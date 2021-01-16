Отец-орангутан заботится о дочери после смерти ее мамы

В дикой природе отцы-орангутанги обычно не играют прямой роли в воспитании своего потомства. Недавно 2-летний орангутанг по кличке Сера из Денверского зоопарка потеряла свою маму. И к полному удивлению сотрудников, отец Берани взялся за воспитание дочери самостоятельно.
В Денверском зоопарке недавно произошло тяжкое событие. 2-летний детеныш орангутана по кличке Сера (Cerah) лишилась мамы. Обычно о потомстве заботится только мать, но после этого события произошло то, чему удивились все сотрудники зоопарка. Отец малышки, Берани (Berani), взял дочь под свою опеку.
"В дикой природе самцы орангутангов, как известно, вообще не участвуют в воспитании потомства. Берани всегда был исключением. Задолго до смерти Ниаса (матери), Берани ухаживал за ее первой дочерью. Она не была биологической дочерью Берани, но он всегда относился к ней как к своей. Теперь он взялся за воспитание Серы," - рассказал Чарли Макгуайр, сотрудник Денверского зоопарка.
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Хотя Берани чутко заботится о своей дочери, по словам сотрудников зоопарка, отец не может полностью заменить детенышу мать. Но к счастью, Сера уже достаточно взрослая для того, чтобы начать есть твердую пищу, поэтому для нее не придется искать суррогатную мать для кормления молоком.
Маму и папу Серы в 2005 году привезли в зоопарк из Суматры. Из-за безжалостного уничтожения местных лесов, орангутанги Суматры сейчас находятся на грани вымирания. В настоящее время в дикой природе насчитывается менее 14 тысяч особей - они находятся под угрозой исчезновения.
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