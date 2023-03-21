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Убойные объявления с Авито, которые могли придумать только наши люди

Убойные объявления с Авито, которые могли придумать только наши люди

Автор:
21 марта 2023 13:17
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   авито   купи продай   объявления   объявления авито   продавцы   
6818
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Авито - кладезь абсурда. Там можно не только купить или продать реально нужные и ненужные вещи, но и наткнуться на множество каламбуров. Даже юмористический канал смотреть не нужно!

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А вы что-нибудь продавали или покупали на Авито?

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Метки: Прикол   авито   купи продай   объявления   объявления авито   продавцы   
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23  комментария
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Рыжая борода 2 часа назад
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Bayker 3 часа назад
будь на позитиве!
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Bayker 3 часа назад
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S__D 5 часов назад
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С детской площадки рукоход спиз(зачёркнуто) умыкнул.
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S__D 5 часов назад
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Где там грызли? Чёткие направленные удары топора.
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S__D 5 часов назад
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Гения маскировки
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18k
Виталий Касандров 5 часов назад
Запор если норм ездит, можно купить. Остальное мусор.
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Евгений 5 часов назад
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10k
GRuslan 5 часов назад
В корзинку для велосипеда не влезет велосипед.
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462
Victor 6 часов назад
а я ведь мог стать миллионером
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Спелая кукурузинка

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