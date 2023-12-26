«Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием»: Пьер Ришар и другие французские знаменитости вступились за Жерара Депардье

Актёра обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, которые якобы были десятки лет назад.
Жерар Депардье попал под «отмену». Несколько актрис заявили, что он домогался их на съёмках. И перво была 60-летняя Эммануэль Дебевер. Дело было в 1982 году, тогда снимали фильм «Дантон».
Однажды он засунул свою толстую лапу под мою юбку, чтобы, с его слов, «заставить меня чувствовать себя лучше».
Потом к делу подключились ещё несколько актрис и в унисон сообщили, что Депардье домогался и их. Нагло так домогался, безо всякого обхождения. В период с 2004 по 2022 год. То есть доказать факт изнасилований или приставаний уже невозможно.
Всего набралось 15 таких дам и СМИ раздули огромный скандал. Телеканал France 2 подготовил серию передач об этом громком деле и первой гостьей шоу была та самая Дебевер. За несколько дней до показа, она утопилась в Сене. Считают, что у неё были серьёзные проблемы с психикой.
А травля Депардье продолжилась. Его хотят лишить высшей госнаграды - ордена Почётного легиона и фактически вычеркнуть из истории французского кинематографа. Актёр упорно отрицает все обвинения и считает, что кто-то решил попиариться и заработать денег на его имени. Доказательств его вины нет, есть лишь эмоциональные интервью предполагаемых жертв насилия и домогательств. Артист добавляет, что теперь можно любого обвинить в приставаниях, а оправдаться ему просто не дадут.
На защиту Депардье встали Пьер Ришар, Венсан Перес, Карла Бруни, Кароль Буке - порядка 50 французских звёзд. И сделали совместное заявление:
Жерар Депардье, возможно, является величайшим из всех актёров. Последним священным гигантом кинематографа. Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него.
Селебрити добавили, что актёра травят «вопреки принципу презумпции невиновности» и потребовали это остановить и серьёзно во всём разобраться.
Но всё равно - многие полагают, что даже если с Депардье снимут все обвинения, его репутация испорчена навсегда.
Источник:
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Лет 30 назад)
как же он будет жить с испорченной репутацией?
видимо, фак ей покажет..
Сразу желающих вспомнить как "40 лет назад подул ветер, задрал юбку и какой-то мужчина нагло посмотрел под юбку, или это вообще был сон" поубавится.
Вообще бездоказательно трясти воспоминаниями 40 летней давности- это что за бред какой-то .
Я например уже лет 20 назад плохо помню многие вещи, особенно детали. И многие детали искажаются в памяти, по прошествию многих лет - это тоже факт.
Просто обычная травля, без доказательств.
Депардье может также обвинить этих шкур, что они ему ми.нет делали, насильно стянув с него брюки.
Но на этом денег не заработают адвокаты и желтая пресса.
А вообще, чувак сказал что-то хорошее о России, и тут на тебе, оказывается ты кому-то жопу погладил 40 лет тому назад.
Превесёлое евроуродское общество с убогой моралью.
все эти люди которые спутся десятки лет такие "етить! до меня наконец дошло что это было домогательство" я над ними просто смеюсь
так же примерно и Стивена Сигала у них атм на западе говном поливают, говорят что ни какой то не боец и школы ни какой у него нет (хотя факт что в азии его школу официально признал но тем кто разливает помои пофигу) и т.д. и т.п.
Вы бы сначала информацию проверяли, потом писали.
ну я вот такой вывод для себя сделал) вы имеете право делать иные выводы и тоже поделиться ими в коментах)
Но Вы пишите, что он живет в России. Вы пустослов?
Я Вас поправил. Не люблю лжецов.
И чего стоят выводы пустослова?
Вот и получается. Что Жерар мне симпатичен. А Вы нет.
Хорошего дня.