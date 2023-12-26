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«Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием»: Пьер Ришар и другие французские знаменитости вступились за Жерара Депардье

«Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием»: Пьер Ришар и другие французские знаменитости вступились за Жерара Депардье

Автор:
26 декабря 2023 13:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жерар Депардье   Пьер Ришар   домогательства   изнасилования   обвинения   травля   
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Актёра обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, которые якобы были десятки лет назад.

Жерар Депардье попал под «отмену». Несколько актрис заявили, что он домогался их на съёмках. И перво была 60-летняя Эммануэль Дебевер. Дело было в 1982 году, тогда снимали фильм «Дантон».

Однажды он засунул свою толстую лапу под мою юбку, чтобы, с его слов, «заставить меня чувствовать себя лучше».

Потом к делу подключились ещё несколько актрис и в унисон сообщили, что Депардье домогался и их. Нагло так домогался, безо всякого обхождения. В период с 2004 по 2022 год. То есть доказать факт изнасилований или приставаний уже невозможно.

Всего набралось 15 таких дам и СМИ раздули огромный скандал. Телеканал France 2 подготовил серию передач об этом громком деле и первой гостьей шоу была та самая Дебевер. За несколько дней до показа, она утопилась в Сене. Считают, что у неё были серьёзные проблемы с психикой.

А травля Депардье продолжилась. Его хотят лишить высшей госнаграды - ордена Почётного легиона и фактически вычеркнуть из истории французского кинематографа. Актёр упорно отрицает все обвинения и считает, что кто-то решил попиариться и заработать денег на его имени. Доказательств его вины нет, есть лишь эмоциональные интервью предполагаемых жертв насилия и домогательств. Артист добавляет, что теперь можно любого обвинить в приставаниях, а оправдаться ему просто не дадут.

На защиту Депардье встали Пьер Ришар, Венсан Перес, Карла Бруни, Кароль Буке - порядка 50 французских звёзд. И сделали совместное заявление:

Жерар Депардье, возможно, является величайшим из всех актёров. Последним священным гигантом кинематографа. Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него.

Селебрити добавили, что актёра травят «вопреки принципу презумпции невиновности» и потребовали это остановить и серьёзно во всём разобраться.

Но всё равно - многие полагают, что даже если с Депардье снимут все обвинения, его репутация испорчена навсегда.

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Метки: Жерар Депардье   Пьер Ришар   домогательства   изнасилования   обвинения   травля   
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16  комментариев
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2k
Илья 2 часа назад
Красавчик Пьер , не зассал , мужик!
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18k
banzai7 15 минут назад
Я вот к студенткам приставал.
Лет 30 назад)
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590
AlexWoyz 17 минут назад
бедненький Депардье!
как же он будет жить с испорченной репутацией?
видимо, фак ей покажет..
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807
ssl Полчаса назад
Я бы на его месте иск за клевету подавала и все.
Сразу желающих вспомнить как "40 лет назад подул ветер, задрал юбку и какой-то мужчина нагло посмотрел под юбку, или это вообще был сон" поубавится.
Вообще бездоказательно трясти воспоминаниями 40 летней давности- это что за бред какой-то .
Я например уже лет 20 назад плохо помню многие вещи, особенно детали. И многие детали искажаются в памяти, по прошествию многих лет - это тоже факт.
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723
Ринат Фамутдинов 42 минуты назад
Тут просто пусть зададут вопрос:"А кому нужен скандал??? Деньги трясут???"
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145
Фрол 53 минуты назад
Ну и что здесь такого? В штатах это норма.Не одного уже довели до смерти и более известных деятелей различных областей.Находят какую либо старую проститутку за семдесят,договариваются с судьёй какого либо штата и усё.Правда должна быть бригада,журналист,адвокат,два три на побегушках и пара свидетелей.Помно Блин Клинтонович был оправдан всем штатовским конгрессом.Мужики поддержали.
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25k
sssss3 Час назад
Это говно к Европке из-за океана приплыло.
Просто обычная травля, без доказательств.
Депардье может также обвинить этих шкур, что они ему ми.нет делали, насильно стянув с него брюки.
Но на этом денег не заработают адвокаты и желтая пресса.
А вообще, чувак сказал что-то хорошее о России, и тут на тебе, оказывается ты кому-то жопу погладил 40 лет тому назад.
Превесёлое евроуродское общество с убогой моралью.
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24k
SolomonA 2 часа назад
У нас тоже одна старая прошмандовка пыталась раскрутить, что дескать "вот помню до меня Табаков домогался".... Там бы эта тема прокатила.
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Не зря в Законе есть срок давности. Сколько можно помнить и насколько честна та информация, что "помнят"? Ок. Я понимаю, что какие-то отношения могли быть. Но почему молчала 40 с лишним лет! Такая сильная травма, что только в себя пришла? Затяжной оргазм? В чем причина?
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129
Феличита Б.Касторский Час назад
причем здесь давность? доказательства должны быть
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13k
Copycat 2 часа назад
как это удобно) человек уехал в РФ - и ему там нравится, а нельзя хорошо говорить про РФ! надо срочно его отменять!

все эти люди которые спутся десятки лет такие "етить! до меня наконец дошло что это было домогательство" я над ними просто смеюсь

так же примерно и Стивена Сигала у них атм на западе говном поливают, говорят что ни какой то не боец и школы ни какой у него нет (хотя факт что в азии его школу официально признал но тем кто разливает помои пофигу) и т.д. и т.п.
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August

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