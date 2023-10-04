14 объявлений с Авито, которые вызывают много вопросов

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Авито - кладезь не только странных вещей, но и услуг. Тут можно найти разные объявления, которые точно привлекут внимание. Может, не полезностью, но трешовостью.
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