Астрономы-любители делятся снимками редкой зелёной кометы

Что делает комету C/2022 E3 особенной, так это то, что, в отличие от некоторых других, она на Земле очень нечастый гость.



Некоторые кометы совершают довольно регулярные путешествия вокруг нашей планеты, например комета Галлея, которая появляется примерно каждые 76 лет. Последний раз она появлялась в 1986 году, а следующий ожидается в 2061 году.



Зелёную же комету последний раз видели тысячи лет назад. Это было в те времена, когда Евразию все еще населяли неандертальцы, наш вид только начинал расширять свое присутствие за пределами Африки, по земле бродили мамонты и саблезубые кошки, а Северная Африка была влажным, плодородным и дождливым местом.