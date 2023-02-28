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В Китае изобрели устройство для виртуальных поцелуев

В Китае изобрели устройство для виртуальных поцелуев

Автор:
28 февраля 2023 14:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   виртуально   виртуальный поцелуй   гаджет   забавно   китайцы молодцы   отношения на расстоянии   устройство   
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Китайские инженеры создали чудо-устройство, которое позволяет поцеловать своего любимого человека, в какой бы точке мира он ни находился. Это силиконовые губы с сенсорами, имитирующими давление, движение, тепло и даже передающими звук поцелуя. Теперь любовь на расстоянии станет более осязаемой!

Устройство для поцелуев на расстоянии было изобретено и запатентовано Чанчжоуским профессиональным институтом мехатронных технологий.


Вот что говорит один из авторов идеи, Цзян Чжунли:

Когда я учился в университете, у нас с моей девушкой были отношения на расстоянии. Мы общались с ней только по телефону — вот откуда появилось вдохновение для создания такого устройства.

Поскольку гаджет подключён к Интернету, он работает, как бы далеко ни находились два человека друг от друга. Чтобы начать им пользоваться, нужно лишь подключить смартфон к устройству и «записать» свои поцелуи, как можно реалистичнее целуя бездушный силикон. А потом можно будет «целовать» своего любимого человека на расстоянии сколько душе угодно!


Использовать это устройство можно и тогда, когда ваш партнёр далеко, и тогда, когда он близко, но физический контакт невозможен — например, из-за инфекционной болезни.


Учёные уже работают над тем, чтобы перенести виртуальные поцелуи в «метавселенную» — виртуальное общее пространство, доступное через Интернет. Речь о создании приложения для загрузки, сохранения и отправки своего поцелуя получателю. Это будет немного похоже на отправку сообщений в мессенджере.


По данным South China Morning Post, стоимость одного чудо-устройства на китайской платформе электронной коммерции Taobao — 260 юаней (примерно 2800 руб.) или 550 юаней (примерно 5900 руб.) за пару.

Уже есть первые отзывы от покупателей и потенциальных клиентов:

Моя девушка сначала не верила, что поцелуй на расстоянии может быть осуществим, поэтому у неё просто челюсть отвисла, когда всё получилось. Это лучший сюрприз, который я сделал ей за время наших отношений на расстоянии. Спасибо технологиям!


Я не понимаю, как это работает, но я совершенно потрясен.

Прекрасное изобретение, но почему без языка?

По словам Цзяна Чжунли, устройство для виртуального поцелуя поддерживает только моногамные отношения: оно может одновременно соединять только одного отправителя и одного получателя. Так что целоваться со всеми подряд не получится.


Разработчик утверждает, что ежемесячно через Taobao продается 100 устройств, но надеется нарастить производство и продажи.

Справедливости ради скажем, что этот «революционный» гаджет похож на «Киссинджер», малайзийское изобретение, которое служит той же цели и оборудовано сенсорной силиконовой панелью. Однако устройство Цзяна даёт более реалистичные ощущения, ведь губы — это круче, чем панель.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   виртуально   виртуальный поцелуй   гаджет   забавно   китайцы молодцы   отношения на расстоянии   устройство   
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11  комментариев
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30k
Андрей Иванов Час назад
Ладно. Я спрошу.
Ми.нет эта хреновина делать может?
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750
Kra 9 минут назад
ну всё! Можно на свидания и не ходить!
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1k
Сергей Полчаса назад
будут использовать не по назначению ))
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9k
BarOb 36 минут назад
Как широко рот открывается? Друг спрашивает
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2k
· · 44 минуты назад
Грязные извращенцы !
Давно уже изобрели вот это :
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25k
Serg2001 49 минут назад
Ну вот... Остался всего один шаг до... Ну вы поняли...
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2k
ChePaev 59 минут назад
а я говорил! все вот это началось с тех пор как придумали безалкогольное пиво! Безалкогольное пиво -первый шаг к резиновой женщине.
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8k
Колорад Час назад
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