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14 объявлений с Авито, которые вызывают много вопросов

14 объявлений с Авито, которые вызывают много вопросов

Автор:
04 октября 2023 12:43
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   авито   вот это прикол   забавно   объявления   объявления авито   смешно   
1620
15

Авито - кладезь не только странных вещей, но и услуг. Тут можно найти разные объявления, которые точно привлекут внимание. Может, не полезностью, но трешовостью.

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Метки: Прикол   авито   вот это прикол   забавно   объявления   объявления авито   смешно   
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32k
Ego sum qui sum Час назад
хорошие предложения, надо брать
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2k
Ловите наркомана! 23 минуты назад
Лом можно обменять на ВАЗ, скомканный в шар
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4k
Феликс Дзержинский 50 минут назад
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Спелая кукурузинка

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