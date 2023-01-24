15 животных, чьи генетические аномалии заставляют усомниться в реальности их существования

Мир животных невероятно разнообразен, и наблюдать за ним от этого только интереснее. Не даром документальные фильмы о братьях наших меньших никогда не надоедают, а их рейтинги всегда остаются высокими. Однако порой природа бывает непредсказуема. Так, некоторые звери получили от неё в подарок ряд генетических аномалий, которые просто поражают своей странностью. Благодаря их наличию многие знакомые виды животных выглядят, как мифологические или даже фантастические существа, в реальность которых верится с трудом.

Ящерица с двумя хвостами