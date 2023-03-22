Японцы создали милую рекламу МакДональдса в стиле аниме

Это не первая реклама McDonald’s в стиле аниме из Японии. Этот ролик рассказывает о начальной ступени на долгой дороге в будущее. Надо помнить, что у японцев работа занимает особую роль в жизни. Японцы трудоголики, но не из-за того, что они просто любят работать. В Японии быть бедным очень зазорно. Если у тебя нет денег и работы, то ты — отброс общества.