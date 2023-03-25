Александр Фатюшин: советский Марлон Брандо

Александр родился в 1951 году в обычной советской семье. Театром его “заразил” старший брат Виталий - он собирался стать актёром. Но быстро к этому охладел, а вот Александр твёрдо решил поступать в театральный ВУЗ. И отправился в Москву.

Со второй попытки он поступил в ГИТИС. В 1973 году его закончил и устроился в театр имени Маяковского, режиссёр Гончаров называл его рязанским Марлоном Брандо. А уже в 1974-м Фатюшин дебютировал в кино. Его первыми фильмами стали “Три дня в Москве” и “Осень”. После этого сыграл ещё в нескольких картинах и прошёл пробы в “Служебный роман”, там он должен был исполнить роль мужа секретарши Верочки.

Но не вышло - во время репетиций в театре, ему сильно повредили глаз. Пришлось даже делать операцию, так что он надолго вышел из строя и его роль сократили до нескольких уже отснятых эпизодов.

А в 1979-м он исполнил свою главную роль - хоккеиста Гурина в фильме “Москва слезам не верит”. Картина стала абсолютным хитом, её посмотрели 84 миллиона зрителей. Она получила “Оскар”, а актёры удостоились Государственной премией СССР.