Как воевал знаменитый актёр и режиссёр Владимир Басов и почему считал это время лучшим в своей жизни

Исполнилось 100 лет со дня рождения Мастера. Самое время вспомнить его непростую и интересную судьбу.
Владимир Павлович Басов родился 28 июля 1923 года.
Окончил школу и в июне 1941 года планировал поступать во ВГИК. Не сложилось - грянула война и Владимир пошёл в артиллерийское училище. Потом отправился на фронт младшим лейтенантом интендантской бригады.
Но и там не отказался от мечты о сцене - организовал армейский ансамбль и дал больше 150 концертов. Затем Басова перевели в миномётную бригаду с соответствующей характеристикой: хороший артиллерист, храбрый офицер, инициативный и волевой командир.
Он прошёл практически всю войну - бился отчаянно, не унывал и верил в победу. А в феврале 1945-го наши войска штурмовали позиции немцев в Латвии, в боях участвовал и Владимир. В одном из сражений его сильно контузило и товарищи унесли Басова с поля боя. Позже его наградили орденом Красной Звезды и орденом Отечественной Войны 1 степени.
Владимира подлечили в госпитале и он вернулся в строй - снова в артиллерийский полк, но уже в чине капитана. И служил ещё год, но война закончилась и он опять стал рваться в театр и кино. Видимо, творческая профессия была его призванием, хотя Басов и в армии мог сделать блестящую карьеру.
Вскоре Басов закончил службу и наконец-то поступил во ВГИК. О войне никогда не заговаривал, не бравировал орденами и медалями, не требовал к себе особого отношения. Хотя на его курсе больше не было капитанов и орденоносцев. А гораздо позже, когда Басов уже стал знаменитым актёром и режиссёром, он признался: война была лучшим временем в его жизни. Тогда у него была чёткая и ясная цель - победить врага. И именно там он научился отличать друга от врага и предателя и добро от зла.
Что касается работы, Владимир Павлович построил блестящую творческую карьеру. В киноэпопее “Щит и меч” был одновременно режиссёром, сценаристом и актёром. В его активе такие шедевры как “Бег”, “Дни Турбиных” и ещё десятки значимых работ.
Если Басов играл в фильме - то даже мизерную роль делал яркой и значимой. Взять хотя бы милиционера из “Операции Ы”.
Так что Владимир Павлович Басов полностью реализовался: снимался в хороших фильмах и ставил шедевры, которые стали классикой советского кино.
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