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Сын Олега Кожемяко предложил блогерам, тиктокерам и инстадивам работу на ферме

Сын Олега Кожемяко предложил блогерам, тиктокерам и инстадивам работу на ферме (3 фото)

Автор:
14 марта 2022 09:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кожемяко   Юмор   блогеры   интересное   работа   тик токеры   фото   шоу бизнес   
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На волне блокировки Instagram многие блогеры остались без заработка. Как теперь быть? Сын губернатора Приморского края Никита Кожемяко пригласил всех работников увеселительного фронта в теплицы, чтобы собирать урожай и ухаживать за ним.

Дава уже пошутил над тем, что ждёт блогеров после закрытия Инстаграм, ТикТока и других соцсетей. Он пригласил блогеров на СТОшку. Вслед за ним о работниках увеселительного фронта позаботился и сын губернатора Приморского края. Он пригласил всех в теплицы к огурцам и помидорам.

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«В это нелегкое для вас время, когда монетизация отключена, а охваты аудитории стремятся вниз, словно крутое пике, предлагаем вам настоящую работу, которая способна принести реальную пользу обществу! Собирайтесь большой дружной компанией и приезжайте к нам на Михайловские теплицы! Совсем скоро там подрастут огурцы и помидоры, которым очень нужна ваша поддержка добрым комментом и, конечно же, искренним лайком!» – написал он.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кожемяко   Юмор   блогеры   интересное   работа   тик токеры   фото   шоу бизнес   
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1  комментарий
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boom 59 минут назад
едрить
как будто кроме ломки по инстаграмму сейчас больше проблем не осталось!
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