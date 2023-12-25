Злопыхатель попытался застыдить жену Пирса Броснана, но его не поддержали

Исследование, опубликованное в журнале Families, Systems, & Health в 2014 году, показало, что мужчины чаще "распускают себя" во время семейной жизни.

Учёные использовали данные проекта Project EAT, в рамках которого отслеживалось питание, физическая активность и вес около 2300 мужчин из США. Около 35% не состояли в браке, у 42% были серьёзные отношения, а 23% женаты.

Результаты показали, что вероятность избыточного веса или ожирения у женатых мужчин на 25% выше, чем у одиноких или состоящих в серьезных отношениях.