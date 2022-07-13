На каком языке говорили викинги?

Как я уже говорил выше, в отличие от многих канувших в лету древних наречий, язык викингов вполне себе известен. Сохранился в огромном числе старинных северных саг.

И сегодня его нередко учат люди, увлекающиеся историей Севера и язычества в целом. На древнескандинавском металлисты и фолкрокеры записывают целые аутентичные альбомы. Как например, культовая норвежская группа Wardruna.

Скандинавские слова в русском языке

И да, вот, что вспомнил. В русский тоже вполне себе могли попасть некоторые заимствования из языка викингов.

Считается, что скандинавские корни имеют такие всем нам отлично известные слова как кнут, варяг, ларь, ябедник, акула, нарвал, лемминг. И даже "хлеб" с "покупать" и "торговать"!