На заседании ООН в Женеве выступила посол несуществующей страны

Соединённые Штаты Кайласы, основанные беглым индийцем и самопровозглашённым богочеловеком Нитьянандой Парамашивамом, претендуют на звание первого суверенного государства индусов.

Однако вам будет трудно найти эту страну на карте не из-за её размера, а потому, что никто не знает, где она на самом деле находится. В 2019 году, когда Нитьянанда объявил о создании Кайласы как государства, он утверждал, что купил остров у побережья Эквадора в качестве своей штаб-квартиры, но правительство южноамериканской страны отрицало этот факт.

Скандальный гуру затаился и не появлялся на публике последние 4 года. Но в этом году амбиции вымышленного государства внезапно привели его представителей на заседания ООН.