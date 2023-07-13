Космический тест по нашей солнечной системе

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Тест рассчитан на учеников седьмого класса. Сложность вопросов чуть выше среднего уровня. Справитесь ли без подсказок?
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Астрономия была одним из самых любимых предметов школе. Несложный тест, промахнулся с поясом Койпера, забыл.
Мало что помню из астрономии, в основном по книгам. Хотя фото Космоса обожаю, а вот в названиях путаюсь..