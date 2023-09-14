25 захватывающих фотографий для любителей астрономии

Вселенная безгранична, и по мере развития технологий наши знания о ней расширяются. И всё же мы знаем пока лишь крошечную долю того, что ещё предстоит узнать и открыть. Как писал Дуглас Адамс в «Автостопом по Галактике»: «Космос велик. Он просто огромен. Вы даже не поверите, насколько он умопомрачительно громаден. Вам может казаться, что от вашего дома до аптеки далеко, но это просто ерунда в сравнении с космосом».