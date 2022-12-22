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Роскошь так и прет: помпезные и нелепые дизайны российских квартир

Роскошь так и прет: помпезные и нелепые дизайны российских квартир

Автор:
22 декабря 2022 18:27
Метки: Дизайн квартир   Прикол   авито   дизайн   квартиры   продам квартиру   ремонт   фото   
1558
15

Дизайн квартиры - дело ответственное. Порой владельцы вкладывают всю душу и фантазию, что аж становится не по себе. Перед вами помпезные и нелепые варианты отделки.

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Метки: Дизайн квартир   Прикол   авито   дизайн   квартиры   продам квартиру   ремонт   фото   
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7  комментариев
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39k
turyst 19 минут назад
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Мистер Фикс 15 минут назад
Ну покажи нам, автор, свой стиль двухкомнатной хрущевки
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turyst 19 минут назад
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turyst 20 минут назад
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8k
Шамсуддин 20 минут назад
Комментарий к фото
это окно
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Спелая кукурузинка

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