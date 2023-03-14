На заседании ООН в Женеве выступила посол несуществующей страны

Слышали о таком государстве — Соединённые Штаты Кайласы? Вы не найдёте его на карте, поскольку существует оно лишь в воображении его харизматичного лидера, который провозгласил себя богочеловеком, и его последователей. Однако посол этой виртуальной страны умудрился недавно выступить на двух заседаниях ООН и наделать много шума.
Соединённые Штаты Кайласы, основанные беглым индийцем и самопровозглашённым богочеловеком Нитьянандой Парамашивамом, претендуют на звание первого суверенного государства индусов.
Однако вам будет трудно найти эту страну на карте не из-за её размера, а потому, что никто не знает, где она на самом деле находится. В 2019 году, когда Нитьянанда объявил о создании Кайласы как государства, он утверждал, что купил остров у побережья Эквадора в качестве своей штаб-квартиры, но правительство южноамериканской страны отрицало этот факт.
Скандальный гуру затаился и не появлялся на публике последние 4 года. Но в этом году амбиции вымышленного государства внезапно привели его представителей на заседания ООН.
У Нитьянанды Парамашивама, которое последователи величают «верховным понтификом индуизма», довольно непростое прошлое. В 2010 году одна из его учениц обвинила его в изнасиловании. Гуру арестовали, но вскоре выпустили под залог. Позже его обвинили в похищении и заключении детей в его ашраме в Гуджарате, но за несколько дней до того, как он должен был предстать перед судом, Нитьянанда исчез. Он покинул Индию и с тех пор находится в бегах.
Несмотря на то, что «богочеловек» в последние годы не появлялся на публике, видеозаписи его проповедей регулярно публикуются в соцсетях, а его последователи упорно и целенаправленно продвигают идею Кайласы как штата «двух миллиардов индуистов».
Если посмотреть видео с «верховным понтификом», то и без знания языка понятно, что он настоящий артист и обладает даром убеждения
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Утверждается, что Соединённые Штаты Кайласы — это страна для индусов, которые, как и их основатель, являются жертвами преследований…
Нитьянанда и его последователи утверждают, что они являются жертвами преследований уже более десяти лет. Они заявляют, что на них было совершено 70 покушений, более 250 сексуальных посягательств, заведено 120 ложных судебных дел, устроена массовая пропаганда ненависти в электронных СМИ продолжительностью более 17 000 часов и в печатных СМИ объёмом более 25 000 статей. Любую попытку привлечь их лидера к ответственности они расценивают как нападение на сам индуизм.
Хотя Соединённые Штаты Кайласа, названные в честь горы в Гималаях, которая считается родиной индуистского бога Шивы, существуют уже несколько лет, они начали привлекать международное внимание только в 2023 году, после того как их представительница появилась на двух заседаниях Организации Объединенных Наций.
Женщина, представившаяся как Виджаяприя Нитьянанда, «постоянный посол Соединённых Штатов Кайласы», даже взяла микрофон и задала вопрос о правах коренных народов и устойчивом развитии. Представитель ООН позже заявил, что её выступление было «неуместным» и имело мало отношения к темам, обсуждаемым на встречах в Женеве.
Описывая Кайласу как «первое суверенное государство для индусов», Виджаяприя заявила, что страна бесплатно предоставила всем своим гражданам такие предметы первой необходимости, как еда, кров и медицинское обслуживание, хотя эти утверждения в принципе невозможно доказать.
А как вообще представитель несуществующей страны получил доступ на заседания ООН? Дело в том, что они были публичными, поэтому на них мог присутствовать практически любой желающий. Тем не менее, упоминаться в связи с вымышленной страной, основанной скандальным беглецом, — не лучшая реклама для ООН.
В январе этого года Соединённые Штаты Кайласы объявили об официальном признании Соединёнными Штатами Америки, сославшись в качестве доказательства на соглашение о побратимстве с американским городом Ньюарк. Недавно это соглашение было расторгнуто властями США, что свидетельствует о том, что официальные лица Ньюарка были обмануты представителями вымышленной страны. Вот такие наивные лопухи живут в Ньюарке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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