Александр Фатюшин: советский Марлон Брандо

В основном, он играл роли второго плана. Но это не помешало ему стать кумиром целого поколения.
Александр родился в 1951 году в обычной советской семье. Театром его “заразил” старший брат Виталий - он собирался стать актёром. Но быстро к этому охладел, а вот Александр твёрдо решил поступать в театральный ВУЗ. И отправился в Москву.
Со второй попытки он поступил в ГИТИС. В 1973 году его закончил и устроился в театр имени Маяковского, режиссёр Гончаров называл его рязанским Марлоном Брандо. А уже в 1974-м Фатюшин дебютировал в кино. Его первыми фильмами стали “Три дня в Москве” и “Осень”. После этого сыграл ещё в нескольких картинах и прошёл пробы в “Служебный роман”, там он должен был исполнить роль мужа секретарши Верочки.
Но не вышло - во время репетиций в театре, ему сильно повредили глаз. Пришлось даже делать операцию, так что он надолго вышел из строя и его роль сократили до нескольких уже отснятых эпизодов.
А в 1979-м он исполнил свою главную роль - хоккеиста Гурина в фильме “Москва слезам не верит”. Картина стала абсолютным хитом, её посмотрели 84 миллиона зрителей. Она получила “Оскар”, а актёры удостоились Государственной премией СССР.
Меньшов приглашал артистов парами, и наш с Ирой Муравьевой дуэт как-то сразу утвердили. В сценарии изначально фигурировал знаменитый хоккеист. Жаль, что многое не вошло потом в окончательный вариант картины. Например, сцена во Дворце спорта «Лужники»: советская сборная играла матч со шведами, а мой Гурин стал героем этой встречи. Но мне куда больше жаль последней вырезанной сцены. Если помните, для моего героя все заканчивается так: все собрались на даче, Гурин завязал, перешел на тренерскую работу... Девки сидят на завалинке, поют. И тут должен был появиться Гурин: галстук набок, рубашка выворочена, с ним какой-то ханыга. Я препирался с Муравьевой из-за трояка, а ханыга кричал на нее: «Ты как с ним разговариваешь? Это Гурин, я на его матчах вырос как личность!» Но тогдашнее Госкино по поводу этой сцены сказало: нет, завязал - значит, завязал. Игрок сборной, пусть и бывший, не может так опуститься. Какого-то конкретного прототипа у моего героя не было, это собирательный образ. Сколько было спортсменов, которые после окончания спортивной карьеры оказывались у разбитого корыта, без работы…
Большинству хоккеистов фильм очень понравился. Игроки сборной ко мне подходили, говорили: «Сань, попал в точку». Я же со многими ребятами дружил, особенно из знаменитой ларионовской пятерки. Дома у них бывал, и они у меня гостили. Когда я был на гастролях в Штатах, ездил к Славе Фетисову в Нью-Джерси...
В 1980-х Фатюшин продолжал сниматься, одной из ярких картин была “Россия молодая”.
Тогда я едва не погиб - не оборвалась веревка, когда я вешался. Я еще пошутил перед съемкой - что, если не оборвется? 12 мая 1980 года начинаем снимать, я накидываю петлю на шею и лихо со ступенек спрыгиваю. И повисаю. Слава Богу, веревка неправильно завязана была. Я руку успел просунуть. Меня потом домой везли машине, а у меня такой характерный след на шее. Там не только это было. Когда Крыкова били розгами, мне фанерку на спину клали. А люди, которые бьют, - они же из массовки. Пока репетировали - нормально, а камеру включили, они стали бить так, что розги взахлест пошли. О-о, что со мной было! На втором дубле уже другие «бичеватели» были - эти разлетелись, испугались ко мне подходить...
Позже он должен был сыграть у Григория Данелии в “Кин-дза-дзе”, но его не отпустило руководство театра. В итоге роль отошла Станиславу Любшину.
Александр долго тянул с женитьбой, но в 1986 году всё-таки отправился в ЗАГС. Его избранницей стала коллега по театру Елена Мольченко.
Даже в 1990-х, когда страна развалилась и многие остались без работы, Фатюшин продолжал сниматься и сыграл в 10 фильмах. Болел за московский “Спартак” и дружил с Ринатом Дасаевым, жил в скромной квартире недалеко от метро “Бабушкинская”.
В 2003 году он подхватил воспаление лёгких. К сожалению, болезнь вызвала осложнения и Александр скончался. Ему было всего 52 года.
Фатюшин исполнил множество ролей, но в народной памяти остался молодым и обаятельным хоккеистом Гуриным.
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Да и Данелия с Любшиным не прогадал.