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Заботливый сын смастерил для бабули специальный принтер, который сам дарит ей воспоминания

Заботливый сын смастерил для бабули специальный принтер, который сам дарит ей воспоминания (5 фото)

Автор:
01 февраля 2022 10:59
Сообщество : Истории
Метки: бабуля   видео   интересное   милота   принтер   смастерил   фото   
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Наши бабушки не умеют пользоваться технологиями современного мира. Однако, это не значит, что они не хотят получать новости от своих детей и внуков. Житель Испании создал специальное устройство, которое само печатает фотографии, бабуле остаётся только любоваться.

Бабушка живёт далеко от внуков и сына, а из-за коронавируса не может часто с ними видеться. Она очень грустила без них, а телефоном пользоваться так и не смогла научиться.

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Тогда сын придумал, как её порадовать. Он смастерил мини-принтер, который печатает фотографии на чековой ленте. Чтобы распечатать фото с подписью, достаточно просто отправить его в Telegram. Фотка автоматически напечатается на термопринтере, а бабушке останется только её оторвать.

Основой для устройства стала упаковка от клубники.

Подробнее парень рассказал в Twitter. Как оказалось, принтер работает на Raspberry Pi Zero 2 и встроенном SIM-модеме. Он печатает довольно быстро, а чековую ленту можно прикрепить на холодильник.

Теперь каждый день бабуля может подойти к устройству и получить новую фотографию внуков.

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Метки: бабуля   видео   интересное   милота   принтер   смастерил   фото   
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18k
nobody® 24 минуты назад
Повесить на стене планшет и пусть отвечает на видеовызовы одним нажатием. И этому не научилась бы?
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4k
Konstantin Klipikov 10 минут назад
Добрый парень! Надеюсь, он рассказал бабуле, что термохимическая бумага настолько ядовита, что ее вообще не рекомендуют в одну сумку с продуктами класть, не то что в руки брать.
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volvulus Konstantin Klipikov 3 минуты назад
Есть где посмотреть информацию о ядовитости современной термохимической бумаги?
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