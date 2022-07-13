На каком языке говорили викинги?

На каком языке общались между собой суровые брутальные мужики - северные викинги? Это мы сегодня и узнаем с вами из поста.
Итак, язык севера. Образовался из общеиндоевропейского примерно по следующей схеме: индоевропейский - общий прагерманский - древнескандинавский. В общем, современный немецкий - это тоже родич языка викингов.
Красный и оранжевый - распространение диалектов древнескандинавского в X веке н.э Другие цвета - его германские родичи. Зеленый - немецкий, желтый - англо-саксонский, синий - крымскоготский
Иногда древнескандинавский язык также называют старонорвежским (old norse) или староисландским (очень уж похож на современный исландский).
Сами викинги свой язык звали без затей: norrœna, norrœnt mál, norrœn tunga (северная речь). Или же dǫnsk tunga (язык данов) - многие викинги именовали себя данами.
Обычно древнескандинавский лингвисты разбивают на 2 диалекта . Западно-скандинавский, породивший впоследствии фарерский с исландским. А также восточно-скандинавский, от которого пошли современные норвежский (букмол и нюношк), плюс датский со шведским.
Сегодня исландцы и шведы разговорной речи друг друга уже почти не понимают. Даже у датчан могут возникнуть некоторые проблемы с пониманием устного шведского. Однако в эпоху викингов (800-1100 гг н.э) все скандинавы слова друг друга разумели великолепно.
А также викинги неплохо понимали еще и своих двоюродных братьев - англосаксов. Чьи предки в V-VI вв нагрянули в Британию с территории на стыке современных Дании с северной Германии.
На древнескандинавском, кстати, общались отнюдь не только в самой Скандинавии с Исландией. Но и практически везде, где викинги наследить умудрились. То есть, в Гренландии, по всей Северной Европе, Нормандии в некоторых анклавах на Руси, на востоке Англии (Данелаг - Область датского права).
Кстати. Именно из смешения скандинавского языка с англосаксонским при активном участии норманского французского возникло в средние века то, что мы сегодня зовем английским. В английский попали также распространенные скандинавские слова как husband (муж, супруг), happy (счастливый) и даже egg (куриное яйцо),
Сегодня к языку викингов наиболее близок современный исландский
Ввиду большой островной архаичности и консервативности своего языка исландцы вполне могут читать древнескандинавские саги в оригинале. Хотя устной речи викингов даже они уже б не поняли - так сильно изменилось звучание языка за тысячу с гаком лет.
Алфавит викингов
Викинги, вполне себе развили и собственную языческую письменность - так называемый рунический алфавит футарк( ᚠᚢᚦᚨᚱᚲ ). Включавший в себя от 16 (младший футарк) до 24 рун (старший).
Скандинавы наделяли руны магическими свойствами и верили, что письменностью их предков одарил сам бог Один. Рунический алфавит вышел на Севере из употребления лишь после христианизации и введения в Скандинавии латинского письма.
Язык викингов сегодня
Как я уже говорил выше, в отличие от многих канувших в лету древних наречий, язык викингов вполне себе известен. Сохранился в огромном числе старинных северных саг.
И сегодня его нередко учат люди, увлекающиеся историей Севера и язычества в целом. На древнескандинавском металлисты и фолкрокеры записывают целые аутентичные альбомы. Как например, культовая норвежская группа Wardruna.
Скандинавские слова в русском языке
И да, вот, что вспомнил. В русский тоже вполне себе могли попасть некоторые заимствования из языка викингов.
Считается, что скандинавские корни имеют такие всем нам отлично известные слова как кнут, варяг, ларь, ябедник, акула, нарвал, лемминг. И даже "хлеб" с "покупать" и "торговать"!
Источник:
АНТИФИШКИ
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