Роскошь так и прет: помпезные и нелепые дизайны российских квартир

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Дизайн квартиры - дело ответственное. Порой владельцы вкладывают всю душу и фантазию, что аж становится не по себе. Перед вами помпезные и нелепые варианты отделки.
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