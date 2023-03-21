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А из нашего двора вся галактика видна: захватывающие дух фото от астронавта-любителя

А из нашего двора вся галактика видна: захватывающие дух фото от астронавта-любителя

Автор:
21 марта 2023 19:29
Сообщество : Космос
Метки: Галактика   астрономия   астрофотография   звезды и туманности   космос   планеты   
2311
36

В 2021 году Дэвид Джойс, большой поклонник всего, что связано с космосом, решил обзавестись приличным телескопом, чтобы изучать звездное небо самостоятельно. Затем он вложился в специальную астрономическую камеру и теперь может снимать галактики, туманности, звездные скопления и планеты, не покидая своего двора. Вот лучшие фото, которые ему удалось сделать за год.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Галактика   астрономия   астрофотография   звезды и туманности   космос   планеты   
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23  комментария
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2k
Digektor 12 часов назад
Хорошие фото! Красивые и чёткие. Я так понимаю, что обзавёлся он нормальным телескопом Хаббл?
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15k
эмосурикат прямоползающий 6 минут назад
автор, иди почитай, что означает слово астронавт
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43k
turyst 6 часов назад
Астронавт-любитель.

Ссылка youtu.be
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2k
Артур Будкин 8 часов назад
когда купил samsung s23 ultra с 200МР и 100х зумом
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990
гоша гога 8 часов назад
Дизлайк за астронавта-любителя. Прежде чем что-то выкладывать узнай разницу между астронавтом и астрономом.
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1k
Миша 9 часов назад
С подкраской перестарался, перебор.
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3k
Leonid 10 часов назад
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15k
Голос Вселенной 10 часов назад
Астронавт-любитель ... хм, это что-то новое. )))))
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3k
Pravda 10 часов назад
Фотошопом он обзавёлся )))
Такая детализация и цвет появляется от ручного раскрашивания и дорисовывания снимков, которые изначально выглядят совсем не так, даже с Хабла.
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4k
Старичок 11 часов назад
астронавт-любитель.
"заправлены в планшеты космические карты... "
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 часов назад
Сравнение резкости снимков одинаковых участков галактики M74 обсерваториями NASA Спитцер (слева) и Уэбб (справа)
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35
Александр 11 часов назад
Очень важно где его двор находиться, засвеченное небо полная беда для объектов далекого космоса. Погуглите - light pollution map (ссылку не могу вставить, рейтинга нет пока...)
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3
Евг 11 часов назад
Астронавт-любитель? Вы серьезно???
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1k
alex 11 часов назад
все бы хорошо но разрешение фоток слабое, хотелось бы что бы они были в 8000х3600 мп
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6k
Андрей Крылов 11 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 11 часов назад
Такие фотки только в обсерватории Чили возможно сделать..и то..навряд ли.
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17k
Александр Сучков 12 часов назад
Это про то...
Есть одна прога, которая упрощает любителям звезд, понять- какие над ними созвездия, на каком угле и тд и выглядит это офигенно, ибо прога в реальном времени показывает всё. Не сочтите за рекламу- реально для начинающих астрологов)))
Stellarium
Есть сайт и полностью бесплатно. Я Иногда прикалываюсь и созвезия с планетами совпадают с тем горизонтом, что я вижу. Очень классная прога без лишних танцев с бубнами))) Просто для тех, кто хочет понять, что он видит из окна, к примеру.
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475
Knives22 12 часов назад
"захватывающие дух фото от астронавта-любителя"
От какого астронавта? Астронавтика ваще лженаука. Он астролог.
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475
Knives22 12 часов назад
P.S. И в тексте и в тегах слово астрономия как ни странно присутствует.
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