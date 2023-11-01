Лидера британского BLM отправили на 2,5 года в тюрьму за мошенничество

Она воровала из благотворительного фонда, который помогал её «братьям».
Движение Black Lives Matter (BLM) действовало не только в США, но и в Европе. В частности, в Англии. Там одним из лидеров «братства» стала Ксара Салим: она была организатором протестов в ходе которых сносили памятники. Например, Эдварду Колстону, он считался влиятельным работорговцем.
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Когда всё поутихло, Салим занялась сбором денег на маски в ковидные годы, и на прочие нужды движения. Работала с другими благотворительными организациями и должна была перечислять им часть собранных денег.
Вместо этого, дама спустила благотворительные деньги на себя. Но все, конечно, но часть от собранных сумм, Салим потратила на аренду жилья, такси, косметологов, покупки в бутиках. Также приобрела IPhone. На всё ушло примерно 32 тысячи фунтов.
Когда её поймали на воровстве и мошенничестве, сразу во всём призналась и стала сотрудничать со следствием. За это с ней не стали жестить и на первый раз отправили за решётку на 2,5 года.
Возможно, движение BLM своё уже отгуляло.
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