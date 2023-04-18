Дуэт астрофотографов представил 140-мегапиксельную фотографию Солнца

Благодаря совместным усилиям двух астрофотографов, Эндрю Маккарти и Джейсона Гензеля, любители космоса теперь могут без труда рассмотреть в деталях огненную поверхность Солнца, а также плазменный «торнадо» высотой с 14 планет Земля (около 180 километров).
До этого проекта Маккарти и Гензель уже какое-то время восхищались творчеством друг друга и искали возможность поработать вместе. В итоге, когда сошлись погодные условия, им все же удалось объединить свои индивидуальные навыки, чтобы создать нечто необыкновенное. «Он специализируется на извлечении невероятных деталей из необработанных данных, в то время как моя сильная сторона — создание больших мозаичных изображений Солнца, — рассказал Маккарти My Modern Met. — Объединив наши сильные стороны, мы смогли с помощью любительского оборудования создать невероятную работу, которая раздвигает границы возможного».
Чтобы получить окончательное изображение, Маккарти сделал около 200 000 снимков Солнца. Затем вместе с Гензелем они работали в течение пяти дней, чтобы обработать данные и скомпоновать фотографию. Фотография под названием «Fusion of Helios» включает 90 000 снимков Маккарти, а также фотографию затмения 2017 года, сделанную Гензелем. Она использовалась для включения элементов, которые иначе были бы невидимы. Такой творческий подход требует точности и знаний, чтобы получился удовлетворительный результат, и очевидно, что Маккарти и Гензель сделали все возможное, чтобы явить миру этот исключительный шедевр.
«Съемка Солнца требует некоторого творческого подхода из-за самой его природы, — объясняет Маккарти. — Чрезвычайный диапазон тонов, присутствующих в различных слоях солнечной атмосферы, означает, что ни один традиционный тип фотографии не способен раскрыть их все. Поэтому необходима некоторая творческая интерпретация.
В этом случае были добавлены солнечная корона и фоновые звезды, которые обычно были бы невидимы во время солнечного затмения. Хотя это дополнение было художественным приёмом, снимку Джейсона во время затмения 2017 года уделили тщательное внимание, чтобы он соответствовал солнечной активности в тот день, а в качестве образца использовалось изображение из SOHO, космической солнечной обсерватории».
Астрофотографы надеются, что их сотрудничество побудит людей узнать больше о нашей Вселенной и о том, что происходит в космосе — и для этого им не нужно самим смотреть прямо на Солнце. Кстати, если вам интересно, как астрофотографы могут безопасно делать такие фотографии, об этом можно почитать в подробном руководстве Маккарти. А если хотите увидеть увеличенную версию «Fusion of Helios», загляните в Twitter Маккарти.
Бонус: то самое солнечное «торнадо» высотой с 14 наших планет, которое наблюдал МакКарти
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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"...а также плазменный «торнадо» высотой с 14 планет Земля (около 180 километров)...
Чего???
В 180 км поместится 14 планет Земля? )))))))
Автор ! )))))
От меня до ближайшей станции метро сейчас дальше раз в семь ))))) Ты сам то понял, чего накрючкотворил? )))))