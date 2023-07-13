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Космический тест по нашей солнечной системе

Космический тест по нашей солнечной системе

Автор:
13 июля 2023 20:38
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   космические тесты   космос   планеты   солнечная система   тест   
2461
1
Тест рассчитан на учеников седьмого класса. Сложность вопросов чуть выше среднего уровня. Справитесь ли без подсказок?

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Метки: Тесты   космические тесты   космос   планеты   солнечная система   тест   
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11  комментариев
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15k
Majul 2 часа назад
Вы настоящий космогений. Не участвовали в интеллектуальных шоу? Могли бы стать миллионером... Из 10 вопросов ответили верно на 9.

Астрономия была одним из самых любимых предметов школе. Несложный тест, промахнулся с поясом Койпера, забыл.
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1k
Уходим отсюда Минуту назад
Космос для вас это огромная тайна
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21k
Valiko 5 минут назад
8 из 10 - идеально? Странная шкала оценок.
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10k
JeanLuk 49 минут назад
Косякнул на Нептуне
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26k
Руслан 53 минуты назад
Сам в шоке. .
Мало что помню из астрономии, в основном по книгам. Хотя фото Космоса обожаю, а вот в названиях путаюсь..
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3k
Pioner76 53 минуты назад
8/10
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6k
magic32 Час назад
8 из 10, думал будет хуже
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209
iskra Час назад
Как ни странно, сдал на 8 ,но все ответы знал не из школы,а из фантастических произведений советских времен. Респект Стругацким и Ефремову.
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1k
ruslan d 2 часа назад
7 ... школа была давно )))
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