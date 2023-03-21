«Это вы мне должны, вы недоплатили!»: актёр Ивар Калныньш резко высказался об СССР и России

И пожаловался на свои гонорары в советские времена.
Ивар Калныньш - звезда советского кино, на его счету 119 ролей. Например, в фильмах «Зимняя вишня» или «Не стреляйте в белых лебедей».
После февральских событий Ивар осудил действия России и уехал в Латвию. За что подвергся немалой критике со стороны коллег - российские актёры считают, что именно в СССР Калныньш стал звездой, а хорошие деньги заработал уже в России. На съёмках в сериалах и рекламе.
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Но он считает иначе:
Мне говорят: «Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все». Я отвечаю: «Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен?» Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников.
А по поводу текущих событий, Калныньш заявил:
Ошибки продолжаются, и очень дорого приходится платить за это. Нужен совсем другой подход. Наверное, это сделает следующее поколение, которое нормально посмотрит друг другу в глаза и подумает: «Е-мое, что мы дурью занимаемся?»
Сейчас 74-летний актёр работает в Малом и Новом латвийских театрах. Съёмки в больших проектах остались в прошлом. С коллегами из России не общается, но ходит на спектакли Чулпан Хаматовой.
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Ну так какие тогда претензии.
Готов работать бесплатно, ему не смотря на это платили, а он еще и жалуется