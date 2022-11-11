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Нелепые ситуации, которые могли произойти только с девушками

Нелепые ситуации, которые могли произойти только с девушками

Автор:
11 ноября 2022 15:11
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   девушки   истории из жизни   подслушано   подслушано у девугек   постыдные истории   стыдно   
2482
15

Девушки - прекрасные создания, но порой их логика на грани безумия. Мы прошерстили группы, где девушки делятся своими историями из жизни, чтобы показаться, что с ними случается.

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Источник:

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Метки: Прикол   девушки   истории из жизни   подслушано   подслушано у девугек   постыдные истории   стыдно   
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11  комментариев
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53k
noName Час назад
Комментарий к фото
действительно какой-то странный пацан, каждый день жрать хочет...
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turyst Полчаса назад
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turyst Полчаса назад
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3k
Parus59 Час назад
настало время оху...ных историй, про туалет, гавно и блевотину.
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Маленькие детки - маленькие бедки.
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Спелая кукурузинка

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