Бобры спасли город от наводнений

Бобров завезла компания Natural England и Управление национального парка Норт-Йорк-Мурс. Они уже три года трудятся на реке, и их работа принесла ценные плоды. За это время бобры построили там самую большую бобровую плотину в Англии - а 7 тысяч жителей городка Пикеринг могут спать спокойно, независимо от того, идёт ли дождь.

"Эта плотина, сделанная из бревен, палок и большого количества ила, увеличивалась со временем и теперь простирается почти на 70 метров. Теперь она считается самой большой бобровой плотиной в Англии. За строительством было удивительно наблюдать. "Инженерные разработки" и изобретательность бобров намного превзошли то, что мы ожидали," - рассказала эколог Кэт Башфорт.