Лидера британского BLM отправили на 2,5 года в тюрьму за мошенничество

Когда всё поутихло, Салим занялась сбором денег на маски в ковидные годы, и на прочие нужды движения. Работала с другими благотворительными организациями и должна была перечислять им часть собранных денег.

Вместо этого, дама спустила благотворительные деньги на себя. Но все, конечно, но часть от собранных сумм, Салим потратила на аренду жилья, такси, косметологов, покупки в бутиках. Также приобрела IPhone. На всё ушло примерно 32 тысячи фунтов.