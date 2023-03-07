Намарафонила: в доме блогерши-миллионницы Лерчек, подозреваемой в неуплате налогов, прошли обыски

Следствие подозревает, что Валерия Чекалина скрыла от уплаты налогов более 300 миллионов рублей.
Валерия Чекалина и её муж Артём стали фигурантами уголовного дела - сообщает Телеграм-канал ГСУ СК России по Москве. Следствие выяснило, что Лерчек - под таким именем в соцсетях знают Чекалину - получала весьма солидный доход от своих фитнес-марафонов, а вот налоги платила в гораздо меньшем размере, чем нужно.
Хитрые супруги создали ИП, которое находилось на упрощённой системе налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн. руб. в год, тогда как доходы пары были куда выше. Чтобы не делиться с государством деньгами, Чекалины сделали кучу ИП для своих родственников и перенаправляли лишние средства на их расчётные счета. Всё для того, чтобы не переходить на общую систему налогообложения. Следствие считает, что таким образом Чекалины скрыли от уплаты налогов не менее 300 миллионов рублей.
В результате на супружескую пару завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ. В их доме прошли обыски.
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Судя по видео, супруги жили на широкую ногу и ни в чём себе не отказывали. В ходе обыска были найдены документы на недвижимость, предметы роскоши, драгоценности, в гараже - премиальные авто.
Уроженка Тольятти, в 2013 году Чекалина закончила бакалавриат Высшей школы бизнеса МГУ с отличием, а через пять лет подалась в блогеры. С 2018 года Лерчек стала вести фитнес-блог, а после регулярно предлагать своим подписчикам марафоны на снижение веса, обещая за месяц убрать до 10 сантиметров в талии. Разумеется, участие в этих марафонах платное, но молодые девушки готовы на всё ради хорошей фигуры, потому на доходы Чекалина не жаловалась.
В декабре 2021 года количество подписчиков Чекалиной в запрещенной соцсети превысило 10 миллионов. После начала СВО блогерша открыла телеграм-канал «Lerchek теперь тут», и спустя короткое время вошла в ТОП-30 русскоязычных каналов в этой соцсети.
Кроме этого, Лерчек предлагала денежные марафоны, обещая участницам небывалый рост доходов. Судя по отзывам, эти мероприятия были чистой воды инфоцыганством, однако и на них блогерша зарабатывала на хлеб с икрой и премиальные тачки.
Помимо марафонов, Лерчек создала свой бренд косметики «Letique Cosmetics», который приносил ей еще около 110 миллионов рублей в год.
В ближайшее время чета Чекалиных собиралась уехать из России, но, похоже, теперь им придётся немного подзадержаться.
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