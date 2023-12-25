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Злопыхатель попытался застыдить жену Пирса Броснана, но его не поддержали

Злопыхатель попытался застыдить жену Пирса Броснана, но его не поддержали

Автор:
25 декабря 2023 12:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кили Шей Смит   актёр   жена   критика   пирс броснан   фотогафия   
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Аноним запостил на своей странице в X снимки Пирса Броснана и его жены с язвительной подписью. Пирс и Кили - одна из редких голливудских пар, чьи отношения длятся уже несколько десятилетий.

Интернет-тролль, скрывающийся под ником “Rx Redpill”, живёт в Остине, штат Техас. Он называет себя "просветителем в области прав мужчин". Американец опубликовал в своём профиле на X фотографии пары, сделанные с разницей в десять лет. Его подпись гласила: "Ваше ежедневное напоминание, почему не стоит жениться". Очевидный намёк на лишний вес супруги исполнителя роли Джеймса Бонда.


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60-летняя модель, журналистка и продюсер Кили Шей Смит замужем за 70-летним Пирсом Броснаном с 2001 года. У пары двое сыновей.

Rx Redpill намекнул на то, что женщины "распускают себя" в браке. Конечно, это старый приём, поддерживаемый женоненавистниками.

Исследование, опубликованное в журнале Families, Systems, & Health в 2014 году, показало, что мужчины чаще "распускают себя" во время семейной жизни.

Учёные использовали данные проекта Project EAT, в рамках которого отслеживалось питание, физическая активность и вес около 2300 мужчин из США. Около 35% не состояли в браке, у 42% были серьёзные отношения, а 23% женаты.

Результаты показали, что вероятность избыточного веса или ожирения у женатых мужчин на 25% выше, чем у одиноких или состоящих в серьезных отношениях.

С момента публикации 19 декабря пост Rx Redpill набрал 55,8 млн просмотров, и сотни людей поспешили высказать своё недовольство.

"Наше ежедневное напоминание о том, что вы поверхностный женоненавистник", - написал один из пользователей X.

Второй потребовал: "Опубликуй свою фотографию, посмотрим, есть ли у тебя шансы жениться".

Еще один комментатор подхватил: "Ты никогда не прикасался к женщине по обоюдному согласию".


Многие назвали мужчину инцелом, что следует из его ника.

Инцел - члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнёра, несмотря на желание это сделать. В сообществе распространена идея "красной таблетки". "Принять красную таблетку" обычно обозначает увидеть мир, в котором феминизм дал женщинам слишком большую власть над мужчинами.


Пост Rx Redpill стал настолько вирусным, что телеведущая и дочь Джона Маккейна Меган Маккейн прокомментировала: "Вы знаете, что Пирс одержим ею, верно? Абсолютно одержим, постоянного говорит об этом в интервью. И они женаты уже 20 лет".

Пирс Броснан недавно поведал журналу People: "Я нашёл идеал в лице Кили Шей. Даже если бы я искал миллион раз, я бы не нашёл лучше". Ирландский актёр также назвал супругу "лучшим другом".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кили Шей Смит   актёр   жена   критика   пирс броснан   фотогафия   
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11  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Я заметил, что посторонним людям чаще лучше знать с кем и как жить остальным. Вот сидит такой человек, в жизни ничего, только монитор и клавиатура. А тут известные люди. И вот! Надо давать советы, критиковать личную жизнь и рассказывать как будет правильно. При том что сам ничего не добился.
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22k
сеньор Леонсио 46 минут назад
Своё бы фото показал, может быть ему ещё и донатов за отказ от размножения накидали!
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861
Тамара Витальевна 58 минут назад
Для своих лет - Нормально выглядит женщина. И она не толстая, просто в теле. Не бодипозитив, а просто природа.
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29k
Е-Лена Час назад
А я думаю - если бы эта пара была озабочена/обеспокоена/недовольна лишним весом жены - уж нашли бы способ избавиться от него. Любят друг друга, стали лучшими друзьями - и пусть будут счастливы!
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