Кто такие сикхи и почему они стали свирепыми воинами

Сикхизм появился в XV веке среди населения равнины Пенджаб. “Сикх” означает ученик, его наставник - “гуру”. Первым гуру стал Нанак, его почитают до сих пор.

Личность интересная: он рос в зажиточной семье сборщика налогов, с детства изучал труды по индуизму и исламу, знал четыре языка. А в 30 лет стал аскетом и отправился бродяжничать. Когда обошёл почти всю Индию, вернулся домой и создал своё учение - сикхизм. К 50 годам Нанак обзавёлся последователями, отрастил окладистую бороду и написал 10 духовных книг. Перед смертью, он выбрал лучшего ученика и сделал его новым гуру. Так и пошло-поехало.