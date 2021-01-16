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Отец-орангутан заботится о дочери после смерти ее мамы

Отец-орангутан заботится о дочери после смерти ее мамы (10 фото)

Автор:
16 января 2021 13:00
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   обезьяна   обезьяны   орангутанг   орангутаны   приматы   фото   
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В дикой природе отцы-орангутанги обычно не играют прямой роли в воспитании своего потомства. Недавно 2-летний орангутанг по кличке Сера из Денверского зоопарка потеряла свою маму. И к полному удивлению сотрудников, отец Берани взялся за воспитание дочери самостоятельно.
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Метки: дикая природа   животные   обезьяна   обезьяны   орангутанг   орангутаны   приматы   фото   
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4k
Tatyana Час назад
Заметила, что и среди людей самые лучшие воспитатели - папы. С ними как-то проще, легче,интереснее. Есть, конечно, мужчины менее чувствительные, не тактильные, с ними детям плохо, они не обнимают, не гладят ребёнка по голове, но если мужчина обладает мягкостью, то он точно лучше женщины в воспитании.
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4k
Olga Raudis 9 минут назад
Пока человеки не уничтожили почти все места обитания орангутанов, они жили нормальными семейными группами, подобно гориллам. Но когда ареал обитания сократился до минимума, жить нормально стало невозможно и естественная социальная структура орангов нарушилась. Живут поодиночке. Но в подходящих условиях вполне себе способны жить социальной жизнью, кучковаться, общаться и заботиться друг о друге. Ну и да, индивидуальные особенности характера никто не отменял. У людей тоже есть отцы заботливые, а есть... не очень.
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