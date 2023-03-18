10 животных, которые были на грани вымирания, но теперь им ничего не угрожает

Нет зверя страшнее, чем человек. Однако человек может осознавать свои ошибки и пытаться исправлять их.
Из-за действий людей под угрозой исчезновения оказываются десятки видов животных. Но человечество пытается исправлять ситуацию, и кое-какие виды всё же удаётся спасти. Например, за последние несколько десятилетий защитники природы предотвратили вымирание 21–32 видов птиц и 7–16 видов млекопитающих. Некоторые из этих животных вошли в нашу подборку.
Большая панда
Панды были на волоске от полного вымирания, но в 2021 году власти Китая заявили, что вид перестал находиться на грани исчезновения. Спасти панд удалось благодаря улучшению условий их обитания и расширению зарослей бамбука.
Панды всё ещё считаются уязвимым видом, но исчезновение этому национальному достоянию Китая больше не угрожает.
Пуэрториканский амазон
Этот яркий попугай жил и здравствовал, пока в XVIII—XIX веках ему не помешали люди, которые стали массово вырубать подходящие для гнездования деревья. Только в 1970-х годах человечество одумалось и стало принимать ряд мер по защите этого теперь уже редкого попугая. В 2020-ом стало известно, что данный вид всё ещё редкий, но уже на грани вымирания не находится.
Пиренейская рысь
Эта рысь всё ещё самая редкая среди диких кошек. В начале прошлого века этих кошек насчитывалось около ста тысяч, но вид очень быстро стал вымирать из-за разрушения их среды обитания. Так, в 2002 году в мире насчитывалось всего девяносто четыре пиренейские рыси. Человечество взялось за голову и принялось спасать рысей. Сейчас пиренейские рыси активно множатся и вымирать совершенно не планируют.
Белоголовый орлан
Белоголовый орлан — птица важная. Вообще-то именно он изображён на гербе США. Птица уважаемая, но это не спасло её от резкого спада численности, из-за чего она оказалась на грани исчезновения. Но благодаря старанием человека вид постепенно восстановился, и статус вида был признан благополучным.
Бурый пеликан
Самый маленький из пеликанов. В 1960-х годах их популяция очень резко сократилась из-за того, что они поедали рыбу, содержавшую сильные пестициды. После запрета некоторых пестицидов эти пеликаны восстановили свою популяцию, но ареал их обитания сильно уменьшился.
Белый орикс
Белым ориксам не повезло. Их активно истребляли из-за их мяса и шкур. Вид был на грани исчезновения, но благодаря природоохранным мерам всё же сохранился. Белые ориксы сейчас не вымирают, но их относят к уязвимым видам.
Бобр
Да, даже такое известное животное когда-то было на грани полного исчезновения. Обыкновенного бобра истребляли из-за ценного меха. В итоге к началу XX века в общей сложности насчитывалось всего 1200 особей. Но благодаря мерам по восстановлению численности к 1998 году популяция бобров в Европе и России оценивалась уже в 430 000 голов. Сейчас им точно не угрожает исчезновение.
Американский бизон
В США бизонов истребляли массово. И всё ради драгоценных шкур и освобождения территории. В 1840-х годах ежегодно уничтожались около 2 млн бизонов. К концу восемнадцатого века их осталось менее тысячи. Бизонов спасли запрет на охоту и борьба с браконьерством. На сегодняшний день вид восстановил свою популяцию и достаточно далёк от вымирания.
Белый носорог
Удивительно, но белый носорог совсем не белый, а по цвету не отличается от других носорогов. Название произошло от искажения бурского слова «wijde» (широкий, широкомордый), которое англичане по звучанию переделали в «white» — «белый». Белые носороги беспощадно истреблялись. И если северный подвид этого животного почти исчез, то южный подвид восстановил свою популяцию и в некоторых местах их обитания случилось целое перенаселение этих носорогов.
Северный морской слон
В XIX веке этих созданий активно истребляли ради их жира, пока северных морских слонов не стали официально считать вымершими. Однако обнаружилась одна небольшая колония этих животных, состоявшая из чуть менее ста зверюшек. Колонию взяли под защиту, и морские слоны принялись активно восстанавливать свою численность. Настолько активно, что теперь их относят к видам с минимальнейшим риском исчезновения.
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