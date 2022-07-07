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Самый старый паукообразный примат в мире отметил 60-летие

Самый старый паукообразный примат в мире отметил 60-летие

Автор:
07 июля 2022 12:12
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарки   обезьяна   обезьяны   приматы   рекорды   факты   фото   
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Недавно самец паукообразной обезьяны по кличке Элвис отметил свой 60-летний юбилей - и стал рекордсменом. Нормальная продолжительность жизни для приматов его семейства - 40 лет. При своём возрасте Элвис очень активен, а ещё - предпочитает только женщин в качестве смотрителей!

Источник:

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарки   обезьяна   обезьяны   приматы   рекорды   факты   фото   
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1  комментарий
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Viktor 46 минут назад
Да, 60 лет за решёткой, это вам не хухры-мухры! Здоровья дедушке.
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