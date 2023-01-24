Ситуации из жизни, о которых мужчины предпочли бы забыть

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Жизнь мужчин полна сюрпризов. И у одиноких, и у женатых, и у разведенных полно ситуаций, которые хочется забыть или наоборот пересказывать друзьям. Сегодня предлагаем окунуться в коллекцию мужских секретов, которыми они поделились в соцсетях.
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