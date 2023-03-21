А из нашего двора вся галактика видна: захватывающие дух фото от астронавта-любителя

В 2021 году Дэвид Джойс, большой поклонник всего, что связано с космосом, решил обзавестись приличным телескопом, чтобы изучать звездное небо самостоятельно. Затем он вложился в специальную астрономическую камеру и теперь может снимать галактики, туманности, звездные скопления и планеты, не покидая своего двора. Вот лучшие фото, которые ему удалось сделать за год.