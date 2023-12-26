«Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием»: Пьер Ришар и другие французские знаменитости вступились за Жерара Депардье

Жерар Депардье попал под «отмену». Несколько актрис заявили, что он домогался их на съёмках. И перво была 60-летняя Эммануэль Дебевер. Дело было в 1982 году, тогда снимали фильм «Дантон».

Однажды он засунул свою толстую лапу под мою юбку, чтобы, с его слов, «заставить меня чувствовать себя лучше».

Потом к делу подключились ещё несколько актрис и в унисон сообщили, что Депардье домогался и их. Нагло так домогался, безо всякого обхождения. В период с 2004 по 2022 год. То есть доказать факт изнасилований или приставаний уже невозможно.