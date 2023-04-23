Когда луна закрыла солнце: кадры редкого гибридного затмения появились в сети

20 апреля некоторым жителям планеты посчастливилось наблюдать редкое явление. Гибридное затмение примечательно тем, что объединяет в себе два вида затмений: полное и кольцеобразное.
Астрономы рассказывают, что во время гибридного затмения сначала Луна скрывает Солнце, а потом постепенно начинает отдаляться от Земли, образуя вокруг себя «корону» из солнечного света. Таким образом, полное затмение сменяется кольцеобразным.
Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин поясняет, что гибридное затмение - явление редкое. В прошлый раз его наблюдали в 2005 году, а следующее произойдет аж в 2041 году.
А пока своими фото делятся жители южного полушария, юго-восточной части Индийского океана и западной части Тихого океана - там гибридное затмение было заметно лучше всего.
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Астрономы не могут такое говорить, потому что это бред. С какой стати Луна в момент затмения вдруг начинает куда-то отдаляться? И как Луна может образовывать вокруг себя солнечную корону? Она от Солнца перелетает к Луне что ли? Луна как двигалась по своей орбите так и движется. Кольцевое солнечное затмение происходит потому лишь, что видимый угловой размер Луны и Солнца хоть и близки примерно к 0.5 градуса, и но все же несколько изменяются в зависимости от относительного положения всех трех относительно друг друга. Так вот когда угловой размер Луны, во время соединения с солнцем оказывается несколько меньше, то, соответственно, Луна и не может закрыть все Солнце и возникает кольцевое затмение. Вот и все.
Мистики гораздо больше в том, что видимые размеры Луны и Солнца вообще на столько близко совпадают. Была бы Луна несколько больше, мы бы никакой короны во время полного затмения не видели бы, а сильно меньше, то только бы эти кольцевые затмения и наблюдали бы.