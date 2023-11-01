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Лидера британского BLM отправили на 2,5 года в тюрьму за мошенничество

Лидера британского BLM отправили на 2,5 года в тюрьму за мошенничество

Автор:
01 ноября 2023 14:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: BLM   Англия   Великобритания   Ксара Салим   воровство   движение   лидер   мошенничество   приговор   
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Она воровала из благотворительного фонда, который помогал её «братьям».

Движение Black Lives Matter (BLM) действовало не только в США, но и в Европе. В частности, в Англии. Там одним из лидеров «братства» стала Ксара Салим: она была организатором протестов в ходе которых сносили памятники. Например, Эдварду Колстону, он считался влиятельным работорговцем.

Когда всё поутихло, Салим занялась сбором денег на маски в ковидные годы, и на прочие нужды движения. Работала с другими благотворительными организациями и должна была перечислять им часть собранных денег.

Вместо этого, дама спустила благотворительные деньги на себя. Но все, конечно, но часть от собранных сумм, Салим потратила на аренду жилья, такси, косметологов, покупки в бутиках. Также приобрела IPhone. На всё ушло примерно 32 тысячи фунтов.

Когда её поймали на воровстве и мошенничестве, сразу во всём призналась и стала сотрудничать со следствием. За это с ней не стали жестить и на первый раз отправили за решётку на 2,5 года.

Возможно, движение BLM своё уже отгуляло.

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Метки: BLM   Англия   Великобритания   Ксара Салим   воровство   движение   лидер   мошенничество   приговор   
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6  комментариев
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Алексей 46 минут назад
Обезьяны никогда не делились бананами и не будут,они просто не знают об этом
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1k
c3nsor3d 44 секунды назад
Предлагаю всем американцам, кто не согласен во всём, что бы-то не было... - заселиться..-)))
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61k
pynh 2 минуты назад
Она была недостаточно черной
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1k
c3nsor3d 4 минуты назад
Очень странно.. А почему ему не отсосали и на Райский остров не увезли... Какие, блин, не толерантные!))) ужас!!))
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26k
ПаганецЪ 11 минут назад
А что, всё логично. Её "братья" воруют и грабят, а она что, рыжая?
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14k
Александр 57 минут назад
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