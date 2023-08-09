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"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев проведёт остаток жизни в одной из самых суровых тюрем России

"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев проведёт остаток жизни в одной из самых суровых тюрем России

Автор:
09 августа 2023 15:18
Сообщество : Криминал
Метки: Ильназ Галявиев   Чёрный дельфин   гимназия   массовое убийство   приговор   тюрьма   
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И там ему определённо самое место.

В скором времени осуждённого на пожизненный срок Ильназа Галявиева этапируют в колонию особого режима "Чёрный дельфин". В ИК-6, расположенной в Соль-Илецке Оренбургской области, отбывают наказание особо опасные преступники, в том числе террористы, киллеры и маньяки. И безногому стрелку придётся привыкать к суровому режиму в одиночной камере, где никогда не выключается свет, а ежедневные прогулки проходят только в закрытом помещении.

Приговор Галявиеву вступил в законную силу 7 августа после того, как защита осуждённого попыталась скостить ему срок, направив апелляционную жалобу в четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Рассмотрев дело, судья оставил приговор без изменений.


Приговор Верховного суда Республики Татарстан в отношении Галявиева Ильназа Ринатовича оставить без изменений. Апелляционные жалобы — без удовлетворения

Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галвиев с ружьём ворвался в казанскую гимназию № 175 и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кого видел на своём пути. В результате террористического акта погибли семь школьников, одна учительница и мать одного из учащихся гимназии. Помимо этого, ранения различной степени тяжести получили 23 человека. Всего пострадавшими по делу о стрельбе в гимназии признаны 600 человек.


Галявиева в фойе учебного заведения обезвредил инспектор ДПС, который в момент стрельбы находился в нескольких сотнях метрах от школы. Одна из пуль табельного пистолета угодила массовому убийцы в левую ногу, на месте ранения образовались тромбы, из-за чего впоследствии конечность пришлось ампутировать.

Источник:

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Метки: Ильназ Галявиев   Чёрный дельфин   гимназия   массовое убийство   приговор   тюрьма   
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41  комментарий
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15k
L.Nemo 2 часа назад
Смертную казнь вернули бы лучше. Еще кормить эту тварь на народные деньги.
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2k
013 в Тентуре 23 минуты назад
Этого мало. Нужно кинуть тварь к голодным львам.
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1k
iKrek Полчаса назад
Забавная штука, дети, будущее нашей страны, кушают в школах за счёт родителей. А преступники в тюрьмах питаются за счёт государства.
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474
Guilty Pleasure Полчаса назад
нахер его кормить? кусок бесполезного дерьма будет висеть на шее налогоплательщиков, пока не сгниет
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12k
Linuksoid Полчаса назад
Вот теперь он реально, каждую минуту будет жалеть о содеянном.
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11k
Sergey 44 минуты назад
Не место ему там. Он должен либо просто сдохнуть, либо от тяжелого труда. Какой смысл содержать этого нечеловека?
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159
Patiot 53 минуты назад
Странный приговор конечно. В деле есть заключение первой экспертизы, согласно которому Галявиев страдает хроническим психическим расстройством (параноидной шизофренией). По идее на основании этого он должен был быть освобождён от уголовной ответственности и подвергнут принудительному психиатрическому лечению в стационаре. Но потом в деле появляется второе заключение, согласно которому подсудимый несмотря на психическое расстройство все-таки был ограниченно вменяем и поэтому может нести уголовную ответственность. Подозреваю, что второе заключение появилось из-за общественного резонанса. Народ бы не понял, если бы Галявиева признали бы невменяемым.
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206
Александра С 59 минут назад
В общую камеру его. Дайте ему "смягчение". В общую камеру его на сутки...
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7k
rutt Час назад
А через 25 лет запросит удо, или ему без права на досрочное? Если без, то хорошо.
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19k
сеньор Леонсио Час назад
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206
Александра С сеньор Леонсио 49 минут назад
Да. Там таких опускают. По третьему разу и вышки не нужно - сами вешаются - тудой им и дорога.
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159
Patiot сеньор Леонсио 48 минут назад
На особом никто никого не ждёт. Не надо тут распространять свои фантазии.
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206
Александра С 3 минуты назад
Наверное меня сами зэки минусуют, у которых очко уже развальцовку поимело. )))))))))))))
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206
Александра С 3 минуты назад
Наверное меня сами зэки минусуют, у которых очко уже развальцовку поимело. )))))))))))))
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
да смысл так жить..
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16k
куджо Час назад
Депос крут, ни спецназа с ветролетами ни оцепления, зашёл и побелил. Смел перень
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14k
Kostick Час назад
я понять не могу. там вполне себе куча годного ливера. печень, две почки. сердце. несколько жизней можно спасти... кормить эту падаль теперь, в том числе и за счет родственников погибших.
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64
Luarvic Kostick 3 минуты назад
упыря в себе носить !?
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956
ruslan d 2 часа назад
По сути чувак соскочил от расправы родственников в охраняемое помещение с бесплатным питанием ...
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16k
Majul 2 часа назад
Теперь кормить это говно еще лет 50. Сука давно пора смертную казнь вернуть или отдать эту мразь родственникам погибших.
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28k
Lehoia 2 часа назад
Ну и зачем этого ублюдка снова вытаскивать в новости? И в чем заключается новость?
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