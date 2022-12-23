Студентки устроили рождественский розыгрыш для своей соседки по общежитию

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С приближением Рождества люди с нетерпением ждут возможности собраться вместе, обменяться подарками и повеселиться. Несколько студенток колледжа в Оберне (Алабама) решили разыграть свою соседку по общежитию, полностью преобразив ее комнату с помощью праздничной оберточной бумаги. Сюрприз удался.
Девушки упаковали буквально всю комнату и теперь она выглядит как гигантский завернутый в бумагу подарок.
Оберточной бумагой в красную полоску покрыты стены, дверь, шкаф, стол, стул, кровать и даже подушки.
Сообщается, что на все про все ушло около 65 квадратных метров бумаги и около восьми часов.
Хозяйка комнаты уехала на целый день - она отправилась в другой колледж навестить своего парня. Так что времени было достаточно.
В соцсетях видео вызвало неоднозначную реакцию. Некоторым людям затея с таким розыгрышем понравилась, а другие раскритиковали ее в пух и прах, в основном из-за неоправданной траты бумаги.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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