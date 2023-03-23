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Кто такие сикхи и почему они стали свирепыми воинами

Кто такие сикхи и почему они стали свирепыми воинами

Автор:
23 марта 2023 00:35
Сообщество : RealFishki
Метки: Британская империя   Индия   Чакры   воины   гуру   сикхи   тюрбан   ученик   
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И оказали огромное влияние на всю историю Индии.

Сикхизм появился в XV веке среди населения равнины Пенджаб. “Сикх” означает ученик, его наставник - “гуру”. Первым гуру стал Нанак, его почитают до сих пор.

Личность интересная: он рос в зажиточной семье сборщика налогов, с детства изучал труды по индуизму и исламу, знал четыре языка. А в 30 лет стал аскетом и отправился бродяжничать. Когда обошёл почти всю Индию, вернулся домой и создал своё учение - сикхизм. К 50 годам Нанак обзавёлся последователями, отрастил окладистую бороду и написал 10 духовных книг. Перед смертью, он выбрал лучшего ученика и сделал его новым гуру. Так и пошло-поехало.

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Самым известным гуру после Нанака, считают Говинд Сингха. В 1699 году он основал хальсу - “Братство чистых” и собственную армию, все рекруты прибавляли к своему имени “Сингх”, что означает Лев. В то время Пенджаб вошёл в империю Великих Моголов, с чем сикхи категорически не согласились и начали непримиримую войну. А их духовное учение превратилось в религию воинов.

Отличительной особенностью сикхов стали чакры - острые метательные диски. Сикхи раскручивали и швыряли их на расстояние до 50 метров, а носили на огромном тюрбане.

Но несмотря на устрашающий вид и воинственность, сикхам всё-таки пришлось покориться и войти в империю Моголов. Но вскоре появились англичане и подмяли под себя всю Индию, с тех пор она стала “жемчужиной Британской Империи”. А если не так поэтично - главной дойной коровой, англичане сказочно обогатились, а вот индусы откатились чуть ли не в раннее Средневековье.

Кстати, англичане охотно брали местных в Британскую Индийскую армию. С её помощью они подавляли протесты населения и поддерживали порядок. Белый сахиб - английский господин - руководил, а индусы выполняли его распоряжения. В редких случаях приходилось вводить экспедиционный корпус, это уж если восстания принимали действительно масштабный характер.

Так что сикхи служили и у англичан. Например, участвовали в Первой Мировой войне. Тогда их бросали на изначально невыполнимые задания, на эту тему есть фильм “Рекрут Саджан Сингх”

Сражались и во Второй Мировой. В одной из операций сикхи эвакуировали англичан и французов в битве при Дюнкерке и полегли практически в полном составе. В общем, бились отчаянно, но недолго.

А когда Британская империя распалась, часть сикхов отправилась в Англию - сейчас там полно их потомков. Они служат в армии и уже заседают в парламенте. Такой вот исторический зигзаг.

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Метки: Британская империя   Индия   Чакры   воины   гуру   сикхи   тюрбан   ученик   
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ruslan d Час назад
не прошло и года )))
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Олег Данилов 19 минут назад
в Парламент? в Парламент общин если только, но это заведение не ценней газеты Таймс
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