Студентки устроили рождественский розыгрыш для своей соседки по общежитию

С приближением Рождества люди с нетерпением ждут возможности собраться вместе, обменяться подарками и повеселиться. Несколько студенток колледжа в Оберне (Алабама) решили разыграть свою соседку по общежитию, полностью преобразив ее комнату с помощью праздничной оберточной бумаги. Сюрприз удался.

0 Девушки упаковали буквально всю комнату и теперь она выглядит как гигантский завернутый в бумагу подарок.

0 Оберточной бумагой в красную полоску покрыты стены, дверь, шкаф, стол, стул, кровать и даже подушки.

0 В соцсетях появилось видео исполнения этой непростой задачи.

Сообщается, что на все про все ушло около 65 квадратных метров бумаги и около восьми часов. 2022-12-23T18:14:36+03:00 Сообщается, что на все про все ушло около 65 квадратных метров бумаги и около восьми часов.

0 Хозяйка комнаты уехала на целый день - она отправилась в другой колледж навестить своего парня. Так что времени было достаточно.

0 В соцсетях видео вызвало неоднозначную реакцию. Некоторым людям затея с таким розыгрышем понравилась, а другие раскритиковали ее в пух и прах, в основном из-за неоправданной траты бумаги.