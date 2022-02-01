Заботливый сын смастерил для бабули специальный принтер, который сам дарит ей воспоминания

Наши бабушки не умеют пользоваться технологиями современного мира. Однако, это не значит, что они не хотят получать новости от своих детей и внуков. Житель Испании создал специальное устройство, которое само печатает фотографии, бабуле остаётся только любоваться.
Бабушка живёт далеко от внуков и сына, а из-за коронавируса не может часто с ними видеться. Она очень грустила без них, а телефоном пользоваться так и не смогла научиться.
Тогда сын придумал, как её порадовать. Он смастерил мини-принтер, который печатает фотографии на чековой ленте. Чтобы распечатать фото с подписью, достаточно просто отправить его в Telegram. Фотка автоматически напечатается на термопринтере, а бабушке останется только её оторвать.
Основой для устройства стала упаковка от клубники.
Подробнее парень рассказал в Twitter. Как оказалось, принтер работает на Raspberry Pi Zero 2 и встроенном SIM-модеме. Он печатает довольно быстро, а чековую ленту можно прикрепить на холодильник.
Para minimizar el mantenimiento elegí esta impresora térmica https://t.co/MPKRMtiStb, sin tinta. Come rollos de hasta 10 metros de papel (unas 150 fotos por 1 euro) y parecía cómoda la conexión USB aunque al final no la usé. pic.twitter.com/2xbDRTsHjO— Guido (@palmerabollo) January 10, 2022
Теперь каждый день бабуля может подойти к устройству и получить новую фотографию внуков.
Источник:
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