25 захватывающих фотографий для любителей астрономии

Вселенная безгранична, и по мере развития технологий наши знания о ней расширяются. И всё же мы знаем пока лишь крошечную долю того, что ещё предстоит узнать и открыть. Как писал Дуглас Адамс в «Автостопом по Галактике»: «Космос велик. Он просто огромен. Вы даже не поверите, насколько он умопомрачительно громаден. Вам может казаться, что от вашего дома до аптеки далеко, но это просто ерунда в сравнении с космосом».
4. Юпитер и его четыре крупнейших спутника, светящиеся в ночном небе. Ганимед, Европа и Каллисто слева, Ио справа
11. Как выглядит Юпитер с самого близкого расстояния, на которое пока удалось подлететь аппаратам
15. Выглядит фантастично, но этот вид Земли и Луны на самом деле реален и заснят лунным разведывательным орбитальным аппаратом НАСА
18. Фотограф Леонардо Сенс ждал 3 долгих года, чтобы сделать этот фантастический снимок в Рио-де-Жанейро, Бразилия
21. Солнечное затмение в Каньон-де-Шелли, штат Аризона, создает впечатление, будто мы находимся на Марсе. Или как будто черная дыра возникла из ниоткуда
23. Яркий центр туманности Киля, монстра шириной 460 световых лет, в котором находятся одни из самых красивых газовых и пылевых структур Млечного Пути
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Конечно есть. Мне вообще непонятно безосновательное предположение о нашей уникальности. Наверняка есть сотни миллиардов населенных планет, где существует разумная жизнь. Вот только току нам от этого - никакого. Космос слишком огромен.