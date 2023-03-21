Убойные объявления с Авито, которые могли придумать только наши люди

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Авито - кладезь абсурда. Там можно не только купить или продать реально нужные и ненужные вещи, но и наткнуться на множество каламбуров. Даже юмористический канал смотреть не нужно!
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А вы что-нибудь продавали или покупали на Авито?
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