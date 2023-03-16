Обезьяны закидали туристов камнями и переломали им ноги

Валун разбился на острые обломки, которые разлетелись и поразили туристов, подобно шрапнели. В результате три человека получили переломы ног, еще один — открытую рану. Пятого человека камень чуть не сбил с выступа, но его спасли страховочные ремни.

Эффект от падения валуна не удовлетворил обезьян, и они продолжили забрасывать людей камнями. Участникам экспедиции пришлось искать укрытие в скалах.