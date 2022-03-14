Сын Олега Кожемяко предложил блогерам, тиктокерам и инстадивам работу на ферме

На волне блокировки Instagram многие блогеры остались без заработка. Как теперь быть? Сын губернатора Приморского края Никита Кожемяко пригласил всех работников увеселительного фронта в теплицы, чтобы собирать урожай и ухаживать за ним.
Дава уже пошутил над тем, что ждёт блогеров после закрытия Инстаграм, ТикТока и других соцсетей. Он пригласил блогеров на СТОшку. Вслед за ним о работниках увеселительного фронта позаботился и сын губернатора Приморского края. Он пригласил всех в теплицы к огурцам и помидорам.
«В это нелегкое для вас время, когда монетизация отключена, а охваты аудитории стремятся вниз, словно крутое пике, предлагаем вам настоящую работу, которая способна принести реальную пользу обществу! Собирайтесь большой дружной компанией и приезжайте к нам на Михайловские теплицы! Совсем скоро там подрастут огурцы и помидоры, которым очень нужна ваша поддержка добрым комментом и, конечно же, искренним лайком!» – написал он.
Источник:
АНТИФИШКИ
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как будто кроме ломки по инстаграмму сейчас больше проблем не осталось!