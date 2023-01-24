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15 животных, чьи генетические аномалии заставляют усомниться в реальности их существования

15 животных, чьи генетические аномалии заставляют усомниться в реальности их существования

Автор:
24 января 2023 09:01
Сообщество : Животные
Метки: в мире   генетические аномалии   животные   забавно   природа   удивительно   фото   
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Чтобы убедиться в том, что это не проделки фантазёров, предлагаю любопытные фото мутаций, которые делают их обладателей удивительными и неповторимыми.

Мир животных невероятно разнообразен, и наблюдать за ним от этого только интереснее. Не даром документальные фильмы о братьях наших меньших никогда не надоедают, а их рейтинги всегда остаются высокими. Однако порой природа бывает непредсказуема. Так, некоторые звери получили от неё в подарок ряд генетических аномалий, которые просто поражают своей странностью. Благодаря их наличию многие знакомые виды животных выглядят, как мифологические или даже фантастические существа, в реальность которых верится с трудом.


Ящерица с двумя хвостами

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Мутировавшая золотая рыбка

Кстати, именно так зарождаются все причудливые разновидности золотых рыбок. Селекционеры выбирают мутации для репликации и работают над улучшением вида.


Двухголовая змея


Этот дельфин родился с задними ногами


Зелёная лягушка со смещённым глазом


Огромный головастик, найденный в Аризоне, который из-за генетического заболевания так и не отрастил ноги

Головастика-гиганта забрали из водоёма, сегодня он живёт в аквариуме и регулярно лакомится своими любимыми водорослями.


Трёхглазая рыба. Почти персонаж из мультсериала «Симпсоны»


У собаки есть лишним пальцы

Аномалия называется полидактилией. Лишние пальцы считаются малополезными. Однако собака может пользоваться ими для захвата.


Зевс — немецкая овчарка с карликовостью


Кошечка, которая родилась с одним ухом


Кошка с двумя функциональными носами


Из-за редкой мутации меха этот кролик выглядит как маленькая овечка


Северный кардинал с двусторонним гинандроморфизмом

Аномалия, которая означает, что это самец с одной стороны и самка с другой.


Ещё подобный пример с обыкновенным волнистым попугайчиком

Эль Рей Магнум — жеребёнок, которого вы запомните навсегда

Эль Рэй Магнум – конь, имеющий необычную внешность. Он появился на свет на вашингтонской ферме Orrion Farms, занимавшейся разведением скакунов чистокровной арабской породы. Для них характерно наличие вогнутого профиля и выпуклых ноздрей. В случае с Эль Рей Магнум генетика дала небольшой сбой и животное приобрело мультяшный вид (черты, присущие породе, стали более выражены).

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Метки: в мире   генетические аномалии   животные   забавно   природа   удивительно   фото   
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