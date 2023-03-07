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Намарафонила: в доме блогерши-миллионницы Лерчек, подозреваемой в неуплате налогов, прошли обыски

Намарафонила: в доме блогерши-миллионницы Лерчек, подозреваемой в неуплате налогов, прошли обыски

Автор:
07 марта 2023 11:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Валерия Чекалина   Лерчек   блогер   инфоцыгане   марафон   обыск   полиция   уклонение от уплаты налогов   шоу бизнес   
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Следствие подозревает, что Валерия Чекалина скрыла от уплаты налогов более 300 миллионов рублей.

Валерия Чекалина и её муж Артём стали фигурантами уголовного дела - сообщает Телеграм-канал ГСУ СК России по Москве. Следствие выяснило, что Лерчек - под таким именем в соцсетях знают Чекалину - получала весьма солидный доход от своих фитнес-марафонов, а вот налоги платила в гораздо меньшем размере, чем нужно.


Хитрые супруги создали ИП, которое находилось на упрощённой системе налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн. руб. в год, тогда как доходы пары были куда выше. Чтобы не делиться с государством деньгами, Чекалины сделали кучу ИП для своих родственников и перенаправляли лишние средства на их расчётные счета. Всё для того, чтобы не переходить на общую систему налогообложения. Следствие считает, что таким образом Чекалины скрыли от уплаты налогов не менее 300 миллионов рублей.


В результате на супружескую пару завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ. В их доме прошли обыски.


Судя по видео, супруги жили на широкую ногу и ни в чём себе не отказывали. В ходе обыска были найдены документы на недвижимость, предметы роскоши, драгоценности, в гараже - премиальные авто.


Уроженка Тольятти, в 2013 году Чекалина закончила бакалавриат Высшей школы бизнеса МГУ с отличием, а через пять лет подалась в блогеры. С 2018 года Лерчек стала вести фитнес-блог, а после регулярно предлагать своим подписчикам марафоны на снижение веса, обещая за месяц убрать до 10 сантиметров в талии. Разумеется, участие в этих марафонах платное, но молодые девушки готовы на всё ради хорошей фигуры, потому на доходы Чекалина не жаловалась.


В декабре 2021 года количество подписчиков Чекалиной в запрещенной соцсети превысило 10 миллионов. После начала СВО блогерша открыла телеграм-канал «Lerchek теперь тут», и спустя короткое время вошла в ТОП-30 русскоязычных каналов в этой соцсети.


Кроме этого, Лерчек предлагала денежные марафоны, обещая участницам небывалый рост доходов. Судя по отзывам, эти мероприятия были чистой воды инфоцыганством, однако и на них блогерша зарабатывала на хлеб с икрой и премиальные тачки.


Помимо марафонов, Лерчек создала свой бренд косметики «Letique Cosmetics», который приносил ей еще около 110 миллионов рублей в год.


В ближайшее время чета Чекалиных собиралась уехать из России, но, похоже, теперь им придётся немного подзадержаться.

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Метки: Ynews   Валерия Чекалина   Лерчек   блогер   инфоцыгане   марафон   обыск   полиция   уклонение от уплаты налогов   шоу бизнес   
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17  комментариев
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6k
Бу 2 часа назад
вопрос в другом - какими же нужно быть примитивными в развитии людьми, чтобы "хавать" такое гумно ?(
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108
Капитошка Минуту назад
Хороший урок.Наказаны и обманщики,и обманутые.
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8k
Артём 14 минут назад
В кои-то веки органы пошевелились до того, как клиент успел сбежать за бугор.
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108
Капитошка Артём 4 минуты назад
Так это не звезды ,и не миллиардеры.
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6k
5 копеек Полчаса назад
Очень рад – надоели уже эти хитропопые фейконосы, пиарщики, жёлтые рекламщики, незрелые блогеры с особым мнением и т.д. и т.п. Лохов – не жалко (жизнь их научит). В сети столько лживого мусора, что трудно найти правдивую информацию.
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1k
Руслан 37 минут назад
Жадность фраера сгубила. Ну если еще при производстве косметики есть определенные издержки: сырье, тара, маркетинг, заработная плата и тд, то какие накладные расходы при проведении фитнес-марафона? Аренда студии и оператор? То есть там маржинальность зашкаливает. Для чего тихарить налоги при ТАКОЙ норме прибыли?
Про этическую сторону вообще молчу. Жадная скотина
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14k
FatZilla 38 минут назад
Я не понимаю, как можно было людям столько денег им набросать?! У кого-то очень много лишних денег, видимо.
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29
Дело 41 минуту назад
Жадность не знает границ. Мозгов хватило только на то, чтобы посчитать как на..6ать слушателей и, главное, государство, а оно этого не любит.
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5k
alex 56 минут назад
идиоты
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4k
Владимир 57 минут назад
умница!!!наука пошла только на пользу.
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26k
Serg2001 Час назад
В вот в штатах Аль Капоне в тюрьму посадили за подобное. Из более свежих примеров Уэсли Снайпс на 3 года был осужден. Но это так. К слову пришлось...)
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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