Сын Олега Кожемяко предложил блогерам, тиктокерам и инстадивам работу на ферме

«В это нелегкое для вас время, когда монетизация отключена, а охваты аудитории стремятся вниз, словно крутое пике, предлагаем вам настоящую работу, которая способна принести реальную пользу обществу! Собирайтесь большой дружной компанией и приезжайте к нам на Михайловские теплицы! Совсем скоро там подрастут огурцы и помидоры, которым очень нужна ваша поддержка добрым комментом и, конечно же, искренним лайком!» – написал он.