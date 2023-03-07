Намарафонила: в доме блогерши-миллионницы Лерчек, подозреваемой в неуплате налогов, прошли обыски

Судя по видео, супруги жили на широкую ногу и ни в чём себе не отказывали. В ходе обыска были найдены документы на недвижимость, предметы роскоши, драгоценности, в гараже - премиальные авто.





Уроженка Тольятти, в 2013 году Чекалина закончила бакалавриат Высшей школы бизнеса МГУ с отличием, а через пять лет подалась в блогеры. С 2018 года Лерчек стала вести фитнес-блог, а после регулярно предлагать своим подписчикам марафоны на снижение веса, обещая за месяц убрать до 10 сантиметров в талии. Разумеется, участие в этих марафонах платное, но молодые девушки готовы на всё ради хорошей фигуры, потому на доходы Чекалина не жаловалась.



