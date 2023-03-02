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Бобры спасли город от наводнений

Бобры спасли город от наводнений

Автор:
02 марта 2023 17:15
Сообщество : Животные
Метки: Англия   Великобритания   бобр   бобры   дикая природа   дикие животные   животные   плотина   природа   фото   
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Городок Пикеринг в Англии часто страдал от наводнений. Во время сильных дождей его постоянно затапливало, однако, программа по защите от наводнений оказалась слишком дорогой. Тогда появилась альтернативная идея - бобры!

Английский город Пикеринг в течение многих лет страдал от наводнений из-за сильных потоков воды с вересковых пустошей. После сильных дождей город частично затапливало. Местные власти пытались принять меры, но агентство по охране окружающей среды решило, что не может позволить себе реализовать многомиллионную программу защиты от наводнений. Тогда появилась другая идея в качестве альтернативы - завезти на местную реку Севен бобров, чтобы те построили плотину.

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Бобров завезла компания Natural England и Управление национального парка Норт-Йорк-Мурс. Они уже три года трудятся на реке, и их работа принесла ценные плоды. За это время бобры построили там самую большую бобровую плотину в Англии - а 7 тысяч жителей городка Пикеринг могут спать спокойно, независимо от того, идёт ли дождь.

"Эта плотина, сделанная из бревен, палок и большого количества ила, увеличивалась со временем и теперь простирается почти на 70 метров. Теперь она считается самой большой бобровой плотиной в Англии. За строительством было удивительно наблюдать. "Инженерные разработки" и изобретательность бобров намного превзошли то, что мы ожидали," - рассказала эколог Кэт Башфорт.

Исследователи из Университета Эксетера объяснили, что гигантская плотина отводит часть вод, идущих с вересковых пустошей. Несколько дополнительных плотин меньшего размера, которые бобры построили ниже по течению, замедляют продвижение воды - даже если большая плотина вдруг прорвётся, маленькие будут сдерживать воду.

Кроме строительства плотины, бобры также занимаются преображением местности. Также, с их появлением специалисты отследили, что в здешних лесах появилось больше других животных:

"Бобры даже перенесли кусты ириса с середины пруда и "пересадили" их вдоль своей плотины. Из-за этого здесь также появилось больше зимородков и серых трясогузок, а также выдр," - говорит член местного совета, Джой Эндрюс.


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Метки: Англия   Великобритания   бобр   бобры   дикая природа   дикие животные   животные   плотина   природа   фото   
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5  комментариев
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5k
Babangdida Час назад
Всем бобра!
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19k
alexis 3 минуты назад
Это так, на вскидку.
Три садоводства в Кингисеппском районе затопило из-за бобров
Бобры устроили потоп в Кирове
Под Тверью спасатели разобрали бобровую плотину
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19k
alexis 7 минут назад
Потом бобры расплодятся и построят плотину ниже городка.
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31k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Скоро там появится ещё одна Гримпенская трясина )))
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