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Астрономы-любители делятся снимками редкой зелёной кометы

Астрономы-любители делятся снимками редкой зелёной кометы

Автор:
03 февраля 2023 16:06
Сообщество : Наука
Метки: астрономия   астрофото   астрофотография   зеленая комета   комета   космос   наука   природное явление   редкое явление   
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Ночью 1 февраля редкая зеленая комета с официальным названием C/2022 E3 максимально приблизилась к Земле впервые за последние 50 000 лет. Она находилась примерно в 42,5 млн км от нашей планеты. Астрофотографы и просто любители наблюдать за звёздами вышли на улицу и попытались запечатлеть это уникальное явление.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астрономия   астрофото   астрофотография   зеленая комета   комета   космос   наука   природное явление   редкое явление   
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2  комментария
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Сейчас вышел, посмотрел в бинокль..зеленая козявка...ну,..больше Венеры в разы на небе смотрится.(Красноярск)
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 21 минуту назад
Этого чувака с Севера смотрите, он всё знает про небесную ось)
Ссылка youtu.be
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