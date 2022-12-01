Смешные объявления с Авито от мастеров продаж

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Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с покупкой и продажей вещей на Авито. Порой там можно наткнуться на совершенно гениальные вещи и услуги.
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А у вас были забавные истории, связанные с Авито?
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