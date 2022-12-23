Рынок женихов: куда в Индии уже 700 лет невесты приходят купить мужа?

Здесь действует самый оригинальный рынок в мире. Он же по совместительству — брачное агентство или старинный сайт знакомств.

Традиции сватовства на базаре здесь уже 700 лет.

Кто выставляет себя на брачный рынок?

Как определяется цена?

Что побуждает индусов следовать такой традиции заключения браков?

Вашей маме зять не нужен?

На 9 дней в году город Мадхубани преображается.

На центральной площади между деревьями бодхи и манго открывается рынок Сабхагачхи. На нем выставляют себя женихи.