А из нашего двора вся галактика видна: захватывающие дух фото от астронавта-любителя

Автор:
21 марта 2023 19:29
В 2021 году Дэвид Джойс, большой поклонник всего, что связано с космосом, решил обзавестись приличным телескопом, чтобы изучать звездное небо самостоятельно. Затем он вложился в специальную астрономическую камеру и теперь может снимать галактики, туманности, звездные скопления и планеты, не покидая своего двора. Вот лучшие фото, которые ему удалось сделать за год.
1. NGC 7000 — Туманность Северная Америка
2. NGC 7380 — Туманность Волшебник
3. IC 434 — туманность Конская Голова
4. "Стена Лебедя", фрагмент туманности Северная Америка
5. M42 — Туманность Ориона
6. M31 — Галактика Андромеды
7. IC 1805 — Туманность Сердце
8. IC 1805 — Туманность Сердце
9. NGC 1499 — Туманность Калифорния
10. NGC 7635 — Туманность Пузырь
11. NGC 7380 — Туманность Волшебник
13. NGC 281 — Туманность Пакман
14. M51 — Галактика Водоворот
16. IC 405 — Туманность Пламенеющей Звезды
17. Туманность Петля в созвездии Лебедя
18. IC 1396 — Туманность Хобот Слона
19. SH2-132 — Туманность Лев
21. NGC 2244 — звездное скопление в Туманности Розетка
22. SH2-173 - Туманность Призрак Оперы
23. NGC 6888 — Туманность Полумесяц
24. NGC 6992 — часть Туманности Вуаль
25. IC 63 и IC 59 — Призрак Кассиопеи
26. IC 1848 — Туманность Душа
27. NGC 2244 — Туманность Розетка
29. M20 — Тройная туманность
30. M16 — Туманность Орел
31. SH2-129 — Туманность Летучая мышь и OU4 — Туманность Кальмар
32. M13 — шаровое звездное скопление в созвездии Геркулеса
33. M33 — Галактика Треугольника
34. M17 — туманность Омега, она же туманность Лебедя
35. NGC 1952 — Крабовидная туманность
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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