"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев проведёт остаток жизни в одной из самых суровых тюрем России

И там ему определённо самое место.
В скором времени осуждённого на пожизненный срок Ильназа Галявиева этапируют в колонию особого режима "Чёрный дельфин". В ИК-6, расположенной в Соль-Илецке Оренбургской области, отбывают наказание особо опасные преступники, в том числе террористы, киллеры и маньяки. И безногому стрелку придётся привыкать к суровому режиму в одиночной камере, где никогда не выключается свет, а ежедневные прогулки проходят только в закрытом помещении.
Приговор Галявиеву вступил в законную силу 7 августа после того, как защита осуждённого попыталась скостить ему срок, направив апелляционную жалобу в четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Рассмотрев дело, судья оставил приговор без изменений.
Приговор Верховного суда Республики Татарстан в отношении Галявиева Ильназа Ринатовича оставить без изменений. Апелляционные жалобы — без удовлетворения
Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галвиев с ружьём ворвался в казанскую гимназию № 175 и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кого видел на своём пути. В результате террористического акта погибли семь школьников, одна учительница и мать одного из учащихся гимназии. Помимо этого, ранения различной степени тяжести получили 23 человека. Всего пострадавшими по делу о стрельбе в гимназии признаны 600 человек.
Галявиева в фойе учебного заведения обезвредил инспектор ДПС, который в момент стрельбы находился в нескольких сотнях метрах от школы. Одна из пуль табельного пистолета угодила массовому убийцы в левую ногу, на месте ранения образовались тромбы, из-за чего впоследствии конечность пришлось ампутировать.
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Подозреваю, что второе заключение, - это результат осознания содеянного + потеря ноги.