нежненько так, ему показалось что это девушка и он замер в ожидании что будет дальше, а дальше кто-то резко отдёрнул руку и он понял что рука была совсем не девушки, а моя, тут же тоже решил изобразить спящего. Так и проспали до утра, а утром девушка ушла домой даже не попив чаю, попросила её не провожать, видать долго ждала что мы начнём её драть, но не дождалась и обиделась. Эх, молодость.
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14k
Кот Скрипалей 56 минут назад
Женщины у которых дочки, в корне отличаются от тех которых сыновья.
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16k
Сергей 2 часа назад
Это что за патруль такой, который студентов хватает и повестки выписывает
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29k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
Никак. И с бабой этой тоже так же желательно.
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Спелая кукурузинка

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