"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев проведёт остаток жизни в одной из самых суровых тюрем России

Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галвиев с ружьём ворвался в казанскую гимназию № 175 и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кого видел на своём пути. В результате террористического акта погибли семь школьников, одна учительница и мать одного из учащихся гимназии. Помимо этого, ранения различной степени тяжести получили 23 человека. Всего пострадавшими по делу о стрельбе в гимназии признаны 600 человек.





Галявиева в фойе учебного заведения обезвредил инспектор ДПС, который в момент стрельбы находился в нескольких сотнях метрах от школы. Одна из пуль табельного пистолета угодила массовому убийцы в левую ногу, на месте ранения образовались тромбы, из-за чего впоследствии конечность пришлось ампутировать.