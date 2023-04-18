FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 736 постов • 287 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос
Дуэт астрофотографов представил 140-мегапиксельную фотографию Солнца

Дуэт астрофотографов представил 140-мегапиксельную фотографию Солнца

Автор:
18 апреля 2023 22:13
Сообщество : Космос
Метки: астрономия   астрофотография   космос   наука   солнце   фотографии солнца   
708
4
1

Благодаря совместным усилиям двух астрофотографов, Эндрю Маккарти и Джейсона Гензеля, любители космоса теперь могут без труда рассмотреть в деталях огненную поверхность Солнца, а также плазменный «торнадо» высотой с 14 планет Земля (около 180 километров).

До этого проекта Маккарти и Гензель уже какое-то время восхищались творчеством друг друга и искали возможность поработать вместе. В итоге, когда сошлись погодные условия, им все же удалось объединить свои индивидуальные навыки, чтобы создать нечто необыкновенное. «Он специализируется на извлечении невероятных деталей из необработанных данных, в то время как моя сильная сторона — создание больших мозаичных изображений Солнца, — рассказал Маккарти My Modern Met. — Объединив наши сильные стороны, мы смогли с помощью любительского оборудования создать невероятную работу, которая раздвигает границы возможного».

Чтобы получить окончательное изображение, Маккарти сделал около 200 000 снимков Солнца. Затем вместе с Гензелем они работали в течение пяти дней, чтобы обработать данные и скомпоновать фотографию. Фотография под названием «Fusion of Helios» включает 90 000 снимков Маккарти, а также фотографию затмения 2017 года, сделанную Гензелем. Она использовалась для включения элементов, которые иначе были бы невидимы. Такой творческий подход требует точности и знаний, чтобы получился удовлетворительный результат, и очевидно, что Маккарти и Гензель сделали все возможное, чтобы явить миру этот исключительный шедевр.

«Съемка Солнца требует некоторого творческого подхода из-за самой его природы, — объясняет Маккарти. — Чрезвычайный диапазон тонов, присутствующих в различных слоях солнечной атмосферы, означает, что ни один традиционный тип фотографии не способен раскрыть их все. Поэтому необходима некоторая творческая интерпретация.

В этом случае были добавлены солнечная корона и фоновые звезды, которые обычно были бы невидимы во время солнечного затмения. Хотя это дополнение было художественным приёмом, снимку Джейсона во время затмения 2017 года уделили тщательное внимание, чтобы он соответствовал солнечной активности в тот день, а в качестве образца использовалось изображение из SOHO, космической солнечной обсерватории».

Астрофотографы надеются, что их сотрудничество побудит людей узнать больше о нашей Вселенной и о том, что происходит в космосе — и для этого им не нужно самим смотреть прямо на Солнце. Кстати, если вам интересно, как астрофотографы могут безопасно делать такие фотографии, об этом можно почитать в подробном руководстве Маккарти. А если хотите увидеть увеличенную версию «Fusion of Helios», загляните в Twitter Маккарти.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: астрономия   астрофотография   космос   наука   солнце   фотографии солнца   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Алекс 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Dobry vojak Svejk 4 минуты назад
"Бонус: то самое солнечное «торнадо» высотой с 14 наших планет, которое наблюдал МакКарти..."
"...а также плазменный «торнадо» высотой с 14 планет Земля (около 180 километров)...
Чего???
В 180 км поместится 14 планет Земля? )))))))
Автор ! )))))
От меня до ближайшей станции метро сейчас дальше раз в семь ))))) Ты сам то понял, чего накрючкотворил? )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87518



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Южноамериканская гарпия: этот монстр считается сильнейшим орлом современности
Южноамериканская гарпия: этот монстр считается сильнейшим орлом современности
30 фото, доказывающих, что наш мир всё больше похож на антиутопию
30 фото, доказывающих, что наш мир всё больше похож на антиутопию
Набирающие популярность в сообществах
Были времена
Были времена
Фотографии салона новой Lada Vesta NG
Фотографии салона новой Lada Vesta NG
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смешно ей...

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#дтп#интересно#история#Автовсячина#дети#деньги#Приколы
#Юмор#машина#позитив#животные#факты#люди#подборка#забавно#Россия#шоу бизнес
#автомобили#Прикол#в мире#аварии#авто аварии#США#улыбнуло#Китай#картинки#Разное
Тот еще юморист Тот еще юморист Астрофотограф заснял буйство плазмы на Солнце Астрофотограф заснял буйство плазмы на Солнце Астрономы-любители делятся снимками редкой зелёной кометы Астрономы-любители делятся снимками редкой зелёной кометы Одно из самых страшных мест во Вселенной: Войд Волопаса Одно из самых страшных мест во Вселенной: Войд Волопаса Учёные впервые наблюдали "солнечный полярный вихрь" Учёные впервые наблюдали "солнечный полярный вихрь" Космический зонд Solar Orbiter прислал изображение плазменного "ежика" Космический зонд Solar Orbiter прислал изображение плазменного "ежика"

На что жалуетесь?

Вернуться