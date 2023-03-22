Японцы создали милую рекламу МакДональдса в стиле аниме

Японские мультики в аниме-стиле знамениты по всему миру, а японская реклама тем более. В ней может происходить всё что угодно. От сражений с чудовищами, до милейших сцен.
Новая реклама показывает девочку, которая очень голодна. Она вспоминает своё детство, как ходила с мамой в McDonald’s. Уже будучи подростком, она также любит бургеры.
Милое аниме о целой жизни с McDonald’s
Это не первая реклама McDonald’s в стиле аниме из Японии. Этот ролик рассказывает о начальной ступени на долгой дороге в будущее. Надо помнить, что у японцев работа занимает особую роль в жизни. Японцы трудоголики, но не из-за того, что они просто любят работать. В Японии быть бедным очень зазорно. Если у тебя нет денег и работы, то ты — отброс общества.
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Следующая реклама рассказывает о школьниках, которые готовятся к экзаменам. Целая мини-история рассказывает о молодых людях, которые нашли друг друга.
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