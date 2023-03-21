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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7381 пост • 861 подписчик подписаться
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«Это вы мне должны, вы недоплатили!»: актёр Ивар Калныньш резко высказался об СССР и России

«Это вы мне должны, вы недоплатили!»: актёр Ивар Калныньш резко высказался об СССР и России

Автор:
21 марта 2023 15:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Госкино   СССР   Чулпан Хаматова   актёр   гонорары   зимняя вишня   ивар калныньш   критика   латвия   реклама   
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И пожаловался на свои гонорары в советские времена.

Ивар Калныньш - звезда советского кино, на его счету 119 ролей. Например, в фильмах «Зимняя вишня» или «Не стреляйте в белых лебедей».

После февральских событий Ивар осудил действия России и уехал в Латвию. За что подвергся немалой критике со стороны коллег - российские актёры считают, что именно в СССР Калныньш стал звездой, а хорошие деньги заработал уже в России. На съёмках в сериалах и рекламе.

Но он считает иначе:

Мне говорят: «Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все». Я отвечаю: «Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен?» Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников.

А по поводу текущих событий, Калныньш заявил:

Ошибки продолжаются, и очень дорого приходится платить за это. Нужен совсем другой подход. Наверное, это сделает следующее поколение, которое нормально посмотрит друг другу в глаза и подумает: «Е-мое, что мы дурью занимаемся?»

Сейчас 74-летний актёр работает в Малом и Новом латвийских театрах. Съёмки в больших проектах остались в прошлом. С коллегами из России не общается, но ходит на спектакли Чулпан Хаматовой.

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Метки: Госкино   СССР   Чулпан Хаматова   актёр   гонорары   зимняя вишня   ивар калныньш   критика   латвия   реклама   
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92  комментария
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2k
ChePaev 4 часа назад
Еще один "кормилец всего СССР за свой счет", которому недоплатили.
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18k
Robin Hood Минуту назад
Еще одна шпрота протухла
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780
Андерсен 11 минут назад
Вот не жаловался бы! По тем, советским временам, артисты за роли получали очень приличные гонорары. Просто он с современной меркой лезет в те годы, когда он снимался в кино. Ну и если что - такому выдающемуся таланту ничего не мешает и сейчас, например, в Голливуде сняться за миллионные гонорары.
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6k
Allmaster Полчаса назад
Что то раньше все сидели как мыши под веником и не вякали. А теперь прямо все обиженные и оттраханые властью. Ну так жили неплохо, потому и оскотинились, Родину ругать. А если это не Родина, а площадка для заработка, так валите нахер, вы не востребованы...
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852
Sumrak58100 41 минуту назад
Так чего он теряется? Ещё не поздно в Голливуд рвануть. Ванштейну конечно не до него, но наверняка на месте Ваншейна кто-то сидит и ждёт таких талантливых.
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5k
Очень Злой 47 минут назад
Кал....
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6k
perekrestok 47 минут назад
Пусть подумает о том как ему повезло что его выбрали для съемок. Много было молодых и перспективных. А так мог бы остаться на ролях типа "Кушать подано" на всю жизнь.
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7k
Marlboro 48 минут назад
Пугачева, Вайкуле, Калниньш.. скоро из могилы уже будут вылезать "артисты" и говорить как им не доплатили при СССР. Это уже не смешно. Считаю целесообразным у всех у них отобрать счета, движимое и недвижимое имущество..
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6k
ManRox 50 минут назад
Я помнится эту Чулпан возненавидел сразу после того как она на юбилее у Горбачёва его одарила словами со смыслом, мол вот мы благодаря вам, за то что вы развалили СССР стали звёздами (вот видео). Так это было ещё давно, дык чуйка не подвела, гнида эта Хаматова конченая. Ну а сейчас и Калныньш (фамилия язык сломаешь) высказался, не доплатили ему видите. Как оказывается и талантливые люди вполне могут быть сволочами, ни звания ни профессионализм не делает человека, человеком.
Ссылка www.youtube.com
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11k
GROMOZEKA 52 минуты назад
«Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно»

Ну так какие тогда претензии.
Готов работать бесплатно, ему не смотря на это платили, а он еще и жалуется
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853
Иванов Петров Сидоров 55 минут назад
Еще один придурок, который как актер из себя ни чего не представлял. Это он должен за то, что ему сниматься давали.
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2k
Юрий Час назад
Я понял, почему простые люди хорошо жили в Советском Союзе: там просто много не платили всякой сволочи...
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66k
SAndre Час назад
в последне время мудилы вскрываются один за другим
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2k
Pioner76 Час назад
Если не СССР, про него ни кто бы и не знал.
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5
Жан Батист Эммануэль Зорг Час назад
ещё один гнойник вскрылся!..
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12k
Pochiniks 2 часа назад
Вот что слушать этих скотов? Что ему недоплатили? Предложили роль, согласился, ознакомился с объёмом роли и гонораром, поставил подпись, всё. Мог бы не соглашаться, если гонорар не устраивает. Так нет же, лез из кожи вон, чтоб на голубом экране засветиться. На любую роль соглашался, все его роли - никакие абсолютно. Ничего запоминающегося. Вот возьмём, к примеру, Тихонова. Куча ролей, где он запомнился, запал в душу. А этот-то, КАЛныньш что, кто такой? Статист херов, а туда-же, недоплатили ему за гениальность.
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30k
Ed 2 часа назад
Вайкуле головного мозга. К сожалению, неизлечимо...
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12
Curgan Mengir 2 часа назад
Очередной скоморох-мыслитель!)))
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1k
Alexandr 2 часа назад
Шел бы в сварщики, им всегда доплачивали.
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1k
Сергей Викторович 2 часа назад
"Наверное, это сделает следующее поколение, которое нормально посмотрит друг другу в глаза и подумает: «Е-мое, что мы дурью занимаемся?»" - Какое следующее поколение? Мы и есть то следующее поколение, даже больше - мы внуки того следующего поколения, послевоенного!!! Что-то изменилось? Нет! Запад как привык жить за счет других, так и продолжает, и держится за это. невзирая ни на какие жертвы!!!
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25k
ПаганецЪ 2 часа назад
Его что, Вайкуле покусала?
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167
Александр ПаганецЪ 2 часа назад
Отсо.., а не поку.. вряд-ли она к старости свою "профессию" забыла.
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