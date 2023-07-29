Как воевал знаменитый актёр и режиссёр Владимир Басов и почему считал это время лучшим в своей жизни

Но и там не отказался от мечты о сцене - организовал армейский ансамбль и дал больше 150 концертов. Затем Басова перевели в миномётную бригаду с соответствующей характеристикой: хороший артиллерист, храбрый офицер, инициативный и волевой командир.

Он прошёл практически всю войну - бился отчаянно, не унывал и верил в победу. А в феврале 1945-го наши войска штурмовали позиции немцев в Латвии, в боях участвовал и Владимир. В одном из сражений его сильно контузило и товарищи унесли Басова с поля боя. Позже его наградили орденом Красной Звезды и орденом Отечественной Войны 1 степени.