Нашли головную часть самого большого автопоезда, показываю, что внутри

Но прежде чем залезть внутрь и показать, как там всё устроено, нужно немного рассказать о проекте.

Началось всё с того, что высшее командование США вдруг задумалось: а что будет, если СССР все имеющиеся в Америке железные дороги "умножит на ноль" своими ракетами?