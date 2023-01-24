15 животных, чьи генетические аномалии заставляют усомниться в реальности их существования

Чтобы убедиться в том, что это не проделки фантазёров, предлагаю любопытные фото мутаций, которые делают их обладателей удивительными и неповторимыми.
Мир животных невероятно разнообразен, и наблюдать за ним от этого только интереснее. Не даром документальные фильмы о братьях наших меньших никогда не надоедают, а их рейтинги всегда остаются высокими. Однако порой природа бывает непредсказуема. Так, некоторые звери получили от неё в подарок ряд генетических аномалий, которые просто поражают своей странностью. Благодаря их наличию многие знакомые виды животных выглядят, как мифологические или даже фантастические существа, в реальность которых верится с трудом.
Ящерица с двумя хвостами
Мутировавшая золотая рыбка
Кстати, именно так зарождаются все причудливые разновидности золотых рыбок. Селекционеры выбирают мутации для репликации и работают над улучшением вида.
Двухголовая змея
Этот дельфин родился с задними ногами
Зелёная лягушка со смещённым глазом
Огромный головастик, найденный в Аризоне, который из-за генетического заболевания так и не отрастил ноги
Головастика-гиганта забрали из водоёма, сегодня он живёт в аквариуме и регулярно лакомится своими любимыми водорослями.
Трёхглазая рыба. Почти персонаж из мультсериала «Симпсоны»
У собаки есть лишним пальцы
Аномалия называется полидактилией. Лишние пальцы считаются малополезными. Однако собака может пользоваться ими для захвата.
Зевс — немецкая овчарка с карликовостью
Кошечка, которая родилась с одним ухом
Кошка с двумя функциональными носами
Из-за редкой мутации меха этот кролик выглядит как маленькая овечка
Северный кардинал с двусторонним гинандроморфизмом
Аномалия, которая означает, что это самец с одной стороны и самка с другой.
Ещё подобный пример с обыкновенным волнистым попугайчиком
Эль Рей Магнум — жеребёнок, которого вы запомните навсегда
Эль Рэй Магнум – конь, имеющий необычную внешность. Он появился на свет на вашингтонской ферме Orrion Farms, занимавшейся разведением скакунов чистокровной арабской породы. Для них характерно наличие вогнутого профиля и выпуклых ноздрей. В случае с Эль Рей Магнум генетика дала небольшой сбой и животное приобрело мультяшный вид (черты, присущие породе, стали более выражены).
Источник:
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