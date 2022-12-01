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Смешные объявления с Авито от мастеров продаж

Смешные объявления с Авито от мастеров продаж

Автор:
01 декабря 2022 14:00
Метки: Прикол   авито   авито прикол   забавно   куплю продам   объявления   объявления с авито   фото   
2077
15

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с покупкой и продажей вещей на Авито. Порой там можно наткнуться на совершенно гениальные вещи и услуги.

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А у вас были забавные истории, связанные с Авито?

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Метки: Прикол   авито   авито прикол   забавно   куплю продам   объявления   объявления с авито   фото   
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1  комментарий
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Kvint 4 минуты назад
Почему знак доллара рисуют с двумя штрихами если правильно с одним? Вот так $
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