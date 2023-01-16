Забудьте о белых медведях, ведь Арктика является домом и для другого хищника

В морских пищевых сетях исследователи часто сосредотачиваются на пелагических или открытых водных пищевых сетях, которые содержат крошечный планктон, обитающий на поверхности, вплоть до крупных хищников, таких как белые медведи (Ursus maritimus), которые часто находятся на вершине нескольких пищевых сетей. Но морское дно (или бенталь) часто упускается из виду в морских пищевых сетях, потому что учёные полагали, что у него нет собственных настоящих высших хищников.

Но в новом исследовании, опубликованном 27 декабря 2022 года в журнале «Ecology», исследователи более подробно изучили прибрежную морскую экосистему в канадской Арктике и обнаружили, что бентический компонент пищевой сети региона был в значительной степени недооценён. Исследовательская группа создала подробную карту различных пищевых цепочек, окружающих остров Саутгемптон, в устье Гудзонова залива на территории канадского Нунавута, и обнаружила, что бентическая часть сети имеет столько же связей, сколько и её пелагический аналог, а также собственный эквивалент белого медведя — хищные морские звёзды.