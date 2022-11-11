Нелепые ситуации, которые могли произойти только с девушками

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Девушки - прекрасные создания, но порой их логика на грани безумия. Мы прошерстили группы, где девушки делятся своими историями из жизни, чтобы показаться, что с ними случается.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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