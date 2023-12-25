Злопыхатель попытался застыдить жену Пирса Броснана, но его не поддержали

Аноним запостил на своей странице в X снимки Пирса Броснана и его жены с язвительной подписью. Пирс и Кили - одна из редких голливудских пар, чьи отношения длятся уже несколько десятилетий.
Интернет-тролль, скрывающийся под ником “Rx Redpill”, живёт в Остине, штат Техас. Он называет себя "просветителем в области прав мужчин". Американец опубликовал в своём профиле на X фотографии пары, сделанные с разницей в десять лет. Его подпись гласила: "Ваше ежедневное напоминание, почему не стоит жениться". Очевидный намёк на лишний вес супруги исполнителя роли Джеймса Бонда.
60-летняя модель, журналистка и продюсер Кили Шей Смит замужем за 70-летним Пирсом Броснаном с 2001 года. У пары двое сыновей.
Rx Redpill намекнул на то, что женщины "распускают себя" в браке. Конечно, это старый приём, поддерживаемый женоненавистниками.
Исследование, опубликованное в журнале Families, Systems, & Health в 2014 году, показало, что мужчины чаще "распускают себя" во время семейной жизни.
Учёные использовали данные проекта Project EAT, в рамках которого отслеживалось питание, физическая активность и вес около 2300 мужчин из США. Около 35% не состояли в браке, у 42% были серьёзные отношения, а 23% женаты.
Результаты показали, что вероятность избыточного веса или ожирения у женатых мужчин на 25% выше, чем у одиноких или состоящих в серьезных отношениях.
С момента публикации 19 декабря пост Rx Redpill набрал 55,8 млн просмотров, и сотни людей поспешили высказать своё недовольство.
"Наше ежедневное напоминание о том, что вы поверхностный женоненавистник", - написал один из пользователей X.
Второй потребовал: "Опубликуй свою фотографию, посмотрим, есть ли у тебя шансы жениться".
Еще один комментатор подхватил: "Ты никогда не прикасался к женщине по обоюдному согласию".
Многие назвали мужчину инцелом, что следует из его ника.
Инцел - члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнёра, несмотря на желание это сделать. В сообществе распространена идея "красной таблетки". "Принять красную таблетку" обычно обозначает увидеть мир, в котором феминизм дал женщинам слишком большую власть над мужчинами.
Пост Rx Redpill стал настолько вирусным, что телеведущая и дочь Джона Маккейна Меган Маккейн прокомментировала: "Вы знаете, что Пирс одержим ею, верно? Абсолютно одержим, постоянного говорит об этом в интервью. И они женаты уже 20 лет".
Пирс Броснан недавно поведал журналу People: "Я нашёл идеал в лице Кили Шей. Даже если бы я искал миллион раз, я бы не нашёл лучше". Ирландский актёр также назвал супругу "лучшим другом".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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