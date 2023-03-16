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Обезьяны закидали туристов камнями и переломали им ноги

Обезьяны закидали туристов камнями и переломали им ноги

Автор:
16 марта 2023 20:45
Сообщество : Животные
Метки: Ferae   животные   обезьяны   павиан   приматы   самозащита   туристы   юар   
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Три туриста в ЮАР получили переломы ног в результате нападения разъяренных павианов, которые сбросили на них большой валун и закидали мелкими камнями

Группа из семи туристов отправилась в отдаленные горы Банук в Западно-Капской провинции. Во второй день похода путешественники сделали привал, чтобы пообедать, и заметили стаю медвежьих павианов на скале над ними. Обезьяны выглядели возбужденными, их явно интересовали находившиеся внизу люди.


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Полюбовавшись на животных, туристы продолжили спуск по склону горы. Двое из них решили спуститься по веревке к водопаду. В этот момент приматы столкнули вниз 60-килограммовый валун. Камень ударился о выступ, на котором стояли оставшиеся пять участников похода.


Валун разбился на острые обломки, которые разлетелись и поразили туристов, подобно шрапнели. В результате три человека получили переломы ног, еще один — открытую рану. Пятого человека камень чуть не сбил с выступа, но его спасли страховочные ремни.


Эффект от падения валуна не удовлетворил обезьян, и они продолжили забрасывать людей камнями. Участникам экспедиции пришлось искать укрытие в скалах.


Туристам удалось вызвать спасателей. Тяжело пострадавших эвакуировали на вертолете. Все они были госпитализированы с переломами ног. Оставшиеся четверо участников группы спустились со скалы самостоятельно.


Неизвестно, намеренно ли животные сбросили камни, или это произошло случайно. Один из участников экспедиции рассказал, что уже в третий раз проходит этот маршрут, но впервые столкнулся с павианами. Еще один путешественник заявил, что обезьяны вряд ли проявляли агрессию. Он предположил, что животные случайно сбросили камни вниз, когда пытались преследовать людей.


Медвежьи павианы — крупнейший вид приматов семейства мартышковых. Они обитают на юге Африки и ведут социальный образ жизни. Эти животные всеядны. Они предпочитают фрукты, но иногда едят листья, насекомых и мелких беспозвоночных.


Источник:

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Метки: Ferae   животные   обезьяны   павиан   приматы   самозащита   туристы   юар   
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3  комментария
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Lexx 4 часа назад
Если бы павианы захотели напасть, они бы не камнями кидались. Клыки взрослого самца павиана длиннее чем у льва. Они в троём-четвером леопарда рвут.
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Григорий Бабкин Час назад
Нех*уй срать под окнами.
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Летучий Мыш 2 часа назад
Случайно сбросили глыбу в 60 кг? Это ж командная работа
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Axel
Электрик я. Простой электрик
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