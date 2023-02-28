В Китае изобрели устройство для виртуальных поцелуев

Поскольку гаджет подключён к Интернету, он работает, как бы далеко ни находились два человека друг от друга. Чтобы начать им пользоваться, нужно лишь подключить смартфон к устройству и «записать» свои поцелуи, как можно реалистичнее целуя бездушный силикон. А потом можно будет «целовать» своего любимого человека на расстоянии сколько душе угодно!

Использовать это устройство можно и тогда, когда ваш партнёр далеко, и тогда, когда он близко, но физический контакт невозможен — например, из-за инфекционной болезни.