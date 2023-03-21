«Это вы мне должны, вы недоплатили!»: актёр Ивар Калныньш резко высказался об СССР и России

Но он считает иначе:

Мне говорят: «Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все». Я отвечаю: «Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен?» Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников.