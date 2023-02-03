Астрономы-любители делятся снимками редкой зелёной кометы

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Ночью 1 февраля редкая зеленая комета с официальным названием C/2022 E3 максимально приблизилась к Земле впервые за последние 50 000 лет. Она находилась примерно в 42,5 млн км от нашей планеты. Астрофотографы и просто любители наблюдать за звёздами вышли на улицу и попытались запечатлеть это уникальное явление.
Что делает комету C/2022 E3 особенной, так это то, что, в отличие от некоторых других, она на Земле очень нечастый гость.
Некоторые кометы совершают довольно регулярные путешествия вокруг нашей планеты, например комета Галлея, которая появляется примерно каждые 76 лет. Последний раз она появлялась в 1986 году, а следующий ожидается в 2061 году.
Зелёную же комету последний раз видели тысячи лет назад. Это было в те времена, когда Евразию все еще населяли неандертальцы, наш вид только начинал расширять свое присутствие за пределами Африки, по земле бродили мамонты и саблезубые кошки, а Северная Африка была влажным, плодородным и дождливым местом.
Некоторые кометы совершают довольно регулярные путешествия вокруг нашей планеты, например комета Галлея, которая появляется примерно каждые 76 лет. Последний раз она появлялась в 1986 году, а следующий ожидается в 2061 году.
Зелёную же комету последний раз видели тысячи лет назад. Это было в те времена, когда Евразию все еще населяли неандертальцы, наш вид только начинал расширять свое присутствие за пределами Африки, по земле бродили мамонты и саблезубые кошки, а Северная Африка была влажным, плодородным и дождливым местом.
Комета C/2022 E3, запечатленная на камеру фотографом Дэном Джонсом в Чичестере (Великобритания) на камеру Sony A6400 с объективом Sigma 30mm 1.4
По словам профессора Томаса Принса из Калифорнийского технологического института, зелёная комета сможет дать ключ к пониманию изначальной Солнечной системы, поскольку она сформировалась на её ранних стадиях.
Зелёным оттенком комета обязана своему химическому составу, результату столкновения между солнечным светом и молекулами углерода, особенно двухатомного углерода и циана, в коме кометы. Свечение вызвано ультрафиолетовым излучением Солнца, освещающим газы, стекающие с поверхности кометы.
Нельзя сказать, что зелёный цвет кометы уникален. Другие кометы в прошлом также имели такую особенность. По данным НАСА, примерно каждая десятая изученная комета имеет подобный зеленоватый оттенок при изучении её с Земли.
Зелёным оттенком комета обязана своему химическому составу, результату столкновения между солнечным светом и молекулами углерода, особенно двухатомного углерода и циана, в коме кометы. Свечение вызвано ультрафиолетовым излучением Солнца, освещающим газы, стекающие с поверхности кометы.
Нельзя сказать, что зелёный цвет кометы уникален. Другие кометы в прошлом также имели такую особенность. По данным НАСА, примерно каждая десятая изученная комета имеет подобный зеленоватый оттенок при изучении её с Земли.
Зелёная комета в небе над Филиппинами
Те, кому удалось увидеть и сфотографировать комету C2022/E3, использовали специальное фотооборудование, телескопы или бинокли. Те же наблюдатели, у которых не было такого оборудования, были разочарованы: они или не смогли заметить летящую комету из-за плохих погодных условий или увидели лишь слабое зеленоватое пятно.
Видео от астрофотографа
Зелёную комету можно будет попытаться увидеть еще в течение следующей недели, а затем она исчезнет с нашего небосвода. Легче всего заметить её можно будет 5 февраля, когда она окажется рядом с самой яркой звездой в созвездии Возничего — Капеллой, или в период с 9 п 13 февраля, когда она будет находиться рядом с Марсом в созвездии Тельца.
По словам астрономов, яркость планеты и звезд может облегчить обнаружение кометы в небе.
По словам астрономов, яркость планеты и звезд может облегчить обнаружение кометы в небе.
Зелёная комета, снятая с горы Пико-де-лас-Ньевес на острове Гран-Канария в Испании
Астрономы называют кометы "грязными снежками", состоящими из льда, пыли и камней. Образуются ядра комет обычно из кольца ледяного материала, называемого облаком Оорта, на краю нашей Солнечной системы.
Затем их окружает облако из пыли и газа, называемое комой. Приближаясь к Солнцу, кометы "тают", высвобождая поток газа и пыли, сдуваемый с их поверхности солнечным излучением и плазмой, и образуя облачный хвост, обращенный наружу.
Затем их окружает облако из пыли и газа, называемое комой. Приближаясь к Солнцу, кометы "тают", высвобождая поток газа и пыли, сдуваемый с их поверхности солнечным излучением и плазмой, и образуя облачный хвост, обращенный наружу.
Астрономы-любители из Омска наблюдают за зелёной кометой, 1 февраля 2023 года
Ежегодно обсерватории всего мира открывают не более дюжины комет. Зелёная комета C/2022 E3 была обнаружена лишь в прошлом году.
Эндрю Маккарти из Аризоны (США) несколько часов следил за кометой в январе, делая снимки при каждом удобном случае. Он провел большую обработку, чтобы очистить изображения и получить поразительный результат, но ионный хвост, видимый на необработанной фотографии, по его словам, "точен".
24 января фотографу Джошу Дьюри впервые удалось запечатлеть зелёную комету над Стоунхенджем (Великобритания)
Фотограф Роджер Хайман сделал снимки кометы 31 января. Он живет в Сомерсете (Великобритания)
Здесь на ночном небе хорошо виден зелёный оттенок кометы. Эта фотография также была сделана 31 января в Сомерсете
Источник: — переведено специально для fishki.net
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