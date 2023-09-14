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25 захватывающих фотографий для любителей астрономии

25 захватывающих фотографий для любителей астрономии

Автор:
14 сентября 2023 13:37
Сообщество : Космос
Метки: астрономия   астрофото   астрофотографии   астрофотография   космос   космоснимки   снимки космоса   фото из космоса   фотографии космоса   
944
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Вселенная безгранична, и по мере развития технологий наши знания о ней расширяются. И всё же мы знаем пока лишь крошечную долю того, что ещё предстоит узнать и открыть. Как писал Дуглас Адамс в «Автостопом по Галактике»: «Космос велик. Он просто огромен. Вы даже не поверите, насколько он умопомрачительно громаден. Вам может казаться, что от вашего дома до аптеки далеко, но это просто ерунда в сравнении с космосом».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астрономия   астрофото   астрофотографии   астрофотография   космос   космоснимки   снимки космоса   фото из космоса   фотографии космоса   
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4  комментария
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24k
SolomonA 46 минут назад
"кто знает, может быть, там есть жизнь"
Конечно есть. Мне вообще непонятно безосновательное предположение о нашей уникальности. Наверняка есть сотни миллиардов населенных планет, где существует разумная жизнь. Вот только току нам от этого - никакого. Космос слишком огромен.
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55k
dima423 40 минут назад
Рубрика "расркасска"))
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