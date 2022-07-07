Самый старый паукообразный примат в мире отметил 60-летие

Элвиса привезли в зоопарк Бойсе в 1973 году - с тех пор он живёт здесь. По словам персонала, несмотря на свой "аномальный" возраст, примат очень активный, и у него отличное здоровье. Элвис также предпочитает, чтобы за ним ухаживали смотрители исключительно женского пола, а к некоторым сотрудникам зоопарка он испытывает нескрываемую неприязнь.