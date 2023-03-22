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Японцы создали милую рекламу МакДональдса в стиле аниме

Японцы создали милую рекламу МакДональдса в стиле аниме

Автор:
22 марта 2023 12:26
Сообщество : Юмор
Метки: Япония   аниме   видео   интересное   макдональдс   милота   реклама   фото   
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Японские мультики в аниме-стиле знамениты по всему миру, а японская реклама тем более. В ней может происходить всё что угодно. От сражений с чудовищами, до милейших сцен.

Новая реклама показывает девочку, которая очень голодна. Она вспоминает своё детство, как ходила с мамой в McDonald’s. Уже будучи подростком, она также любит бургеры.

Это не первая реклама McDonald’s в стиле аниме из Японии. Этот ролик рассказывает о начальной ступени на долгой дороге в будущее. Надо помнить, что у японцев работа занимает особую роль в жизни. Японцы трудоголики, но не из-за того, что они просто любят работать. В Японии быть бедным очень зазорно. Если у тебя нет денег и работы, то ты — отброс общества.

Следующая реклама рассказывает о школьниках, которые готовятся к экзаменам. Целая мини-история рассказывает о молодых людях, которые нашли друг друга.

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Метки: Япония   аниме   видео   интересное   макдональдс   милота   реклама   фото   
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12  комментариев
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20k
Евгений 4 часа назад
Пиндосы на них атомные бомбы сбрасывали, а они макдаку радуются. Или самураи сдулись или память у них короткая.
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29k
Ego sum qui sum 4 часа назад
в таком аниме у них должны быть не только круглые глаза, но и круглые туловища
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4k
Vlad 4 часа назад
Почему-то у узкоглазых японцев, в мультиках глаза не то что круглые, а овальные с увеличением по вертикали.
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4k
Евгений 4 часа назад
Хентай версия будет?
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1
MIXALICH PLAY 4 часа назад
Иппонцы. Ненавижу, лядь, иппонцев
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7k
tamin 5 часов назад
А потом проблемы с ожирением, проблемы с гормонами и остальное. Вот как может стоить 100 рублей кусок говядины, кусок сыра, булка, упаковка, помидор что там еще. это значит там такое уг кладут, что позволяет удешевить цену.
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10k
Б.Касторский 5 часов назад
Японцы помешаны на аниме. Сам я смотрел с удовольствием пожалуй только про замок бродячий, названия не помню. Да и то, настроение было такое и компания подходящая.
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93
Somaha Б.Касторский 3 часа назад
Ходячий замок (2004).
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381
Кристофер Робин Б.Касторский 20 минут назад
советую посмотреть: ведьмина служба доставки, письмо для момо, воспоминание марни, ариетти из страны лилипутов - думаю тоже зайдут
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PokemonKa
Pika-Pika?
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