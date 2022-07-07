Самый старый паукообразный примат в мире отметил 60-летие

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Недавно самец паукообразной обезьяны по кличке Элвис отметил свой 60-летний юбилей - и стал рекордсменом. Нормальная продолжительность жизни для приматов его семейства - 40 лет. При своём возрасте Элвис очень активен, а ещё - предпочитает только женщин в качестве смотрителей!
Самец по кличке Элвис (Elvis) принадлежит к роду коаты из семейства паукообразных обезьян, и обитает в зоопарке города Бойсе, США. Недавно примат отметил свой 60-летний юбилей и стал рекордсменом - ведь обычная продолжительность жизни паукообразных обезьян составляет примерно 40 лет. Теперь Элвис может быть самой старой паукообразной обезьяной в мире.
Элвиса привезли в зоопарк Бойсе в 1973 году - с тех пор он живёт здесь. По словам персонала, несмотря на свой "аномальный" возраст, примат очень активный, и у него отличное здоровье. Элвис также предпочитает, чтобы за ним ухаживали смотрители исключительно женского пола, а к некоторым сотрудникам зоопарка он испытывает нескрываемую неприязнь.
Коаты обитают в Мексике, Панаме и Эквадоре, и обычно живут высоко на деревьях. Они питаются в основном фруктами, но иногда - насекомыми, цветками и листьями. У них гибкие плечевые суставы и цепкий хвост, с помощью которого они могут легко висеть на ветвях деревьев и подбирать предметы или еду.
Видео с Элвисом:
Источник:
АНТИФИШКИ
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