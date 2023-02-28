В Китае изобрели устройство для виртуальных поцелуев

Китайские инженеры создали чудо-устройство, которое позволяет поцеловать своего любимого человека, в какой бы точке мира он ни находился. Это силиконовые губы с сенсорами, имитирующими давление, движение, тепло и даже передающими звук поцелуя. Теперь любовь на расстоянии станет более осязаемой!
Устройство для поцелуев на расстоянии было изобретено и запатентовано Чанчжоуским профессиональным институтом мехатронных технологий.
Вот что говорит один из авторов идеи, Цзян Чжунли:
Когда я учился в университете, у нас с моей девушкой были отношения на расстоянии. Мы общались с ней только по телефону — вот откуда появилось вдохновение для создания такого устройства.
Поскольку гаджет подключён к Интернету, он работает, как бы далеко ни находились два человека друг от друга. Чтобы начать им пользоваться, нужно лишь подключить смартфон к устройству и «записать» свои поцелуи, как можно реалистичнее целуя бездушный силикон. А потом можно будет «целовать» своего любимого человека на расстоянии сколько душе угодно!
Использовать это устройство можно и тогда, когда ваш партнёр далеко, и тогда, когда он близко, но физический контакт невозможен — например, из-за инфекционной болезни.
Учёные уже работают над тем, чтобы перенести виртуальные поцелуи в «метавселенную» — виртуальное общее пространство, доступное через Интернет. Речь о создании приложения для загрузки, сохранения и отправки своего поцелуя получателю. Это будет немного похоже на отправку сообщений в мессенджере.
По данным South China Morning Post, стоимость одного чудо-устройства на китайской платформе электронной коммерции Taobao — 260 юаней (примерно 2800 руб.) или 550 юаней (примерно 5900 руб.) за пару.
Уже есть первые отзывы от покупателей и потенциальных клиентов:
Моя девушка сначала не верила, что поцелуй на расстоянии может быть осуществим, поэтому у неё просто челюсть отвисла, когда всё получилось. Это лучший сюрприз, который я сделал ей за время наших отношений на расстоянии. Спасибо технологиям!
Я не понимаю, как это работает, но я совершенно потрясен.
Прекрасное изобретение, но почему без языка?
По словам Цзяна Чжунли, устройство для виртуального поцелуя поддерживает только моногамные отношения: оно может одновременно соединять только одного отправителя и одного получателя. Так что целоваться со всеми подряд не получится.
Разработчик утверждает, что ежемесячно через Taobao продается 100 устройств, но надеется нарастить производство и продажи.
Справедливости ради скажем, что этот «революционный» гаджет похож на «Киссинджер», малайзийское изобретение, которое служит той же цели и оборудовано сенсорной силиконовой панелью. Однако устройство Цзяна даёт более реалистичные ощущения, ведь губы — это круче, чем панель.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ми.нет эта хреновина делать может?
Давно уже изобрели вот это :