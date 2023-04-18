Дуэт астрофотографов представил 140-мегапиксельную фотографию Солнца

«Съемка Солнца требует некоторого творческого подхода из-за самой его природы, — объясняет Маккарти. — Чрезвычайный диапазон тонов, присутствующих в различных слоях солнечной атмосферы, означает, что ни один традиционный тип фотографии не способен раскрыть их все. Поэтому необходима некоторая творческая интерпретация.

В этом случае были добавлены солнечная корона и фоновые звезды, которые обычно были бы невидимы во время солнечного затмения. Хотя это дополнение было художественным приёмом, снимку Джейсона во время затмения 2017 года уделили тщательное внимание, чтобы он соответствовал солнечной активности в тот день, а в качестве образца использовалось изображение из SOHO, космической солнечной обсерватории».