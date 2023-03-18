10 животных, которые были на грани вымирания, но теперь им ничего не угрожает

Панды были на волоске от полного вымирания, но в 2021 году власти Китая заявили, что вид перестал находиться на грани исчезновения. Спасти панд удалось благодаря улучшению условий их обитания и расширению зарослей бамбука.

Панды всё ещё считаются уязвимым видом, но исчезновение этому национальному достоянию Китая больше не угрожает.

Пуэрториканский амазон