FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 740 постов • 288 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос
Когда луна закрыла солнце: кадры редкого гибридного затмения появились в сети

Когда луна закрыла солнце: кадры редкого гибридного затмения появились в сети

Автор:
23 апреля 2023 10:05
Сообщество : Космос
Метки: астрономия   гибридное солнечное затмение   космическое явление   космос   планеты   солнечное затмение   фото   
1606
6

20 апреля некоторым жителям планеты посчастливилось наблюдать редкое явление. Гибридное затмение примечательно тем, что объединяет в себе два вида затмений: полное и кольцеобразное.

Астрономы рассказывают, что во время гибридного затмения сначала Луна скрывает Солнце, а потом постепенно начинает отдаляться от Земли, образуя вокруг себя «корону» из солнечного света. Таким образом, полное затмение сменяется кольцеобразным.


×
×

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин поясняет, что гибридное затмение - явление редкое. В прошлый раз его наблюдали в 2005 году, а следующее произойдет аж в 2041 году.


А пока своими фото делятся жители южного полушария, юго-восточной части Индийского океана и западной части Тихого океана - там гибридное затмение было заметно лучше всего.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: астрономия   гибридное солнечное затмение   космическое явление   космос   планеты   солнечное затмение   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Шилов 5 часов назад
"Астрономы рассказывают, что во время гибридного затмения сначала Луна скрывает Солнце, а потом постепенно начинает отдаляться от Земли, образуя вокруг себя «корону» из солнечного света."
Астрономы не могут такое говорить, потому что это бред. С какой стати Луна в момент затмения вдруг начинает куда-то отдаляться? И как Луна может образовывать вокруг себя солнечную корону? Она от Солнца перелетает к Луне что ли? Луна как двигалась по своей орбите так и движется. Кольцевое солнечное затмение происходит потому лишь, что видимый угловой размер Луны и Солнца хоть и близки примерно к 0.5 градуса, и но все же несколько изменяются в зависимости от относительного положения всех трех относительно друг друга. Так вот когда угловой размер Луны, во время соединения с солнцем оказывается несколько меньше, то, соответственно, Луна и не может закрыть все Солнце и возникает кольцевое затмение. Вот и все.
Мистики гораздо больше в том, что видимые размеры Луны и Солнца вообще на столько близко совпадают. Была бы Луна несколько больше, мы бы никакой короны во время полного затмения не видели бы, а сильно меньше, то только бы эти кольцевые затмения и наблюдали бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

178150



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Самый сильный человек Новой Зеландии объявил о своём участии в чемпионате по тяжелой атлетике в качестве женщины
Самый сильный человек Новой Зеландии объявил о своём участии в чемпионате по тяжелой...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 апреля
Набирающие популярность в сообществах
Нейромастер проиллюстрировал женские имена с учётом значения каждого, превратив их в прекрасных девушек
Нейромастер проиллюстрировал женские имена с учётом значения каждого, превратив их в...
Аджапсандал на гриле
Аджапсандал на гриле
Хорошая находка для любителей детективов
Хорошая находка для любителей детективов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина увольнения

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Фотографии#США#Приколы#шоу бизнес
#Юмор#люди#в мире#картинки#животные#подборка
#история#СССР#интересно#наука#кино#интересное
Хорошая находка для любителей детективов Хорошая находка для любителей детективов Астронавт НАСА заснял северное сияние из космоса Астронавт НАСА заснял северное сияние из космоса 10 фактов о Луне, которые интересно узнать каждому 10 фактов о Луне, которые интересно узнать каждому NASA опубликовало странный звук со спутника Юпитера NASA опубликовало странный звук со спутника Юпитера 25 интересных космических открытий современности 25 интересных космических открытий современности Юпитер приблизится к Земле на минимальное за 59 лет расстояние Юпитер приблизится к Земле на минимальное за 59 лет расстояние

На что жалуетесь?

Вернуться