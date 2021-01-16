Отец-орангутан заботится о дочери после смерти ее мамы

"В дикой природе самцы орангутангов, как известно, вообще не участвуют в воспитании потомства. Берани всегда был исключением. Задолго до смерти Ниаса (матери), Берани ухаживал за ее первой дочерью. Она не была биологической дочерью Берани, но он всегда относился к ней как к своей. Теперь он взялся за воспитание Серы," - рассказал Чарли Макгуайр, сотрудник Денверского зоопарка.