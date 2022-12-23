Рынок женихов: куда в Индии уже 700 лет невесты приходят купить мужа?

Можно ли купить жениха на базаре? Если речь идет о городе Мадхубани в индийской провинции Бихар, то — да.
Здесь действует самый оригинальный рынок в мире. Он же по совместительству — брачное агентство или старинный сайт знакомств.
Традиции сватовства на базаре здесь уже 700 лет.
Кто выставляет себя на брачный рынок?
Как определяется цена?
Что побуждает индусов следовать такой традиции заключения браков?
Вашей маме зять не нужен?
На 9 дней в году город Мадхубани преображается.
На центральной площади между деревьями бодхи и манго открывается рынок Сабхагачхи. На нем выставляют себя женихи.
Многие жители штата Бихар и соседних мест на востоке Индии преодолевают по несколько сотен километров, чтобы попасть на торги.
Мужчины, принарядившиеся, чистые и серьезно настроенные, занимают места на рынке.
Затем туда приходят семьи с дочерьми на выданье.
В древности Сабхагачхи собирал огромное количество народа.
Сегодня популярность его уже не так велика, но спрос и предложение женихов сохраняется.
Администрация города многие десятилетия ведет специальные книги, в которых отображается количество людей, нашедших на Сабхагачхи себе супругов.
И каждый год такие пары во множестве образуются.
А всех можно посмотреть?
Обольщаться не нужно — выбор делают совсем не девушки.
Решающее слово — за семьей. У самой невесты в лучшем случае — совещательный голос.
Семья ходит между рядами женихов, присматривается, а затем устраивает собеседование. Жениху задают много вопросов обо всем: происхождении, работе, достатке, образовании.
Цены как таковой здесь нет. Но женихи запрашивают некую сумму или имущество, которое они хотят взять за невестой.
Официально в Индии обычай давать приданое запрещен. Но в провинции он до сих пор в ходу.
Поэтому женихи смело сами назначают себе цену — с какой суммы приданного с ними можно начать переговоры о браке.
С их стороны также может выступать семья и требовать хорошего материального подкрепления для молодоженов от родственников невесты.
С вас аттестат, с нас — приданое!
Чаще всего при переговорах семей сегодня звучат три вопроса: о касте, об образовании, о занятиях. Полученный диплом или хотя бы хороший школьный аттестат в наши дни в Индии существенно повышает шансы жениха. И сумму приданого.
Не нужно думать, что рынок — удел крестьян и представителей простых слоев. Недавно на репортаже с Сабхагачхи телеканал Аль Джазира показал сюжет, в котором здесь предлагают себя инженеры, врачи, учителя, госслужащие. И это никого не смущает.
Родственники невесты могут затребовать подтверждение словам потенциального зятя. Поэтому у женихов с собой документы об образовании и работе.
Старшее поколение считает такие традиционные формы сватовства как рынок в Бихаре нормальными.
В Индии выросло число разводов, которых раньше здесь фактически не было.
Многие считают, что виной им знакомства в интернете, на работе и в других местах.
При этом молодые, по мнению их семей, забывают о разнице в касте и материальных возможностях, а значит и о различиях в образе жизни и традициях.
Сватовство между семьями здесь продолжают считать нормальным и даже предпочтительным вариантом. Ведь родственники без отвлечения на чувства и эмоции точно выяснят, что жених с невестой подходят друг другу по касте и статусу, оговорят денежные, имущественные вопросы
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