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Студентки устроили рождественский розыгрыш для своей соседки по общежитию

Студентки устроили рождественский розыгрыш для своей соседки по общежитию

Автор:
23 декабря 2022 18:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   prank   видео пранк   забавно   подарочек   праздник удался   рождество   розыгрыш   розыгрыши   
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С приближением Рождества люди с нетерпением ждут возможности собраться вместе, обменяться подарками и повеселиться. Несколько студенток колледжа в Оберне (Алабама) решили разыграть свою соседку по общежитию, полностью преобразив ее комнату с помощью праздничной оберточной бумаги. Сюрприз удался.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   prank   видео пранк   забавно   подарочек   праздник удался   рождество   розыгрыш   розыгрыши   
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3  комментария
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1k
Tu9R 10 минут назад
уютненько
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4k
Трям Полчаса назад
Куда только смотрят экоактивисты..
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3k
Старичок 39 минут назад
ну да, где то бумага уже в дефиците, а тут такой неоправданный расход.
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